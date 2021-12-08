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Россиян предупредили о новом связанном с COVID мошенничестве
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Во «ВКонтакте» мошенники принялись публиковать фейковые новости о новом штамме коронавируса, они публикуют ссылки на поддельный сайт Минздрава, сообщила компания в сфере кибербезопасности Group-IB.
«Group-IB обнаружила новую масштабную мошенническую кампанию в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к постам в популярных группах-миллионниках злоумышленники публикуют фейковые новости о новом штамме коронавируса», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».
Комментарии содержат предсказания о «скором вымирании населения страны» из-за нового штамма и мнения якобы известных академиках.
Также к ним прикреплена ссылка на сайт-клон Минздрава с фейковым интервью министра Михаила Мурашко, где тот «утверждает», что новая волна якобы уничтожит до 80% страны и первыми жертвами станут вакцинированные люди.
После перехода на сайт жертва попадает на мошеннический ресурс с розыгрышем денег, для этого необходимо ввести данные банковской карты.
«В новой схеме злоумышленники решили совместить фейковые вбросы, раздувающие панические настроения, и традиционные фишинговые формы, похищающие данные банковских карт... Специалистами DRP уже выявлено более 2600 подобных комментариев с «сенсационными» заявлениями экспертов и мошенническими ссылками», – пояснил руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов.
В октябре мошенники на фоне обострения ситуации с коронавирусом и ужесточения эпидемиологических мер в регионах России стали чаще предлагать поддельные справки о вакцинации, их стоимость достигает 15 тыс. рублей.
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Иммунолог: COVID начал поиски нового «хозяина» вместо человека
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Пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового «хозяина» – животное, которое не будет его убивать, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция», – приводит РИА «Новости» слова эксперта.
При этом Жемчугов утверждает, что пандемия в человеческой популяции подходит к концу. Однако конкретные сроки окончания пандемии, по словам эксперта, будут зависеть от создания планетарной иммунной прослойки более 70%. Он заявил, что ВОЗ нужно «взять в руки руль и вакцинировать тех, кто наименее вакцинирован».
«Когда их станет больше 70–80% (вакцинированных и переболевших – прим. ВЗГЛЯД), вирус должен найти свое новое убежище – это вот каких-то животных в природе», – отметил Жемчугов.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сроки окончания пандемии в России зависят от наращивания вакцинации и пресечения фальсификации документов о ней.
За минувшие сутки в России выявили 31 096 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,8 млн случаев заболевания.
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«Омикрон» сочли «живой вакциной»
Омикрон-штамм может быть живой вакциной, созданной природой, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.
Чумаков считает, что «те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», передает Ura.ru.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
По его мнению, благодаря появлению «омикрона» мир сможет забыть о локдаунах.
Однако пока не известно, вытеснит ли этот вариант другие штаммы коронавируса.
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Ранее в России выявили два первых случая заражения штаммом «омикрон».
Отмечается, что все граждане, возвращающиеся в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленные обсерваторы.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что новый штамм коронавируса «омикрон», если он окажется более заразным, сможет вытеснить вариант «дельта».
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ВОЗ раскрыла данные о смертности от штамма «омикрон»
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Новый штамм коронавируса «омикрон» пока не вызвал ни одной смерти, соответствующую информацию распространила Всемирная организация здравоохранения, сообщает Agence France-Presse.
Потребуется еще несколько недель, чтобы определить степень заразности нового штамма и понять, вызывает ли он более тяжелое течение болезни, отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. «Мы намерены получить ответы, которые нужны всем», – приводит слова Райана РИА «Новости».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Накануне стало известно, что коронавирус выявили у девяти вернувшихся из ЮАР россиян, при этом информация о штаммовой принадлежности заболевания пока не установлена. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса для защиты населения и выделить финансирование.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
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ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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У участников встречи глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме выявили COVID
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Председательство ОБСЕ проинформировано, что двое присутствовавших на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме после мероприятия получили положительные результаты теста на COVID-19, сообщили в МИД Швеции. Коронавирус выявили у главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, сообщили СМИ.
«Дополнительные случаи не могут быть исключены. Участники могли заразиться СOVID-19 в течение одного или нескольких дней встреч 2–3 декабря», – приводит текст сообщения пресс-службы МИД Швеции ТАСС.
Как сообщает агентство ТТ, положительный результат теста на COVID-19 зафиксирован у министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто. Он также успел принять участие в заседании правительства своей страны в пятницу. Хаависто сообщил о своем результате теста шведской коллеге Анн Линде.
Во встрече в Стокгольме принимали участие более 50 министров иностранных дел, в том числе России, США, Британии.
Напомним, 2 декабря в Стокгольме на полях встречи (СМИД) ОБСЕ состоялись переговоры главы МИД России Сергей Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В тот же день Лавров в Стокгольме встречался с министром иностранных дел Британии Элизабет Трасс. В этот же день прошла встреча Лаврова с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Тогда же глава МИД России с коллегой из Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз.
Напомним также, 23 ноября премьер-министр Франции Жан-Кастекс получил положительный результат теста на коронавирус. В тот же день премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо ушел на самоизоляцию. Днем ранее премьер-министр Франции Жан-Кастекс посетил с визитом Брюссель, где встречался со своим бельгийским коллегой Александром Де Кроо.
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В России выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон»
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У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили штамм «омикрон» COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон», – приводит сообщение РИА «Новости».
Также в ведомстве сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются.
«В результате плотного контроля у 10, находившихся в обсерваторе, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении.
Отмечается, что все граждане, возвращающиеся в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленные обсерваторы. Там они проходят ежедневное ПЦР-тестирование, находятся под медицинским наблюдением. При появлении симптомов или положительного ПЦР-теста граждане изолируются в боксы инфекционных стационаров.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимает все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что положительный ПЦР-тест был выявлен у девяти вернувшихся из ЮАР россиян.
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Биолог заявил о распространении штамма «дельта» в России от одного человека
Большинство случаев заражения дельта-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 в России произошли из-за одного человека, заявил биолог Георгий Базыкин.
«Более 90% случаев дельты в России – похоже, потомки одного-единственного вируса, завезенного сюда весной. Если вы заразились ковидом в России этим летом или осенью, почти наверняка вы болели именно этим вариантом, так называемым AY.122», – написал Базыкин в Facebook.
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Ранее в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон», еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются.
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Терапевт рассказал, когда пора вызывать скорую при коронавирусе
Коронавирусная инфекция может протекать с разной степенью тяжести. «Симптомы красного флага», которые указывают на необходимость срочно вызвать врача, назвал врач-терапевт Алексей Водовозов.
«Инфекция протекает куполообразно. То есть симптомы сначала постепенно поднимаются на самую вершину, а потом постепенно спадают вниз. Так должно быть в норме, когда организм справляется самостоятельно. Если на этом пути попадаются провалы или подскоки, то есть очень сильные отклонения в течении инфекции, то потребуется дополнительная медицинская помощь», – пояснил Водовозов в интервью радио Sputnik.
По словам терапевта, есть определенный набор симптомов, которые указывают на тяжелое состояние пациента с коронавирусной инфекцией и грозящую ему опасность. В первую очередь нужно обращать внимание на дыхание больного, уточнил он.
«Есть набор «симптомов красного флага», при появлении которых надо бить в колокола и обращаться за медицинской помощью. Прежде всего это нарастающая одышка. В норме у нас частота дыхательных движений 14-16 (в минуту), если она уходит к 30, то это проявление одышки. Но самое главное, тут надо понимать динамику. Если одышка нарастает, появляется нехватка воздуха и для того, чтобы продышаться, нужно остановиться, то это означает, что, скорее всего, потребуется медицинское вмешательство», – сказал Водовозов.
Предотвратить тяжелое течение COVID-19 и снизить риск заражения коронавирусной инфекцией можно с помощью вакцинации, добавил терапевт.
Ранее ученые из ЮАР провели исследование, благодаря которому выяснили, что риск повторно заразиться COVID-19 при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета», поскольку новый вариант коронавируса имеет способность обходить иммунитет, приобретенный после заболевания инфекцией.
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Срок действия ПЦР-тестов сократили до 48 часов
Срок действия ПРЦ-тестов на коронавирус сократили до 48 часов с момента получения результата, постановление опубликовано Роспотребнадзором на интернет-портале правовой информации.
«Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Ранее сообщалось, что зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, попросив ее установить максимальную цену на ПЦР-тест не более 1 тыс. рублей, так как многим приходится покупать их за свой счет.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что срок действия ПЦР-тестов из-за нового штамма «омикрон» будет сокращен до двух суток. Отмечалось, что все российские вакцины защищают от нового штамма коронавируса.
Врач указал на ошибки при измерении сатурации
При измерении насыщенности крови кислородом – сатурации – необходимо соблюдать ряд правил, чтобы результат процедуры был точным и на его основе можно было сделать правильные выводы, заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
Он объяснил, что у здорового человека содержание кислорода в крови должно быть выше 93%, средние цифры – 96-99%. Показатели сатурации важны при диагностике коронавируса, поскольку при воспалительных процессах в легких.
Уровень кислорода измеряется прибором пульсоксиметром, чтобы результат был правильным, особенно в зимнее время, руки необходимо согреть.
«На холодной руке с мороза все капилляры в спазме, от этого пальцы белеют. На "белом" пальце сатурация будет существенно ниже, чем на теплом пальце. То же самое и при обезвоживании. Если человек обезвожен, капилляры также сокращаются, и показатели снизятся», – сказал Хухрев в интервью радио Sputnik.
Также важно измерять сатурацию сидя.
«Человек дышит по-разному в разных позах. Если мы лежим, особенно на спине, живот ограничивает объем легких, это называется «рестриктивный эффект», то есть легкие не могут расправиться, как когда человек сидит или стоит. В положении лежа человек дышит более поверхностно, соответственно, насыщение кислородом будет существенно ниже – на несколько единиц. То есть если человек измеряет (сатурацию) лежа, у него может быть 91%, а сидя вполне может стать 95%», – объяснил врач.
Кроме того, перед измерением сатурации следует не курить, так как это сузит сосуды и показатель будет занижен. Женщинам с массивным маникюром необходимо снять лак, прежде чем надевать пульсоксиметр на палец.
«Если при повторных замерах в сидячем положении на теплом пальце сатурация ниже 93, уже имеется дыхательная недостаточность, и надо смотреть на остальные вещи. Мы ориентируемся в том числе на частоту дыхания. Если человек в спокойном состоянии, не волнуясь, делает меньше 17 дыхательных движений в минуту, это говорит о том, что человек не страдает дыхательной недостаточностью. Если частота дыхания у человека в минуту больше 17, какая-то степень дыхательной недостаточности уже может быть. Если она больше 30, то это значит, что человек нуждается в дополнительном кислороде и пора подумать, не перевезти ли его в больницу», – предупредил Хухрев.
Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал газете ВЗГЛЯД, как защититься от омикрон-штамма коронавируса.
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При перевозке в COVID-госпиталь в Кургане пропала пациентка
Курганские медики потеряли 86-летнюю пациентку Зинаиду Манько при перевозке из больницы скорой помощи в COVID-госпиталь, поиски идут пять месяцев.
Пенсионерка оказалась в больнице скорой помощи после падения и инсульта. Затем у нее диагностировали коронавирус и повезли в горбольницу №2 в Кургане.
«Нас не предупредили, что бабулю переводят. Повезли ее вечером 19 июля. Мы на следующий день стали звонить, искать, оказалось, что во второй горбольнице она не значится, но знаем точно, что ее туда увезли на скорой. Последний раз, когда общались, она была спокойна и хорошо себя чувствовала», – рассказала Ura.ru внучка женщины Анна Серебрякова.
По ее словам, женщину доставили в приемный покой госпиталя, но оттуда она ушла. «Пояснили, что якобы написала отказ от госпитализации, но этот отказ никто не видел. А охранник сказал, что он всех выпускает и никого не держит. Видно же было, что пожилой человек куда-то уходит поздно вечером, почему не остановили? Могли позвонить родственникам, она была с телефоном», – отметила внучка.
Вместе с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» родственники обыскали всю округу. Запеленговали телефон, сигнал которого оборвался в Рябково.
«Женщина объявлена в местный и федеральный розыск. Заведено розыскное дело. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на поиск разыскиваемой», – заявили в УМВД России по Курганской области.
Ранее потерявшаяся в лесу в Нижегородской области пенсионерка раскрыла секрет выживания.
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Озвучена новая версия появления штамма «омикрон»
Омикрон-штамм мог появиться после передачи коронавируса от человека к животному, быстро адаптироваться и перейти обратно к людям, рассказал агентству Bloomberg сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо.
«Мы все еще пытаемся понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на «альфу», на «бету», то увидите, что мутации накапливались с течением времени», – цитирует РИА «Новости» Мойо.
Специалист отметил, что быстрое распространение «омикрона» по миру вызывает беспокойство. По его словам, этот штамм накапливает собственный паттерн мутаций.
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В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Появилось первое фото «омикрона»
Университет Гонконга опубликовал изображение варианта коронавируса «омикрон», полученное при помощи электронного микроскопа, заявили исследователи.
Ученые медицинского факультета, включая специалистов в области патологии и вирусологии, смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения вариантом SARS-CoV-2 «омикрон» и обнародовали изображение при малом и большом увеличении, передает РИА «Новости».
Указывается, что при малом увеличении на микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы.
Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.
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Также исследователям кафедры микробиологии Гонконгского университета удалось выделить «омикрон» из клинических образцов, что позволит разработать и произвести вакцины против нового штамма.
Ранее врач назвал необычный симптом «омикрона».
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Положительный ПЦР-тест выявлен у девяти вернувшихся из ЮАР россиян
Положительный ПЦР-тест выявлен у девяти граждан, вернувшихся в Россию из ЮАР, штамм устанавливается, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у девяти граждан России, ранее размещенных в обсерваторе. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается», – приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что 3 и 4 декабря специалисты санитарно-карантинного контроля провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии.
«На рейсе из Эфиопии находилось 58 пассажиров непосредственно из Южно-Африканской Республики, работу с ними вели специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора и психологическая служба МЧС России. Для граждан организовано экспресс-тестирование в аэропорту, они размещены в обсерваторе, ежедневно проходят ПЦР-тестирование», – рассказали в Роспотребнадзоре.
Ранее экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус вызвало заторы в московском аэропорту Шереметьево.
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
Биолог объяснила быстрое создание вакцин от коронавируса
Быстрое изобретение вакцин от коронавируса объясняется предыдущими наработками при создании аналогичных препаратов против других инфекционных заболеваний, заявила доктор биологических наук и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
По словам Барановой, создание вакцины под новый патоген происходит не с нуля. «У вас уже есть разработанное шасси, которое использовалось для другого, то есть, в каких-то экспериментах они уже были на животных, и вы просто это разворачиваете в промышленном масштабе, естественно после того, как переставили антиген от того патогена, от которого вы хотите защититься», – рассказала биолог в интервью Ura.ru.
Она уточнила, что векторные вакцины против COVID-19 наподобие «Спутника V» и Jonson & Jonson, основаны на аденовирусе человека 26 серотипа, над которым ученые работают уже 30 лет. «Там куча вакцин была сделана, просто они в серию не пошли, потому что для [лихорадки] Эбола такая бешеная защита не особо нужна», – добавила Баранова.
Кроме того, новые матричные РНК-вакцины, такие как Pfizer и Moderna, были также знакомы научному сообществу. «Новый принцип вакцин был описан в литературе, модельные исследования были сделаны», – уточнила доктор биологических наук.
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Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что учреждение не начало разрабатывать новую вакцину против «омикрона», а пояснил, что происходит лишь подстраивание препарата под новый штамм. Он отметил, что такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса.
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В ВОЗ описали течение болезни при заражении «омикроном»
По предварительным данным, коронавирус у заболевших омикрон-штаммом протекает в более легкой форме, заявила в эфире CBS глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
«Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заразившиеся «омикроном», как правило, переносят болезнь легче, но говорить об этом пока очень рано», – передает ее слова РИА «Новости».
Ван Керкхове уточнила, что это может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов. «Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из этих лиц (заразившихся новым штаммом – прим. ВЗГЛЯД) разовьется тяжелое заболевание», – сказала представитель ВОЗ.
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Она подчеркнула, что даже при легком течении болезни возможен рост числа госпитализаций. «Им (госпитализированным – прим. ВЗГЛЯД.) будет необходимо лечение в отделении интенсивной терапии, и некоторые из них умрут», – добавила эксперт.
Ранее в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса «омикрон» пока не вызвал ни одной смерти.
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