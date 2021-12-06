|
|
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Байдена
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря пройдут по защищенной видеосвязи, первые кадры беседы покажут, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная, продолжительная видеоконференция. Это будет конференция по защищенной видеосвязи», – передает его слова РИА «Новости».
Песков уточнил, что переговоры состоятся около 18.00 по московскому времени, прямого эфира не будет. «Мы покажем, я думаю, первые кадры общения, но, разумеется, это будут только первые кадры... Все общение будет производиться в закрытом режиме», – сказал представитель Кремля.
Также он уточнил, что накануне подобных встреч Путин всегда общается с руководителями профильных ведомств.
«Это будет разговор непосредственно двух президентов. Я не могу сказать, кто будет рядом с президентом Байденом. Наш президент, разумеется, проводит общение с профильными министрами, руководителями ведомств перед таким серьезным разговором, собственно, перед каждым серьезным разговором, поэтому все фигуранты наших двусторонних отношений нынешнего этапа, они всегда на связи с президентом России», – сказал Песков.
Он добавил, что по итогам переговоров президентов заявлений сделано не будет.
«Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий. Конечно же, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии», – рассказал Песков о теме переговоров.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
США убедили Европу в подготовке России к «вторжению» на Украину
|
|
Предоставленные Соединенными Штатами «разведданные» помогли убедить некоторые скептические настроенные страны Евросоюза и НАТО в якобы происходящей подготовке России к «вторжению» на Украину, сообщили источники Financial Times.
По имеющимся у издания данным, дипломатическое «взаимодействие», а также решение США распространить разведданные помогли убедить некоторые скептические настроенные страны, в том числе Германию, в том, что «Кремль может скоро направить свои войска на Украину», передает РИА «Новости».
По словам источников издания, Соединенные Штаты решились на такое «нехарактерное» распространение разведданных, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США «о подготовке России к вторжению».
Как сообщает издание, США начали делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. Как уточняется в статье, Вашингтон передал союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и другие свидетельства о «возможных приготовлениях к нападению». По словам одного из источников, количество материалов было «весьма подробным».
«Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки – как и почему США видели то, что мы не видели», – заявил неназванный чиновник изданию.
Некоторые страны ЕС и члены НАТО призывали к диалогу с Москвой, а не к конфронтации, и полагали, что Россия не «предпримет вторжения, если ее не спровоцировать», однако американские «разведданные» изменили их мнение, пишет издание.
-
В материале также говорится, что президент США Джо Байден в ходе разговора во вторник намерен «предостеречь» российского коллегу Владимира Путина от «вторжения» на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова обвинила США в создании угрозы российской гражданской авиации
Действия ВВС США представляют угрозу для гражданской авиации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Действия ВВС США создали угрозу гражданской авиации. И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», – написала она в Telegram.
Дипломат подчеркнула, что возросшая интенсивность полетов самолетов НАТО у границ России, в том числе над Черным морем, увеличивает риски опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.
Она добавила, что полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря. Теперь российские авиационные власти инициируют направление протеста по дипломатическим каналам.
Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Накануне пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком.
В воскресенье американский самолет радиоэлектронной разведки ВВС совершил разведывательный полет над Черным морем, приблизившись к берегу Крыма.
В ноябре российские ВКС зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем.
В США предложили стянуть армию к границам России для войны
Эксперт в области безопасности Дэниел Гур в статье для 19Fortyfive предложил перенести штаб американской армии из Германии в Польшу и разместиться в Варшаве, а также отправить туда тяжелый бронетанковый корпус, который будет находиться там на постоянной основе для получения подавляющего преимущества перед Россией.
Также он написал, что во всех прифронтовых государствах НАТО необходимо расположить существенные военные силы и дальнобойную артиллерию для поражения целей в глубине территории России, передает РИА «Новости».
Автор считает, что в арсенал американской группировки нужно включить и перспективные разведывательные и ударные вертолеты.
Обозреватель предложил также оснастить Польшу новейшими американскими вооружениями и адаптировать ее войска для совместных операций с США.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Путин: Добровольчеством занимаются люди самых разных возрастов, но тон задает молодежь
|
|
Волонтерством занимаются люди самых разных возрастов, но тон задает молодежь считает президент России Владимир Путин, об этом он заявил, выступая в Международный день добровольцев на церемонии вручения премии «Мы вместе» в рамках одноименного социального форума в Москве.
«Я знаю, что добровольчеством занимаются люди самых разных возрастов, но, конечно, тон задают молодые люди, полные энергии и жизненных сил, устремленные в будущее», – цитирует его ТАСС.
Путин рассказал, что что часто говорит и слышит, «что у нас замечательные молодые люди. Когда сталкиваешься, встречаешься с такими людьми, как вы, начинаешь это понимать в полном смысле этого слова: замечательная молодежь! Душевная, щедрая, деятельная и эффективная».
По его словам, движение добровольцев действительно не знает границ, притом не только территориальных, но и душевных границ. «Хочу искренне поблагодарить вас за все, что вы делаете, от лица тех, кто не всегда даже в состоянии сказать вам «спасибо». А я от их имени хочу это сделать», – заключил Путин.
Президент также отметил, что международное партнерство в волонтерских проектах способствует достижению общих целей, помогает находить наиболее эффективные решения волнующих людей вопросов как локального, так и глобального характера.
«Форум приобрел действительно уже и международный формат, международное значение, собрал вместе волонтеров не только из всех регионов нашей огромной страны – из всех регионов Российской Федерации, но и представителей более чем 40 стран мира», – отметил Путин.
Путин напомнил, что с этого года международной стала и сама премия «Мы вместе», теперь она присуждается в том числе добровольцам из-за рубежа, их проектам.
Он отметил, что с каждым годом волонтерское движение становится все более мощной силой. «Считаю правильным, что и ваш форум, который традиционно приурочен ко Дню добровольца, и конкурс лучших волонтерских проектов, на который подано более 25 тыс. заявок в этом году, тоже теперь носит имя «Мы вместе», – сказал Путин.
Ранее Путин объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей.
У берегов Крыма заметили самолет разведки ВВС США
|
|
Американский самолет радиоэлектронной разведки ВВС совершил разведывательный полет над Черным морем, приблизившись к берегу Крыма.
По сведениям PlaneRadar, он взлетел с авиабазы Суда на острове Крит и после мониторинга границы отправился в сторону Армении и Азербайджана, а затем вошел в воздушное пространство Грузии, передает РИА «Новости».
Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Накануне пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком.
В ноябре российские ВКС зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
-
Путин заявил об отсутствии миграционных потоков в ЕС через Россию
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Международной федерации общества «Красного креста и Красного полумесяца», что власти не видят миграционных потоков в ЕС через Россию, и он рассчитывает, что так будет и в дальнейшем.
«Теперь что касается миграционных потоков. Ну, Слава Богу, через Россию миграционных потоков в направлении Европы мы не видим. И, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это будет происходить и дальше», – цитируете его РИА «Новости».
По словам Путина, проблемная ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии имеет место быть, но нельзя ее политизировать.
«Что касается ситуации на белорусско-полькой границе, да, она имеет место быть. Но здесь очень важно следовать тем принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц... Деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя ее политизировать», – отметил глава российского государства.
Путин отметил, что в Белоруссии находятся около 5 тысяч мигрантов, а через Италию 54 тыс. прошло в этом году.
«А разве мы не видим сейчас кризиса на границе между Францией и Великобританией и взаимные претензии между этими государствами?» – добавил глава России.
Путин подчеркнул, что белорусские власти делают все от них зависящее по ситуации с мигрантами на границе, их убеждают вернуться на родину.
«Белорусские власти делают все, что от них зависит, в том числе убеждают людей добровольно вернуться в места их постоянного проживания, на родину, и прежде всего в Ирак», – отметил он.
Путин призвал главу федерации Красного креста Франческо Рокка обратить внимание на поведение Польши в ситуации с мигрантами, отметив, что они добавляют в воду, которой поливают мигрантов, гербициды. Также он выразил надежду, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе придет в норму.
«Надеюсь, что ситуация будет на польско-белорусской границе постепенно разряжаться и придет в норму. Хотя, конечно, там остаются еще люди, судьба которых не определена», – отметил Путин.
Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.
Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.
Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
В США предостерегли Байдена от «игры мускулами» во время переговоров с Путиным
Председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит заявил, что президент США Джо Байден во время переговоров с главой России Владимиром Путиным не должен пытаться «играть мускулами», сообщает издание Defense News.
«Его (Путина) нельзя сдержать, играя мускулами и пытаясь убедить, что мы будем противостоять им военным путем и победим в Восточной Европе», – цитирует Смита РИА «Новости».
Он подчеркнул, что США должны показать России, что у них есть множество союзников, готовых заставить Москву «заплатить экономическую цену, и значительную». По его мнению, эффективными способами сдерживания стали бы предоставление военной помощи Украине и угроза санкций. При этом, отмечает политик, угроза военных действий может спровоцировать Россию или «дать ей предлог» действовать первой.
Смит также подчеркнул, что американцы не хотят воевать с Россией.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
Блинкен увидел «очень серьезную угрозу» Украине со стороны России
|
|
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что «угроза» для Украины со стороны России является «очень серьезной», следует из стенограммы интервью главы Госдепартамента США шведскому телевидению, которую опубликовала пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
«Она (угроза) очень серьезна, потому что то, что мы наблюдали, – это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной. Мы видели усилия по дестабилизации внутри Украины, пропагандистскую кампанию против Украины в социальных сетях, которая по своим масштабам увеличилась примерно в десять раз», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«И настоящая проблема заключается в следующем: мы уже видели это раньше. <…> Мы видели это в 2014 году, в конечном счете мы [тогда] стали свидетелями вторжения российских сил и тех, кто на них работает, на Украину», – утверждает госсекретарь США.
«Мы просто не можем идти на риск повторения этого. Последствия будут ужасными. Это не отвечает ничьим интересам. Именно поэтому мы подумали, что важно очень четко разъяснить России последствия, которые возникнут в случае ее агрессии в отношении Украины. Я надеюсь, что это повлияет на расчеты президента [России Владимира] Путина и Россия выберет другой курс», – заявил госсекретарь США.
При этом руководитель Госдепартамента США подчеркнул, что Вашингтон стремится к «стабильным, предсказуемым» отношениям с Москвой. «И есть области, в которых у нас совпадают интересы, где мы можем и должны работать вместе. Например, по вопросу о приобретении Ираном ядерного оружия. Обе наши страны выступают против этого. Но если Россия будет двигаться в направлении конфронтации и агрессии с Украиной, то это будет идти прямо в противоположную сторону от стабильности и предсказуемости в отношениях», – считает Блинкен.
«Я очень надеюсь, что Россия предпочтет пойти по пути деэскалации, отвести свои войска и использовать дипломатию по существующим разногласиям», – сказал глава американского внешнеполитического ведомства, подводя итог своей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое прошло в 2 декабря в Стокгольме. Госсекретарь США выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы готовы помочь в этом вопросе, в частности, в продвижении выполнения Минских соглашений, что, по словам Блинкена, «может стать путем для разрешения противоречий по Донбассу или Восточной Украине».
-
В стенограмме, которую приводит пресс-служба Госдепартамента США, утверждается, что Блинкен в ходе переговоров «хотел дать ясно понять господину министру иностранных дел Лаврову, что если Россия совершит какой-либо акт агрессии в отношении Украины, то это приведет к серьезным последствиям».
Накануне Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В минувшую среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
В прошлый вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В конце ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин объявил победителя в номинации «Волонтер года»
Президент России Владимир Путин объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей.
Президент ранее наградил медалью Луки Крымского Павла Бережанского за большой вклад в развитие волонтерского движения в сфере здравоохранения, передает ТАСС.
Путин поддержал идею учредить международную волонтерскую премию за вклад в решение глобальных проблем, в том числе по борьбе с пандемией, в июне прошлого года во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
Президент считает огромной нагрузку, которую взяли на себя добровольцы во время пандемии коронавируса.
«Мы знаем, какую огромную нагрузку взяли на себя волонтеры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды, рисковали собой», – сказал Путин в приветствии к участникам и гостям церемонии вручения премии «Мы вместе».
Он поблагодарил всех, кто проявил солидарность, не остался в стороне, кто реализует собственные инициативы, участвует в общегосударственной акции «Мы вместе». К ней подключились НКО, предприниматели, общественные организации, партии и ведущая политическая сила – «Единая Россия», напомнил он.
Путин поздравил всех причастных с днем волонтера. Он напомнил, что этот праздник отмечается в России уже в пятый раз, и он свидетельствует о том, что деятельность волонтеров на благо общества, конкретных людей, высоко ценится. «Нам очень нужны искренние, неравнодушные люди, которые по зову сердца приходят на помощь другим, включаются в решение значимых проблем», – подчеркнул глава государства.
«Ваш труд благороден по своей сути, всегда нужен, всегда востребован, а ваш пример, безусловно, вдохновляет и побуждает к подобным действиям сотни тысяч, миллионы других наших граждан», – заключил Путин.
Путин заявил о поддержке инициатив по развитию волонтерства, в том числе по страхованию добровольцев.
«Конечно, я поддержу все ваши начинания, в том числе в органах государственной власти по поддержке волонтерского движения, в том числе это касается страхования добровольцев», – сказал Путин.
Кроме того, он подчеркнул, что примет участие в акции «Елка желаний», где исполняются детские мечты, передает РИА «Новости».
«Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие в такой замечательной акции как «Елка желаний» вместе с вами», – уточнил глава государства.
Путин отметил, что в Новый год душевная поддержка особенно нужна детям из детских домов, а также тем, кто лежит в больницах и не может встретить праздник в кругу своих близких.
«Они нуждаются в домашнем тепле, в душевной поддержке. Именно в душевной поддержке. И, конечно, кроме таких, как вы, оказать такую помощь и поддержку не может никто», – отметил он.
Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что в России занимаются волонтерской деятельностью около 2,7 млн человек, среди них более 300 тыс. – это студенты вузов.
В пятницу первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко принял участие во Всероссийской предновогодней акции «Елка желаний». Он исполнит желание девочки Екатерины из Московской области, которая мечтает об электрогитаре.
Путин поддержал работу над законом о российском Красном кресте
Закон о российском Красном кресте востребован, он должен получить правовую базу для работы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.
«Что касается российского Красного креста и закона о Красном кресте. Я с вами согласен, такой нормативный акт востребован и сейчас он обсуждается и среди депутатов. Мы будем аккуратненько спокойно двигаться в этом направлении», – цитируете его РИА «Новости».
Также президент заверил, что власти сделают все для поддержки русского языка в качестве рабочего в Федерации.
Ранее Путин заявил, что российские власти всячески стараются поддерживать волонтерскую деятельность, в ней участвуют сотни тысяч людей.
В Кремле заявили об отсутствии договоренности по очной встрече Путина и Байдена
Договоренность о проведении очной встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока не достигнута, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Пока не договорились еще», – сказал Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
Путин заявил, что Россия старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации
Россия в вопросах вакцинации населения от коронавируса старается идти по пути убеждения, а не принуждения, в последнее время заметен результат, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой международной федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.
«Важнейшая задача здесь - это вакцинация населения. И мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Стараемся бороться с предрассудками, с предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации. Надо сказать, что, в целом, особенно в последнее время, видим, что это приносит нужный результат», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Путин по итогам совещания с членами правительства утвердил перечень поручений, в числе которых содержится рекомендация губернаторам взять под личный контроль введение ограничений из-за COVID-19 и наращивание темпов вакцинации населения.
Путин пообещал исполнить мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии «Мы вместе» сообщил, что в этом году вновь будет участвовать в благотворительной акции «Елка желаний».
В прямом эфире по видеосвязи с помощью юного ведущего Егора президент «снял» с установленной на сцене в «Манеже» елки три открытки с желаниями, которые ему предстоит исполнить, сообщает ТАСС.
«Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие и в такой замечательной акции как «Елка желаний», вместе с вами», – сказал Путин.
Сообщается, что в этом году Путин «вытянул» желания 14-летнего юноши из Подмосковья, который мечтает о гитаре, пятилетнего ребенку из Бурятии, мечтающего побывать в роли пожарного, а также 13-летней девочки из Ставропольского края, которая мечтает посетить балет «Лебединое озеро».
Ранее Путин объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей.
Путин призвал объединять усилия на международном уровне для победы над COVID
Президент России Владимир Путин на встрече с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой заявил, что для победы над коронавирусом необходимо объединять усилия на международном уровне, иначе из-за проблем с вакцинацией хотя бы в одном регионе мира будут появляться новые штаммы.
«Для того, чтобы победить эту болезнь, без всякого сомнения, нужно объединять усилия на международном уровне. Потому что, если хотя бы в одном каком-то регионе мира мы будем наблюдать проблемы, связанные с недостаточным уровнем вакцинации, то эти новые и новые варианты – штаммы – будут снова и снова возвращаться. Даже в те страны, в которых уровень вакцинации достаточно высокий», – цитирует его РИА «Новости».
Путин также отметил, что Россия должна как можно скорее получить сертификат от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы вакцина «Спутник V» могла более широко распространяться в странах мира.
По словам президента, привитые российской вакциной «Спутник V» не должны быть ущемлены в правах на передвижение по миру.
«Нужно добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной «Спутник V», имели возможность так же, как и привитые другими вакцинами, спокойно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами, так скажем, в глобальном смысле, человечества, и не были ущемлены никак в правах. В том числе на передвижение через границы государств», – подчеркнул Путин.
Президент добавил, что членами федерации Красного Креста и Полумесяца являются 192 страны, «надеемся тоже и на вашу поддержку с тем, чтобы обеспечить это продвижение нашей вакцины».
Путин отметил, что анализ использования российской вакцины «Спутник V» за рубежом показывает, что она является одной из самых эффективных и безопасной.
Ранее Путин заявил, что Россия в вопросах вакцинации населения от коронавируса старается идти по пути убеждения, а не принуждения, в последнее время заметен результат.
Путин поддержал законопроект о страховании жизни и здоровья добровольцев
Выступая на церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе – 2021» президент России Владимир Путин заявил о поддержке инициатив по развитию волонтерства, в том числе по страхованию добровольцев. Законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу в ближайшее время.
«В ноябре 2020 года, еще будучи общественником, я обращался к парламенту с предложением рассмотреть инициативу по страхованию волонтеров. Работая вместе с героями из «Волонтеров-медиков», «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», «Россоюзспаса», «Лизы Алерт», «Добровольных пожарных», «Молодежки ОНФ», знаю не понаслышке насколько это важно. Прошел год, нашу инициативу и концепцию законопроекта поддержала фракция «Единая Россия» и лично секретарь Генсовета Андрей Турчак. И сегодня, в День добровольца на форуме #МЫВМЕСТЕ его поддержал президент», – написал председатель комитета по молодежной политике Государственной Думы Артем Метелев в своем Telegram-канале.
Законопроект подразумевает введение на федеральном и региональном уровнях обязательного страхования жизни и здоровья добровольцев в сферах деятельности, создающих повышенный риск: в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, в тушении пожаров, в проведении аварийно-спасательных работ; в оказании медицинскими организациями медицинской помощи гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; в осуществлении деятельности по поиску лиц, пропавших без вести.