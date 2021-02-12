Малышева указала на опасную ошибку россиян во время пандемии

Большинство россиян не знают, есть ли у них диабет, а это представляет опасность во время пандемии, заявила врач и телеведущая Елена Малышева.

Малышева заявила в эфире Первого канала, что ожирение и диабет резко повышают вероятность смерти от COVID-19 и тяжелого течения болезни, передает РИА «Новости».

«Сейчас вы сидите дома и говорите: «Я вакцинироваться не буду, зачем мне это нужно, вакцина не известна». И вот вместо этого пойдите и купите глюкометр и измерьте свой сахар в крови. (...) Надо знать, что у вас высокий сахар, надо принимать препараты для его снижения, и тогда вы будете жить», – пояснила она.

Для борьбы с диабетом и, как следствие, коронавирусом врач советует принимать препарат метформин тем, кому его выписал врач: «Если врач назначил вам метформин – один из самых старых и дешевых препаратов – считайте, что вам повезло (...) Если диабет компенсирован, снижается смертность и легко течет болезнь».

Малышева рекомендовала людям, страдающим ожирением и диабетом, принимать метформин после консультации с врачом.

Ранее врачи назвали причины повторного заражения COVID-19.