Деятельность подпольного «сервисного центра МВД» пресекли в Киеве

СБУ прекратила деятельность подпольного «сервисного центра министерства внутренних дел» в Киеве, где подделывали техпаспорта для угнанных автомобилей, сообщила в пятницу пресс-служба украинского ведомства.

«Фейковые техпаспорта производились, в основном, на угнанные или нерастаможенные автомобили импортного производства. При этом за водительскими удостоверениями обращались те, кто был временно лишен водительских прав. В частности, за вождение авто в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического опьянения. «Клиентов» искали из-за личных контактов в криминальных кругах. Стоили подделки 800 долларов США», – говорится в сообщении на сайте СБУ.

По данным следствия, противоправную схему наладили трое киевлян. «Производством» фальшивок занимались дома.

«Используя личные связи в сервисных центрах МВД, злоумышленники имели возможность получать информацию о зарегистрированных транспортных средствах, их идентифицирующих признаках и реальных владельцах. Это позволило им изготовлять фейковые техпаспорта на авто… Что касается поддельных водительских удостоверений, то злоумышленники действовали по простой схеме: в базе данных находили законопослушного водителя, который имеет схожие с нарушителем данные, и печатали «водительские права» уже с новым фото. Таким образом, нарушитель мог беспрепятственно передвигаться, несмотря на запрет вождения», – отмечается в релизе.

Схема, по предварительной информации правоохранителей, проработала несколько лет, и злоумышленники успели «обслужить» несколько сотен человек.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания правонарушителей в Киеве и изъяли два цветных карт-принтера для двусторонней печати на пластиковых картах Datacard SP55, которые использовались для изготовления подделок, компьютеры и мобильные телефоны, готовые к сбыту поддельные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, а также ленты с голограммами.

В настоящее время двое злоумышленников подозреваются по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос по избранию им меры пресечения.