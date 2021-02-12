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Малышева указала на опасную ошибку россиян во время пандемии
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Большинство россиян не знают, есть ли у них диабет, а это представляет опасность во время пандемии, заявила врач и телеведущая Елена Малышева.
Малышева заявила в эфире Первого канала, что ожирение и диабет резко повышают вероятность смерти от COVID-19 и тяжелого течения болезни, передает РИА «Новости».
«Сейчас вы сидите дома и говорите: «Я вакцинироваться не буду, зачем мне это нужно, вакцина не известна». И вот вместо этого пойдите и купите глюкометр и измерьте свой сахар в крови. (...) Надо знать, что у вас высокий сахар, надо принимать препараты для его снижения, и тогда вы будете жить», – пояснила она.
Для борьбы с диабетом и, как следствие, коронавирусом врач советует принимать препарат метформин тем, кому его выписал врач: «Если врач назначил вам метформин – один из самых старых и дешевых препаратов – считайте, что вам повезло (...) Если диабет компенсирован, снижается смертность и легко течет болезнь».
Малышева рекомендовала людям, страдающим ожирением и диабетом, принимать метформин после консультации с врачом.
Ранее врачи назвали причины повторного заражения COVID-19.
Стало известно о предложении подключить Трампа к аппарату ИВЛ
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Болезнь Дональда Трампа, у которого в октябре выявили коронавирус, протекала тяжелее, чем сообщалось, власти США скрывали реальное положение дел, пишут СМИ.
Источники New York Times утверждают, что состояние Трампа было хуже, «чем признавали публично», содержание кислорода в его крови было пониженным (данный показатель составлял менее 90%), наблюдались симптомы, связанные с пневмонией, в частности, признаки «инфильтрации легких». Высказывалось предложение подключить Трампа к аппарату ИВЛ еще до его прибытия в медицинский центр, передает ТАСС.
При этом сам Трамп отказывался от госпитализации и дал согласие только после того, как помощники указали ему, что пока он сам способен дойти до вертолета. Помощники заявили Трампу, что в случае ухудшения состояния его, возможно, придется нести сотрудникам Секретной службы.
New York Times пишет, что Трамп был тяжело болен, но его команда «приуменьшала серьезность ситуации». Для лечения Трампа применили препарат «Редженерон» (Regeneron), который тогда еще не получил полного одобрения. До сих пор не ясно, был ли Трамп заражен, когда участвовал в дебатах с Джо Байденом 29 сентября.
2 октября президент США вместе с супругой ушел на карантин. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. После выздоровления Трамп рассказал, что принимал «Редженерон», а также выразил готовность стать донором плазмы крови для пациентов с тяжелой формой COVID-19.
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Норвегия заявила о 82 случаях смерти после вакцинации от коронавируса
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В Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания, сообщило норвежское Государственное агентство по лекарственным препаратам.
«К настоящему моменту рассмотрены 82 сообщения о смерти после вакцинации пациентов старшего поколения, большинство из которых являются постояльцами домов престарелых. У многих из получивших вакцину очень слабое здоровье. Поэтому ожидаемо, что смерть может произойти в период вакцинации, однако здесь необязательно существует причинно-следственная связь. Во многих случаях было заявлено, что подозрений на связь смерти с вакцинацией нет, уход из жизни стал следствием основного заболевания», – цитирует ТАСС сообщение агентства.
Вместе с тем сообщается, что нельзя исключать обычных побочных эффектов от вакцины, таких как тошнота и температура, которые «могли подействовать способствовать серьезному протеканию основного заболевания у пациентов со слабым здоровьем». Всего в агентство поступило также более 900 сообщений о побочных эффектах от вакцины, уточнили в агентстве.
Сейчас в Норвегии используются препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna. В феврале в страну доставят партию вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca.
В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.
Ранее сообщалось, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале – начале марта.
Также есть мнение, что она будет одной из очень немногих, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете.
В Европе увидели зарождение новой дружбы России и Германии
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Мир наблюдает, как Германия бросает вызов США и как зарождается новая дружба Берлина и Москвы, пишут СМИ.
Немецкий публицист Вольфганг Мюнхау в британском журнале Spectator пишет, что в Германии заинтересованы в использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также в завершении проекта «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».
Он заявил, что политики в Германии «практически впали в состояние эйфории», когда «узнали о промежуточных результатах клинических испытаний вакцины». Мюнхау также напомнил о том, как «презрительно они отзывались о вакцине компании AstraZeneca и Оксфордского университета, когда один немецкий чиновник распространил ложное заявление о ее низкой эффективности у пожилых людей».
«Технически она очень похожа на оксфордскую вакцину. Однако, кажется, что это не смогло снизить градус энтузиазма, с которым немцы ожидают поставки российской вакцины», – заявил Мюнхау.
Он также считает, что борьба вокруг «Северного потока – 2» стала крупнейшим дипломатическим кризисом в трансатлантических отношениях со времен войны в Ираке. Как и тогда, Берлин бросает вызов Вашингтону, заявил Мюнхау. По его словам, сейчас Германия настроена более решительно. Как заявил публицист, «Германию и Россию объединяет их деловое отношение к внешней политике».
Во вторник СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2». Выяснилось, что Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. В ответ на утечку советники президента США раскритиковали немцев и заявили, что их санкции против «Северного потока – 2» нацелены не на продвижение американского газа в Европе.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не нужно пытаться изолировать Москву и Пекин, так как это приведет к созданию крупнейшего военного альянса в мире.
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Черногория разрешила импорт «Спутника V»
Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории одобрил импорт российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило ведомство.
Как пояснил институт, «согласие на покупку, то есть ввоз, вакцины» выдано по запросу компании «Аптеки Черногории Монтефарм» в соответствии со статьей Закона о лекарствах, которая предусматривает выдачу разрешения на ввоз незарегистрированного лекарства «во время эпидемий, природных бедствий и других ЧС», передает ТАСС.
Напомним, «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. В Европе это уже оценили и готовятся к применению российской разработки.
В Москве спасли пациентку со 100% поражением легких
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Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли пациентку со стопроцентным поражением легких, сообщает столичный департамент здравоохранения.
В сообщении на сайте ведомства указывается, что женщину 63 лет госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелейшем состоянии. Несмотря на ужасную слабость, она долгое время лечилась самостоятельно, чем усугубила свое состояние.
«По результатам КТ было выявлено стопроцентное поражение легких. Специалистам потребовалось почти три недели, чтобы вывести ее из состояния, при которой необходима интенсивная терапия, стабилизировать и перевести из реанимации в палату. Одновременно с основной терапией пациентка проходила лечение с помощью гипербарической оксигенации (ГБО). Уже после первого сеанса в барокамере она смогла самостоятельно вставать, посещать душ и передвигаться, а через пять сеансов не осталось необходимости в кислородной поддержке», – указывается в сообщении.
Метод ГБО применяется для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. В его основе лежит насыщение крови кислородом за счет его доставки через плазму при повышенном атмосферном давлении.
Отмечается, что данный метод эффективнее, чем подача кислорода через маску или высокопоточная оксигенация – еще одна методика неинвазивной респираторной поддержки.
Врачи указывают, что у пациентов после сеансов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка, увеличивается сатурация – содержание кислорода в крови. Вместе с этим гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты – все это способствует выздоровлению.
«Спустя два месяца в стационаре (пациентка) готовится к выписке. С удивлением вспоминает, как по первому требованию к ней в «красную зону» приходили любые специалисты: от окулиста до психолога, как у ее кровати врачи дежурили часами и оказывали не только медицинскую помощь, но и моральную. Отдельное впечатление на нее произвели условия, в которых она провела два месяца», – говорится в сообщении.
Ранее псковские медики спасли пациента с поражением 90% легких.
Венгрия начала вакцинацию населения «Спутником V»
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Врачи в Венгрии начали вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщило правительство страны.
По словам главы канцелярии венгерского премьер-министра Гергея Гуйаша, российской вакциной прививают в Венгрии граждан до 75 лет, которые не страдают хроническими заболеваниями. «Спутник V» будет применяться в четверг и пятницу на четырех пунктах вакцинации в Будапеште, передает ТАСС.
Ранее министр трудовых ресурсов республики Миклош Каслер заявил, что Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для массовой вакцинации населения.
Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме.
Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
В Роспотребнадзоре не исключили модификацию вакцин из-за мутаций COVID
Может возникнуть необходимость модифицировать вакцины от COVID-19 из-за мутаций вируса, к этому следует быть готовыми, заявил эксперт Роспотребнадзора.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что изменение состава вакцины от коронавируса нужно проводить только после значимых мутаций.
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова при Роспотребнадзоре, профессор ДФУ вирусолог Михаил Щелканов заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» способна защитить граждан от «британского» штамма заболевания.
Онищенко объяснил разработку трех вакцин от коронавируса в России
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко пояснил, зачем в России разработали три вакцины от коронавируса.
«У нас вакцины всех типов, которые существуют: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая «векторовская» и третья – классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина, с чего все начиналось», – рассказал Онищенко в беседе с Sobesednik.ru.
По его словам, создав три вакцины, Россия показала всему миру, что научная школа, заточенная на вакцинный суверенитет, сохраняет свои лидерские позиции на планете.
Напомним, в августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март.
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В Кремле оценили темпы массовой вакцинации от коронавируса в России
Массовая вакцинация от коронавируса в России наращивает темпы, но эту работу невозможно развернуть в одночасье, поэтому страна находится только на начальном этапе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Массовая вакцинация идет, но мы все-таки только на начальном этапе сейчас, разворачивается работа. Ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, темпы не статичные, они имеют тенденцию к постоянному и последовательному повышению. «Увеличиваются объемы производства, увеличиваются объемы, которые каждый месяц выходят в оборот, и, соответственно, развозятся по регионам», – отметил он.
Также представитель Кремля уточнил, что президент Владимир Путин самостоятельно расскажет, когда сделает прививку от коронавируса.
Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя.
Напомним, в конце 2020 года Песков отмечал, что президент принял решение вакцинироваться от коронавируса. Представитель Кремля говорил, что Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился.
Мясников назвал «временным отступлением» снижение активности коронавируса
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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о снижении заболеваемости коронавирусом, однако предупредил, что это лишь «временное отступление».
В своем Telegram-канале врач заявил, что на данных популяционных исследований можно сделать вывод, что коронавирусом переболели около миллиарда человек по всей планете.
Коллективный иммунитет, по его словам, сейчас «на марше», однако коронавирус от нас никуда не уйдет – впоследствии его просто перестанут называть «новым», и он займет свое место среди других видов человеческих коронавирусов. Таким образом, коронавирусов, которыми болеет человек, станет пять. По его словам, все они когда-то перешли к нам от животных.
«И наверняка приход каждого ознаменовался похожей вспышкой простудных заболеваний. Только 100 лет назад газеты были заняты другим, даже «испанку» не сразу заметили», – заметил Мясников.
Врач добавил, что при очевидном неуспехе разработок эффективных противовирусных препаратов человечеству остается уповать только на коллективный иммунитет.
Ранее ученые из США и Франции построили модель сценариев развития пандемии COVID-19 в 2021 году. По их прогнозам, следующая волна, которая наберет силу к началу лета, будет связана с развитием новых, более заразных вариантов вируса SARS-CoV-2, а ключевым фактором успешного ее прохождения станет эффективность вакцин.
В России выявили 15 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 15 038 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15 038 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2040, Санкт-Петербурге – 1127, Московской области – 721. Всего в стране выявлено 4 027 748 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 538 422 человек, из них 21 961 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 553 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 78 687 человек.
Накануне, 10 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 494. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 544.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Минздрав заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в ряде регионов России
Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России в целом улучшается, однако в ряде регионов она остается достаточно напряженной, сообщил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин.
«В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией у нас улучшается, но тем не менее по ряду регионов остается достаточно напряженной», – передает ТАСС слова Камкина на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации: «Реабилитация после COVID-19: проблемы и возможности».
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15 038 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 4 027 748 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 538 422 человек, из них 21 961 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 553 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 78 687 человек.
Накануне, 10 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 494. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 544.
Эксперт: Государство обеспечит непрерывность терапии пациентам со спинальной мышечной атрофией
«У нас каждый пациент не был уверен перед следующим уколом, продолжится ли терапия, хватит ли его региону бюджетных денег на спасительное лекарство. Но теперь ситуация изменилась», – сказала газете ВЗГЛЯД член экспертного совета фонда помощи орфанным пациентам Ольга Германенко, комментируя решение фонда начать закупку дорогих зарубежных лекарств для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА).
«Потребность в этих лекарствах очень велика. В России более тысячи пациентов со спинальной мышечной атрофией. Из них 80% – младше 18 лет. На сегодня 55% пациентов еще даже не начали терапию. 45% из тех, кто начал терапию, нуждаются в продолжении лечения, оно должно быть пожизненным», - отметила член экспертного совета фонда помощи орфанным пациентам «Круг добра», директор благотворительного фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.
По ее словам, вопрос лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией стоит на повестке давно, но в прошлом году проблема нехватки лекарств из-за пандемии встала особенно остро. «Вокруг пациентов со спинальной мышечной атрофией возникла даже социальная напряженность, общество будоражили отчаянные истории с погибающими на глазах пациентами, детьми, которые остались без лечения. Дороговизна препаратов, неготовность многих регионов решать проблемы таких пациентов, а также призывы прессы, привели к принятию государством решения, благодаря которому, как мы надеемся, уже в ближайшее время начнутся закупки дорогих лекарств», – подчеркнула член экспертного совета фонда «Круг добра».
Указ о создании этого фонда был подписан в январе президентом Владимиром Путиным. В начале февраля фонд был зарегистрирован. Его возглавил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работе, протоирей Александр Ткаченко. В этом году на финансирование деятельности «Круга добра» заложены в бюджете 60 млрд рублей – эти средства будут выручены от повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для той категории россиян, чей годовой доход превышает 5 млн рублей – с 13% до 15%
В четверг Ткаченко сообщил, что попечительский совет «Круга добра» одобрил закупку трех дорогих зарубежных препаратов для российских детей, страдающих от СМА. В список вошли три лекарства: «Спинраза» (Нусинерсен), «Эврисди» (Рисдиплам) и «Золгенсма». «Ранее экспертный совет «Круга добра» включил в число подопечных фонда всех детей со СМА при условии подтверждения диагноза генетическим анализом, медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для получения лекарств», – рассказал Ткаченко. Как сообщает РАПСИ, накануне фонд провел первое заседание попечительского совета, на котором рассматривался список лекарств.
«У нас каждый пациент не был уверен перед следующим уколом, продолжится ли терапия, хватит ли его региону бюджетных денег на спасительное лекарство. Но теперь ситуация изменилась. Поддержка со стороны фонда, со стороны федерального бюджета теперь сыграет колоссальную роль. Она дарит пациентам гарантии своевременности и непрерывности продолжения терапии. Как вы понимаете, у наших пациентов нет времени ждать», – пояснила Германенко.
Собеседница добавила, что кроме трех упомянутых препаратов, в мире пока нет других лекарств для лечения пациентов со СМА. «Все три препарата для лечения спинальной мышечной атрофии вошли в одобренный теперь перечень. Ими смогут обеспечиваться дети. Важно учесть, что «Спинраза» и «Эврисди» уже зарегистрированы на территории России, а «Золгенсма» находится в стадии регистрации», – отметила директор благотворительного фонда «Семьи СМА».
По словам Германенко, в России огромное количество других больных с другими редкими и тяжелыми заболеваниями тоже сталкивается с проблемой нехватки лекарств. «В каких-то случаях это может быть 20-30 человек на всю страну, а в других – речь идет о сотнях пациентов. Минздрав предложил около трех десятков других заболеваний для включения в список препаратов, которые будут закупаться за счет фонда «Круг добра». Эти вопросы будут рассматриваться на ближайших заседаниях экспертного совета фонда», – подытожила Германенко.
Почти у половины британцев обнаружили проблемы со здоровьем и финансами из-за пандемии
У половины населения Британии возникли проблемы со здоровьем и финансами из-за пандемии коронавирусной инфекции, говорится в исследовании управления по финансовому надзору (Financial Conduct Authority, FCA).
Проблемы со здоровьем, низкая финансовая устойчивость или «негативные жизненные последствия» фиксировались у 27,7 млн взрослых жителей страны (более 40%), передает РИА «Новости» со ссылкой на ежегодное исследование Financial Lives, проведенное в октябре 2020 года.
С февраля по октябрь 2020 года показатель увеличился на 15%. Число британцев с низкой финансовой устойчивостью (низкий уровень сбережений, низкая или неустойчивая прибыль, чрезмерные долги) выросло с 10,7 млн до 14,2 млн человек.
Каждый третий участник исследования ждет падения уровня доходов семьи в течение ближайшего полугодия, 25% полагают, что будут вынуждены бороться за то, чтобы свести концы с концами.
Порядка 11% отметили, что могут обратиться в благотворительную организацию Food bank за едой, свыше 16% отметили, что планируют взять больше кредитов.
33% опрошенных отметили, что планируют сократить потребление продуктов первой необходимости. При этом 48% опрошенных не пострадали в финансовом отношении из-за пандемии, а у 14% материальное положение заметно улучшилось.
В начале февраля Британия ввела дополнительные правила для всех приезжающих из-за границы. Теперь, кроме теста на коронавирус перед прилетом в страну, они будут обязаны проходить во время самоизоляции два теста методом ПЦР.
В январе британский минздрав сообщал, что за все время пандемии в Британии от коронавируса умерли более 100 тыс. человек.
Представитель ВОЗ в России привилась российской вакциной от COVID-19
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что привилась одной из двух утвержденных в РФ вакцин от COVID-19.
«Прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, являются индивидуальным решением каждого человека. В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в Российской Федерации, стране, в которой я нахожусь в данный момент, я привилась одной из двух утвержденных на национальном уровне вакцин», – передает РИА «Новости» слова Вуйнович, не уточнившей, о каком именно препарате идет речь.
Она отметила, что после вакцинации чувствует себя хорошо.
«Что касается решений других людей, то это остается на усмотрение каждого человека и относится к конфиденциальной и частной жизни», – добавила представитель ВОЗ.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется.
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит.
Ранее в четверг врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что тем, кто еще не переболел коронавирусом и не хочет вакцинироваться, не следует рассчитывать на коллективный иммунитет.
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