Лучших блогеров - создателей социального контента в России назовут в январе

Финал конкурса создателей социально значимого контента в сети «ТопБлог» состоится 25 января 2022 года, сообщил директор АНО «Россия – страна возможностей» (РСВ) Алексей Комиссаров.

«Мы сегодня запускаем премию «ТопБлог». Эта премия появилась из одноименного проекта платформы «Россия – страна возможностей», который был запущен в 2020 году», – заявил Комиссаров, передает ТАСС.

По его словам, «премия – это уникальная награда для блогеров, которую вручают не за популярность, а за внимание к социально значимым вопросам, премия позволит определить самых эффективных и мотивирующих блогеров в семи номинациях».

Руководитель РСВ проинформировал, что с 6 декабря 2021 года по 17 января 2022 года пройдет этап номинирования на премию, с 17 по 25 января эксперты проведут отбор участников премии, а в День российского студенчества – 25 января – узнаем имена победителей, «тех, кто вдохновляет современную молодежь».

Участниками премии станут блогеры, ведущие аккаунты во «ВКонтакте», Instagram, TikTok, Youtube, на платформе «Яндекс.Дзен». Они будут поделены на две категории: блогеры с числом подписчиков менее 100 тыс. и свыше 100 тыс. человек.

Как уточнил Комиссаров, премия пройдет в семи номинациях.

Так, по его словам, в номинации «Про бизнес» будут представлены лучшие блоги бизнесменов, номинация «Про воспитание» объединит родительское сообщество, воспитателей, учителей, психологов.

«Третья номинация посвящена здоровью и создана для блогеров в сфере здравоохранения, тех, кто говорит в своих аккаунтах о профилактике заболеваний, сохранении красоты и здоровья», – пояснил Комиссаров.

Номинация «Про спорт» предназначена для тех, кто ведет активный образ жизни. Номинантами премии могут стать профессиональные спортсмены, спортивные журналисты, комментаторы, инструкторы, болельщики и спортсмены-любители.

Номинация «Про экологию» создана для тех, кто ежедневно обучает аудиторию бережному отношению к природным ресурсам.

«Номинация «Про университет» – для тех, кто ежедневно занимается научными разработками, созданием образовательных платформ. Номинация «Про добро» поможет рассказать о блогерах, которые реализуют благотворительные проекты», – добавил Комиссаров.

Победителей определит экспертный совет, который состоит из наставников конкурса «ТопБлог», ведущих журналистов, ярких представителей шоу-бизнеса и медиаиндустрии, а также представителей профильных организаций.