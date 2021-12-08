В Ярославле построен детский сад на 220 мест

Новый детский сад на 220 мест в Ярославле по нацпроекту «Демография» сдан в эксплуатацию, в здании вместе с представителями областного департамента строительства побывали родители с детьми.

«Это первое дошкольное учреждение в регионе, ход строительства которого проверил врио губернатора Михаил Евраев. Заказчик дал участникам этой поездки обещание сдать детский сад в срок и слово свое сдержал. Новый сад получил название «Цветик-семицветик» и стал третьим дошкольным учреждением, которое мы ввели в эксплуатацию в 2021 году. До конца декабря будут готовы еще два детских сада: в Ярославле на 220 мест и в Рыбинске на 240 мест», – рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков, его слова приводятся на портале органов государственной власти Ярославской области.

Сообщается, что продолжается формирование групп, уже подано 90 заявлений. Кроме того, откроется логопедическая коррекционная группа для детей с нарушениями речи.

В трехэтажном детском саду – 12 групп. В каждой – раздевалки, игровые, спальни, буфетные и туалетные комнаты. В здании есть собственный пищеблок, прачечная, медкабинет с процедурной, пост охраны, кабинеты психолога и логопеда, музыкальный и спортивный залы.

Детский сад оборудован системами автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, контроля и управления доступом, охранной сигнализации.

Напомним, ряд регионов смогут получить дополнительное финансирование в 2021 году на строительство детских садов с ясельными группами для малышей от полутора до трех лет. Распоряжение о распределении на эти цели 917,2 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Деньги направят в семь регионов. Это Башкортостан, Якутия, Удмуртия, Чечня, Оренбургская, Тюменская и Челябинская области.

За счет федеральных средств регионы смогут построить новые здания или приобрести готовые помещения для детских садов с ясельными группами. В общей сложности в этих субъектах появится 1250 дополнительных мест для детей от полутора до трех лет.