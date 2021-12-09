Рогозин отреагировал на заявление о стоимости тура на Восточный в 100 тыс. рублей

Заявление участника Конгресса молодых ученых о том, что стоимость туристической поездки на космодром Восточный в Амурской области составляет 100 тыс. рублей, очень странное, поскольку групповая турпоездка на космодром стоила 6741 рубль на человека, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Да, очень странное заявление молодого человека. Ну, конечно, если вас встречает в аэропорту на «Бентли» (не знаю, есть ли такое авто в Амурской области) персональный водитель, с переднего сидения вам вещает очаровательная девушка – личный гид, вы обедаете в самых дорогих ресторанах Благовещенска, а потом вас на руках обносят вокруг стартовых комплексов, может тогда такая поездка на космодром Восточный и будет стоить больших денег, и то, думаю, все же меньше 100 тысяч», – написал он в Facebook.

По его словам, групповая турпоездка (на 100 человек на автобусе с гидом) на космодром стоила 674 тыс. 100 рублей, т.е. 6741 рубль на человека. Для детей – скидка 50%, для работников отрасли – скидка 70%.

«Вот и понять не можем, откуда товарищ взял такую цену тура аж в 100 тысяч рублей? Парадокс, однако», – заявил глава Роскосмоса.

Накануне на встрече президента России Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых студент МФТИ посетовал на закрытость отечественных научных центров, что мешает популяризации науки. В качестве примера студент МФТИ привел тур на космодром Восточный, стоимость которого на три-четыре дня составляет порядка 100 тыс. рублей, причем большая часть этой суммы, по его словам, уходит на оформление разрешения.

Глава государства высказался за развитие туризма на Восточный, выразив мнение, что для развития космодрома и специального туризма на него в первую очередь необходимо достроить взлетно-посадочную полосу. Он признал, что на Восточном с транспортной доступностью «пока сложно», но заверил, что «это временные сложности».