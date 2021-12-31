Главархив Москвы рассказал, как в Россию пришел Новый год Главный нарколог Москвы назвал лучшую закуску под алкоголь 31 декабря 2021, 20:35

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

«Увеличивать градус» после бокала шампанского не стоит, как и чередовать его с крепкими напитками, употребление масла для снижения уровня опьянения на самом деле приводит к «алкогольному удару», а в качестве закуски лучше использовать картофельное пюре, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн. «Не советую «увеличивать градус» после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки – способ достаточно смертельный, как и чередование», – передает РИА «Новости» слова Брюна. Он назвал мифами большинство народных способов снижения вреда алкоголя и уровня опьянения. Например, есть миф о том, что за час до праздника нужно употребить масло. «Но это дает кратковременный эффект. Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует – потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой. В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове», – предупредил нарколог. Врач рассказал, что способ «выпить рюмку за полчаса до Нового года» – это тоже миф. «Дело в том, что такой способ активизирует ферментативную систему для переработки спиртного. Однако количество ферментов ограничено. Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид. Посоветовать можно в качестве закуски картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь», – добавил Брюн. Ранее врач и ведущий Александр Мясников в эфире «России 1» заявил, что снимающие боль препараты не помогут в борьбе с похмельем после застолья.

Соловьев назвал парадокс Нового года 31 декабря 2021, 14:33

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев указал на парадокс, сопровождающий каждый Новый год. «Удивительно. Всегда с такой надеждой ждем Новый год, а потом, подводя итоги, радуемся, если он хотя бы оказался не хуже предыдущего», – написал Соловьев в Telegram. Ранее россияне рассказали об ожиданиях в новом году и о планах на предстоящие каникулы: с 1 по 9 января россияне планируют насладиться общением с семьей и близкими, а также попробовать экстремальные развлечения и уделить время культурному обогащению. 30 декабря Дед Мороз поздравил детей и взрослых с Новым годом. Путин озвучил главное пожелание россиянам в новогоднем обращении 31 декабря 2021, 15:03

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно он обратился к тем, кто в праздник находится на посту. В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности», передает ТАСС. «Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», – сказал он. Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года». Он отдельно обратился и к тем, кто в праздник «исполняет свой профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок». «Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», – также сказал Путин. По его словам, именно из таких результатов будет складываться реализация общенациональных планов. «Их главная цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной», – подчеркнул российский лидер. «Через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное: «С Новым годом! С новым счастьем!» – сказал он. Эти простые слова, продолжил Путин, россияне произносят с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. «Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», – дал напутствие глава государства. Напомним, первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья и крепкого здоровья. Продюсер «Модного приговора» отреагировал на вручение детям пустых коробок от подарков 31 декабря 2021, 17:16

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Пустые коробки по ошибке попали в мешок с подарками для онкобольных детей из центра Блохина, заявил продюсер проекта «Модный приговор» Илья Кривицкий. Сотрудники Первого канала заявили, что не имеют отношения к акции, в рамках которой онкобольным детям подарили пустые коробки от подарков, переадресовав вопрос производителю «Модного приговора» – компании «Красный квадрат», передает издание «Подъем». Кривицкий, являющийся продюсером «Модного приговора» и гендиректором «Красного квадрата», заявил, что пустые коробки попали в мешок по ошибке и дети получат подарки 3 января: «Мы очень расстроены произошедшим недоразумением. «Модный приговор» неоднократно инициировал и проводил благотворительные проекты, для нас большая честь быть причастными и приобщать зрителей к добрым делам». Он также рассказал, что в рамках объявленной акции было собрано 30 подарков для пациентов центра имени Блохина. И все эти подарки были доставлены адресатам, однако позже выяснилось, что в центре ждали не 30, а 300 подарков. «Об этом мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков (...) Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», – заключил он. Ранее россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год. Санта-Клауса задержали в Ульяновске 31 декабря 2021, 10:21 Текст: Наталья Ануфриева

В Ульяновске сотрудники ДПС остановили автомобиль, украшенный яркими гирляндами. В прицепе была новогодняя елка, а за рулем мужчина, переодетый Санта-Клаусом. Автомобиль появился на улицах города в ночь на 31 декабря, передает портал 73online.ru. Очевидцы засняли, как сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль и о чем-то беседовали с водителем. Закончилась ли история штрафами, пока неизвестно. Ранее Деды Морозы устроили массовую драку в Москве. Также мужчина в костюме Деда Мороза напал на косметолога за отказ в инъекции ботокса. Россиян предупредили о клещах в новогодних елях 31 декабря 2021, 09:30

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

На живых новогодних елях могут встретиться мелкие насекомые, в том числе клещи и клопы, заявил дендролог Лев Яковлев. Яковлев заявил, что «в подавляющем большинстве случаев опасности для здоровья мелкие насекомые, которые могут быть на елке или пихте, не представляют, можно столкнуться с лесными клопами, паутинными клещами и еще несколькими видами насекомых, живущих в экосистеме хвойного леса», передает «Московский комсомолец». По его словам, они просыпаются, так как попадают в тепло. Обработать деревья в питомнике так, чтобы на них вовсе не было таких насекомых, практически невозможно, так как для этого потребовалось бы применять очень мощные и токсичные для окружающей среды инсектициды. Он напомнил, что из всех видов насекомых, которые обитают в хвойном лесу, опасны для человека могут быть только иксодовые клещи – переносчики энцефалита и боррелиоза, однако их наличие на пихтах, продаваемых в кадках, маловероятно, однако для уверенности стоит учитывать регион поставки дерева: в группе риска эндемичные по энцефалиту и боррелиозу регионы. Также Яковлев посоветовал не размещать живую новогоднюю елку вблизи комнатных растений, так как в этом случае вероятно переползание паутинного клеща на постоянную «флору» помещения. Ранее токсиколог предупредил о необходимости мыть живую ель перед установкой дома. Гинцбург посоветовал не приглашать Деда Мороза домой из-за COVID-19 31 декабря 2021, 03:13 Текст: Антон Антонов

В связи с распространением коронавируса не стоит на праздники вызывать домой Деда Мороза для детей, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург сказал, что «не стал бы приглашать в это время Деда Мороза, а на месте родителей сам бы бороду купил и поздравил, чтобы не отменять и не портить ребенку праздник, а заодно его устроить и себе», передает ТАСС. Он также прокомментировал возможность посещении массовых мероприятий. Так, Гинцбург отметил, что дети очень подвержены заражению, но «некоторые бессимптомно переболели». По его словам, «если родители уверены, что у ребенка хорошие защитные титры, значит, ребенок защищен». При этом «если родители не располагают информацией, что ребенок переболел или имеет высокий уровень антител, то лучше вообще ребенка не водить». «А если водить, то средства индивидуальной защиты - маски, респираторы, с моей точки зрения необходимы», – сказал он. Врач-вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что вызвать Деда Мороза на дом безопаснее с эпидемической точки зрения, чем ходить с ребенком на праздничные мероприятия. Напомним, в Великом Устюге рассказали о ковид-требованиях для встречи с Дедом Морозом. В Крыму Деду Морозу запретили приходить на праздники без QR-кода. Шойгу поздравил российских военных с Новым годом 31 декабря 2021, 00:28

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Антон Антонов

Российские Вооруженные силы являются одними из самых эффективных в мире, заявил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении. Шойгу отметил, что «с этим светлым и добрым праздником» связывают особые надежды», ждут «счастливых перемен, радостных событий», ставят «самые смелые цели», ведь «только для тех, кто знает, куда идет, ветер всегда попутный». «Дорога 2021 года была далеко не гладкой, но мы твердо следовали к намеченным ориентирам, становились опытнее, сильнее – переоснащали армию и флот, укрепляли их боеспособность, улучшали условия службы», – приводятся его слова на сайте Минобороны. Министр подчеркнул, что «сегодня наши Вооруженные силы – одни из самых современных и эффективных в мире», они «надежно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов», а «служить в рядах российской армии стало по-настоящему почётно и престижно». «В этом большая заслуга всех вас. Вы высоко несёте звание защитника Отечества, добросовестно выполняете свой воинский долг, обеспечиваете эффективное развитие армии России», – сказал глава военного ведомства, отдельно поблагодарив тех, «кто встречает этот семейный праздник на боевом посту», «кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях». Он также поблагодарил «военных медиков и строителей за самоотверженное и преданное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей». «Дорогие друзья! На пороге 2022 год. Пусть он станет для вас временем удач и свершений. В эту новогоднюю ночь хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия», – сказал министр. Напомним, Шойгу на расширенном заседании коллегии с участием президента Владимира Путина заявил, что укрепление сил общего назначения ВС России в 2022 году продолжится, запланировано поступление свыше 1 тыс. единиц техники, в том числе пяти дивизионных комплектов зенитной системы С-400. Священник посоветовал не устраивать «флешмоб благочестия» за новогодним столом 31 декабря 2021, 08:27 Текст: Наталья Ануфриева

Верующие должны сами определить, какой пост идет им на пользу, и следовать ему, а также не стоит устраивать «флешмоб благочестия», приходя в гости к не постящимся и отказываться от угощений, заявил блогер, настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино священник Павел Островский. Островский заявил, что «если вы приезжаете в гости к неверующей семье, не стоит устраивать флешмоб благочестия, говорить: «Уберите всю еду, потому что я пощусь», передает РИА «Новости». «Здесь любовь и снисхождение к ближнему должны быть выше поста. Никто вас не осудит, если вы съедите то, что вам положат в тарелку. Если вы будете следить за своей совестью, она вам подскажет, где вы едите определенные продукты из любви, а где – из чревоугодия», – сказал он. Говоря о строгости соблюдения поста, священник напомнил, что «у каждого своя мера»: «Кто-то постится строго и это получается, приносит пользу, у кого-то не получается поститься строго – лишь бы была польза. Нужно помнить слова Христа, что все познается по плодам. Пусть человек смотрит, какой пост принесет ему добрые плоды». Он также подчеркнул, что вне зависимости от меры поста, даты и повода верующим следует исключить пьянство. Напомним, Новый год попадает на время Рождественского поста в Русской православной церкви, который начался 28 ноября. Пост также называют Филиппов, по имени апостола, память которого празднуется 27 ноября. Это один из четырех многодневных постов, он продлится до 6 января включительно, а 7 января православные встретят Рождество. В этот пост священники рекомендуют мирянам не есть мясо, яйца, молоко и молочные продукты, также в пост рекомендуется освободить время для духовной жизни, делать больше хорошего для ближних. Новогоднее обращение Путина во второй раз побило рекорд по продолжительности 31 декабря 2021, 16:12 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин выступил с самым продолжительным своим новогодним обращением, оно продлилось шесть минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов. Предыдущее новогоднее обращение Владимира Путина, подытожившее первый пандемийный год – 2020-й, – тоже на тот момент было самым большим, оно заняло шесть минут, а его объем составил 601 слово, передает ТАСС. До этого самым продолжительным – более четырех с половиной минут – было новогоднее поздравление, с которым Путин выступил 31 декабря 2013 года в Хабаровске на встрече с пострадавшими от наводнения. В ту ночь жители Камчатки успели увидеть поздравление, записанное заранее в Кремле, а на все остальные часовые пояса уже было показано хабаровское обращение главы государства. В остальные годы и Путин, и Дмитрий Медведев, занимавший пост президента в 2008-2012 годах, выступали с менее обширными новогодними обращениями. Самым коротким по количеству слов – 191 – было поздравление россиян с 2006 годом, по времени оно заняло около двух минут. Однако рекорд же по хронометражу новогоднего обращения остается за первым президентом России Борисом Ельциным: 31 декабря 1999 года, объявляя об уходе в отставку, он выступал больше 10 минут. Но по объему – 628 слов – прощальное новогоднее выступление Ельцина уступает сегодняшнему поздравлению президента. Напомним, в новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Настоятель буддистского храма в Японии дал совет по загадыванию желаний на Новый год 31 декабря 2021, 16:59 Текст: Наталья Ануфриева

Настоятель буддистского храма Дарума-дзи Иссин Хиросэ рассказал, как нужно загадывать желания в Новый год, чтобы укрепить свой дух, решимость и заручиться поддержкой основоположника дзен-буддизма Дарумы. В Японии есть особая традиция загадывания желаний на Новый год, эта ответственная миссия возложена на круглую фигурку красного цвета «дарума», особенностью которой является отсутствие глаз. В этом и заключается главный смысл всего ритуала загадывания желания, передает РИА «Новости». Фигурку покупают под Новый год, и, загадывая желание, закрашивают глаз. Глаз должен быть «правым со стороны загадывающего». После этого «даруму» ставят около алтаря или на любое видное место. Только когда желание исполнится, можно закрасить и левый (от себя) глаз. Часто японские политики любят покрасоваться перед выборами рядом с огромным «дарума», закрашивая ему глаз. Японский храм Дарума-дзи на горе Шаолинь (названа в честь китайского монастыря, где практиковал учение Бодхидхарма) занимается вопросом исполнения желаний с XVII века. Прообразом фигурки стала каллиграфия первого настоятеля храма с изображением Дарума (Бодхидхармы). Он написал ее «в одну кисть» – то есть не отрывая кисти от бумаги. Поначалу изображение раздавали крестьянам окрестных деревень на Новый год с пожеланиями добра и процветания. Чтобы укрепить свой дух, решимость и заручиться поддержкой Дарумы, можно заказать и лично поучаствовать в обряде «вложения души». В присутствии хозяина и переоблачившегося монаха над фигуркой читаются сутры, рядом воскуряют благовония, а кульминацией становится момент «вложения души» - когда монах ставит на глазу «дарума» крошечную точку. Владелец «дарума» во время обряда должен направить все силы и все воображение на загаданное желание. «Эту точку потом нужно дорисовать до размеров глаза. Считается, что этот обряд еще больше повышает шансы на исполнение желания. Его еще называют церемонией «открытия глаза». Нарисовать глаз – это не просто желание, это решимость. Решимость достичь результата, добиться чего-то, стать кем-то. Когда вы рисуете глаз, вы сосредоточиваете свою решимость на этом желании. Это не просто «я хочу», это – «я сам постараюсь сделать все для исполнения этого желания». А когда желание исполнится, надо нарисовать еще один глаз и поблагодарить», – пояснил Хиросэ. По мнению буддистов, желания исполняет не сама стилизованная фигурка патриарха, а «собственные усилия и решимость». «Глаз зарисовывают, когда есть твердая решимость идти к исполнению своего желания. Ведь это не Дарума исполняет наши желания. Их исполняет наша решимость и уверенность. Самое главное – это собственные усилия каждый день. Нарисованный глаз – это символ решимости», – считает буддистский настоятель. Хиросэ также дал совет тем, у кого нет фигурки «дарума». По его словам, ее можно просто нарисовать на бумаге: «Важно в процессе рисования обрести решимость. Это может быть и не «дарума». Можно просто написать свое намерение. Важно не загадать в уме, а написать, чтобы это желание, намерение приняло форму, стало проявленным и обрело силу». Врач указал на риски сочетания лекарств со спиртным 31 декабря 2021, 16:06 Текст: Наталья Ануфриева

Если человек постоянно принимает какое-либо лекарство, даже один бокал вина может причинить серьезный вред его организму, предупредил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов. Жемчугов отметил, что «у каждого лекарства есть инструкция по применению, и там написано, что с чем сочетается», и потому «в каждом конкретном случае надо читать инструкцию и уточнить этот момент (сочетание лекарства со спиртным) у доктора, который назначал препарат», передает радио Sputnik. Однако даже если в инструкции не указано, что лекарство нельзя сочетать с алкоголем, человеку следует самому проявить осторожность, продолжил врач. «Может быть такая вещь, как идиосинкразия – это повышенная индивидуальная чувствительность к чему-то. Она может возникнуть к сочетанию алкоголя и лекарства. Это всегда эксперимент», – отметил он. Случаи из врачебной практики показывают, насколько опасны «эксперименты», связанные с употреблением спиртных напитков на фоне приема лекарственных препаратов. «Я в своей жизни видел один раз пациента, который выпил анальгин, казалось бы, простейшее лекарство, и запил портвейном – тем, что было под рукой. И у него слезла кожа со всего тела. Это называется синдром Лайелла, редчайшая вещь, когда начинается аллергическая реакция под кожей, все «вскипает», кожа слезает. Если хотите запить таблетку алкоголем, представьте себе эту картину. Не стоит на себе подобные эксперименты проводить», – подчеркнул Жемчугов. По его словам, лишь через несколько дней после того, как курс лечения завершится, можно позволить себе выпить бокал вина. «Все зависит от лекарства и от того, как долго оно остается в организме. Думаю, недели достаточно, может быть, даже трех дней. Можно прочитать в инструкции, там всегда указано, где перерабатывается это лекарство и сколько дней оно выводится из организма. Если увидели, что через три дня, на четвертый можете отпраздновать, но не советую. На мой взгляд, лучше поставить на стол бутылку безалкогольного вина – там под вакуумом удаляется лишний спирт, остается лишь 1%, чтобы не нарушать вкус», – посоветовал медик. Ранее россиянам дали советы по выбору алкоголя к Новому году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москвичам пообещали сильный снегопад в новогоднюю ночь 31 декабря 2021, 16:28 Текст: Наталья Ануфриева

После 18.00 мск 31 декабря российскую столицу накроет сильный снегопад, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Бирюков сообщил, что «прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 см», передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы». Нужное количество техники, для того, чтобы справиться с непогодой, готово. Также наготове средства малой механизации, дворники и бригады ручной уборки. «В 21.00 приступим к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим в шесть утра», – уточнил заммэра. Власти столицы попросили жителей быть внимательными на дороге, соблюдать ПДД и с пониманием отнестись к работе городских служб. Ранее москвичам обещали теплую погоду и снег на Новый год. Мишустин поздравил россиян с Новым годом 31 декабря 2021, 11:43 Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья и крепкого здоровья, сообщает пресс-служба правительства. «Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством. Эти светлые праздники объединяют все поколения, дарят радость, тепло общения, создают хорошее настроение. Мы встречаем их с особыми чувствами и надеждами, ожидаем добрых перемен», – говорится в поздравлении Мишустина, которое опубликовано на сайте правительства. Премьер подчеркнул, что серьезные вызовы 2021 года еще больше сплотили страну, укрепили веру в то, что вместе можно справиться с любыми проблемами. «Мы с уверенностью смотрим в будущее, открыты для новых дел и начинаний, которым посвятим следующие 365 дней», – добавил Мишустин. В конце своего поздравления он пожелал всем крепкого здоровья и счастья. «Пусть 2022 год принесет удачу и успех, будет мирным и благополучным», – добавил он. Новый 2022 год Тигра наступил в Японии со 108-м ударом колокола 31 декабря 2021, 18:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый 2022 год, символом которого, как и в Китае, является Тигр, наступил в Японии с последними ударами колокола в буддистских храмах страны. В Японии, в отличие от Китая, откуда пришли 12 животных-символов года, Тигр вступает в свои права не в конце января, а с первыми секундами календарного года. Его изображения наносят на праздничные украшения, которые вывешивают на входную дверь, на традиционные новогодние сладости. Год Тигра считается годом начинаний и роста. Старый год в Японии провожают так называемой «тосикоси-соба» – «гречневой лапшой перехода через год». Это считается хорошей приметой – длинная лапша обещает долголетие и здоровье. Новогодняя гречневая лапша отличается от обычной составом – в ней больше именно гречневой крупы, и ценой – она в несколько раз дороже обычной, передает РИА «Новости». И тем не менее, в славящихся своей лапшой ресторанах под Новый год ее можно купить только по брони. Это же относится и к тэмпура – обжаренных в кляре овощах, креветках, рыбе и грибах – лучшему спутнику гречневой лапши, по мнению японцев. Последним, что провожает старый год и встречает новый, являются удары колокола в буддистских храмах. По обычаю в большинстве храмов первые 107 ударов звучат еще в старом году, последний, 108-й удар приходится на первые секунды нового года. Удары колокола очищают человека и мир перед наступающим годом от несчастий, недостойных поступков и мыслей. Число 108 считается в буддизме священным, но существует несколько объяснений, почему ударов колокола в Новый год именно 108. Одно из объяснений носит арифметический характер: каждый из органов чувств, к которым в японском буддизме относят зрение, слух, обоняние, вкус, осязание и мысли (намерение и воля также обозначаются этим иероглифом), способен чувствовать приятное, неприятное и нейтральное. Таким образом, 6 умножают на 3 и получают 18. Это число умножают на 2 – чистое и нечистое, и получают 36. Затем 36 умножают на 3 – прошлую, нынешнюю и будущую жизни, и получают 108. Буддистское понятие Четырех страданий и Восьми привязанностей и страданий – «сику-хакку» – лежит в основе другого объяснения 108 ударов колокола. Четыре страдания – рождение, болезни, старость и смерть – дают число 4. Девять страданий и привязанностей, к которым в японском буддизме помимо традиционных пяти групп привязанностей – материальная форма, чувство, представление-воображение, действие и воля, осознание, добавлены страдание от разлуки с любимым человеком, страдание от встречи с ненавистью и злобой и страдание от невозможности получить желаемое. Иероглиф «страдание» звучит как «ку», что дает при прочтении Четырех страданий и Восьми привязанностей омонимичное сочетание цифр 4, 9 и 8, 9. При перемножении 4 на 9 и сложении с произведением 8 и 9 получатся 108. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин выступил с самым продолжительным своим новогодним обращением, оно продлилось шесть минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов. Главархив Москвы рассказал, как в Россию пришел Новый год 31 декабря 2021, 19:59 Текст: Наталья Ануфриева

Новый год официально пришел в Российскую империю 20 декабря 1699 года, рассказали в московском главархиве. Именно в эту дату царем Петром I был издан указ «О празднованiи Новаго года», который впервые установил порядок новогодних праздников. Отмечать его было приказано начиная с 1 января 1700 года, передает канал «360». Так как наступал еще и новый век, было приказано украсить ворота домов еловыми, сосновыми или можжевеловыми ветками, а лучше деревьями, и все это должно было держаться до 7 января. Также Петр I ввел традицию запускать фейерверки. В XVIII веке в Москве на Новый год активно проводили балы и маскарады, а также давали представления театры, но только в случае, если температура на улице была выше -18 градусов. Напомним, первыми в России новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. В своем обращении Владимир Путин пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии.