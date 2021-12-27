В Киеве выразили готовность к обмену пленными с ДНР и ЛНР «в любой день»

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27 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 06:55  |  vz.ru
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Дефицитный газ из Европы может утекать на Украину

Путин уличил Польшу и Украину в ложных обвинениях в адрес Газпрома REUTERS/Vasily Fedosenko
Владимир Путин назвал враньем заявления о вине России в газовом кризисе у европейцев. Запад перевернул все с ног на голову. Наоборот, Газпром – единственный среди всех поставщиков, кто увеличил поставки в Европу. А от фактической остановки прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа» получают прибыль главные обвинители России – Польша и Украина. Подробности...
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На пост посла России в Минске есть идеальный кандидат

У Грызлова для переговоров с Лукашенко есть два уникальных качества Сергей Бобылев/Михаил Метцель/ТАСС
Новым послом РФ в Белоруссии может стать Борис Грызлов, причем источники утверждают, что назначение должно состояться до Нового года. Ранее Грызлов возглавлял МВД и занимал пост спикера Госдумы, но идеальным кандидатом на роль посланника Москвы в Минске при президенте Лукашенко его делают другие обстоятельства. Подробности...
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Как материнство влияет на геополитику

Считается, что высокий уровень жизни будущих мам во многих случаях мешает росту рождаемости Кирилл Брага/РИА Новости
Почему Россия перестала рожать – такой вопрос был задан Владимиру Путину на прошедшей в четверг большой пресс-конференции. Дело не только в уровне жизни: пример западных стран показывает, что даже европейцы с высоким уровнем доходов не спешат обзаводиться детьми. Насколько рост благосостояния семей позволит повысить рождаемость в России и как это отразится на геополитике? Подробности...
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Индонезия стыдится реальных причин отказа от российских Су-35

Су-35 с большим трудом завоевывает мировой рынок оружия Евгений Одиноков/РИА Новости
«Для крупнейшей мусульманской страны и лидера региона это выглядит очень постыдно». Такими словами военные эксперты комментируют досадную неудачу России на международном рынке оружия – Индонезия отказалась от давнего контракта по покупке истребителей Су-35. Как Джакарта официально объясняет свое решение и каковы его реальные причины?  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Кто развращает российских программистов

Лев Матвеев
Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ»
Наши госкомпании разгоняют рынок труда в сфере ИТ. Они завышают зарплаты разработчиков, предлагая junior-разработчику 200 тыс. рублей в месяц. Тем временем отрасль страдает от серьезного кадрового дефицита. Подробности...

Война государств против корпораций началась

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Рано или поздно это произойдет – транснациональные монстры будут принудительно раздроблены, причем по солидарному решению всех ведущих стран. Просто потому, что они представляют собой реальную опасность для человечества. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Россия и ЕС проверяют друг друга на прочность труб

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Не дать себя шантажировать – главный интерес Москвы. Однако силами Польши и Украины все перевернуто с ног на голову: мол, именно Москва посадила Евросоюз на газовую иглу. Зачем – не говорится, потому что никакого «зачем» просто нет. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Восстание индейцев в Чили

Новый посол России в Белоруссии

Главные угрозы для экономики в 2022 году

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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    В Киеве выразили готовность к обмену пленными с ДНР и ЛНР «в любой день»

    27 декабря 2021, 06:37

    Текст: Антон Антонов

    Украинская сторона готова провести обмен пленными с ДНР и ЛНР, у Киева «к обмену готовы почти 60 граждан», сообщил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

    Арестович заявил, что украинская «свежая инициатива выглядела так: у нас прямо сейчас к обмену готовы почти 60 граждан». «Я уже не говорю, что нормандские и минские соглашения предусматривают формулу обмена «всех на всех» и никаких порционных обменов. Мы же регулярно предлагаем в любом варианте обменять. Мы указываем беременных женщин, которые находятся в исправительных учреждениях, которым там точно не место», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».

    Он заявил, что также речь идет о «многих людях с тяжелыми заболеваниями, для них вообще каждый час – пытка находиться в тех условиях». «И мы говорим: давайте обменяем, ведь их отдача нам никак не влияет ни на боеспособность, это просто жест гуманности», – сказал он, добавив, что обмен можно произвести «в любой день»

    Как утверждает Арестович, в ДНР и ЛНР «на это не идут, привязывая все к политическим разменам». По его словам, «это та же самая история торговли людьми ради политики». Он считает, что ситуация может измениться после привлечения США к переговорам. Арестович заявил, что Вашингтон «де-факто активно в них уже участвует, выступая медиатором нормандского процесса, но как бы за скобками».

    Арестович сказал, что «по количеству контактов официального Вашингтона с Москвой, Берлином, Парижем и Киевом видно, что переговоры идут, и идут достаточно серьезно». «Насколько удастся Соединенным Штатам повлиять на ситуацию хотя бы в гуманитарной сфере – открыть КПВВ, позволить оказать помощь людям, нашим гражданам на той территории, обменять пленных - мы посмотрим», – заявил он, добавив, что «надежда остается».

    Напомним, в декабре Арестович заявил, что Киев хотел обменять пленных по схеме 60 на 60, однако получил отказ. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля, Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР – 20. В 2021 году обменов не проводили.


    Савченко в соцсетях похвасталась новым образом
    		    26 декабря 2021, 15:10
    Фото: Телеканал 2+2/YouTube
    Текст: Елена Мирошниченко

    Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко поделилась в Facebook кадрами, на которых она сфотографирована в двух ярких платьях, одно из которых с глубоким вырезом, для одного из образов Савченко сделали яркий макияж, дополнив его большими серьгами.

    «Иногда надо отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем и посмотреть мир под другим углом зрения», – написала Савченко в Facebook. Фотосессия прошла в рамках интервью на телеканале «2+2» для передачи «Випы и топы».

    Мнение пользователей соцсети разделилось, кто-то поддержал экс-депутата, а кто-то раскритиковал.

    «Злые комментарии под этими фото от женщин я еще пойму... а вот от мужчин – низко... на диване сидит королева», – написала Светлана Студеникина.

    «Моя позиция: если женщину обязывают брать оружие в руки и защищать Украину, то и президентом должна быть женщина», – высказала свое мнение под постом Татьяна Бондаренко.

    С ней согласилась и Татьяна Василевская, которая написала, что Савченко – «будущий президент».

    «Вот кому надо быть генеральным прокурором на Украине», – написал Сергей Кистей.

    «Красиво, но не соответствует образу. Вам бы больше подошло в ковбойском образе с кольтом за поясом», – считает Полина Малина.

    «Моральное уродство макияжем и красивой одеждой не спрячешь», – прокомментировал фотографии Савченко Гордон Шамуэй.

    «Когда-то давно так же неожиданно Надюха ворвалась в политику. Со временем оказалось, что нет там меры, внутреннее (содержание) не соответствует внешнему (форме). И тут, в фотосессии, мы видим то же самое. Попытка поддержать политические лозунги декорациями из платьев», – оставил комментарий Volodymyr Ovod.

    «Педофилы всей страны благодарны Надежде за возможность попасть под амнистию и продолжать дальше заниматься любимым делом...» – высказалась под фото Hanna Antonenko.

    Ранее Савченко попыталась попасть на Украину с фальшивым COVID-сертификатом.

    Коментарии (46)
    Германия поспорила с США из-за России и Украины
    		    26 декабря 2021, 11:28
    Фото: imago stock/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Власти Германии не разделяют уверенности США в подготовке России к возможному «нападению» на Украину, сообщили два анонимных источника в правительстве.

    «Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину, и он заинтересован в снижении напряженности», – цитирует собеседников РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Источники утверждают, что Берлин нацелен на скорейшую реактивацию «нормандского формата» с участием ФРГ, России, Франции и Украины.

    В четверг внешнеполитический советник канцлера Германии Олафа Шольца Йенс Плетнер провел телефонные переговоры с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Стороны запланировали организовать встречу в январе, чтобы обсудить конфликт вокруг Украины.

    Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.

    Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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    Коментарии (25)
    В США заявили о способной привести к войне черте Зеленского
    		    26 декабря 2021, 13:17
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Евгения Шестак

    Все больше озабоченности вызывает неопытность окружения украинского президента Владимира Зеленского, которая способна привести к ужасающим последствиям как для Украины, так и для США, заявил журналист Эндрю Крамер.

    В статье для газеты The New York Times он отметил, что многие приближенные Зеленского, как и он сам, являются выходцами из мира шоу-бизнеса и не имели политического опыта ранее, передает РИА «Новости».

    «Дилетантская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и Соединенными Штатами», – пояснил Крамер.

    По мнению Крамера, администрация украинского лидера может быть первой в истории, которая в таком масштабе пришла к власти напрямую из ТВ-шоу.

    «Перед тем как стать политиком, Зеленский был телевизионным актером и комиком. Он назначил на ключевые позиции людей из своей сферы, поставив их даже во главе СБУ», – указал журналист.

    Ранее журналисты издания American Thinker заявили, что в случае военного конфликта России понадобится менее суток для захвата Украины. Тем временем пользователи Reddit высмеяли сообщения западных СМИ, согласно которым Россия якобы нападет на Украину в конце декабря.

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    Коментарии (30)
    В Британии сообщили о плане эвакуации военных с Украины
    		    26 декабря 2021, 18:53
    Фото: raf.mod.uk
    Текст: Елена Мирошниченко

    Британия готовится эвакуировать c Украины свои силы в случае обострения ситуации, сообщает газета Daily Express.

    Издание сообщает, что командующие ВС Британии составили планы действий в чрезвычайных ситуациях. «Военное руководство должно провести всеобъемлющий «обзор» (британской учебной миссии) Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства может быть «безопасно выведен», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Сообщается, что преимущественно британские силы на Украине размещены в городе Яворов Львовской области, а небольшая группа офицеров штаба находится в Киеве. Согласно источникам, они должны направиться к границе с Польшей.

    Приказ об эвакуации должен поступить от начальника британского Управления совместных операций штаба генерал-полковника Чарли Стрикланда.

    «Он будет внимательно следить, чтобы оценить воздействие любого вмешательства на возможность вывести свои войска, он не может допустить, чтобы они там оказались в ловушке», – приводит издание слова источника из ВС.

    Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что на Украине действует частная военная компания (ЧВК) из Великобритании. Она, по словам экс-офицера СБУ, опирающегося на собственные источники, охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове.

    Прозоров также сообщил, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве», а на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона». Их тоже охраняют бойцы ЧВК из Британии, которые базируются в гостинице «Александровская» в Николаеве, сказал бывший подполковник.

    В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «была встреча в офисе MI-6». По данным украинских СМИ, Зеленский во время своего визита в Британию тайно встретился с главой MI-6 Ричардом Муром. По словам украинского лидера, у него «нет никаких секретов» относительно проведенных переговоров, но всю информацию он раскрыть не может, поскольку «это государственные дела». Зеленский уточнил, что на встрече в основном обсуждалась тема помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.

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    Коментарии (42)
    Украинский дипломат раскрыл «заговор» Путина и Зеленского

    26 декабря 2021, 19:45

    Текст: Елена Мирошниченко

    Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы согласится на встречу с Владимиром Зеленским, если тот «уничтожит политическую карьеру» экс-главы Украины Петра Порошенко.

    «Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко – это враг номер один», – сказал дипломат в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости».

    При этом он отметил, что его слова основаны на «опыте работы и общения с российской стороной во многих переговорах».

    Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму.

    Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Порошенко также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. 

    Коментарии (35)
    В США спрогнозировали «захват» Киева российскими танками за один день

    26 декабря 2021, 08:39

    Текст: Евгения Шестак

    В случае военного конфликта России понадобится менее суток для захвата Украины, считают журналисты издания American Thinker.

    «В случае военного конфликта российские танки войдут в Киев менее чем через сутки», – следует из материала, передает РИА «Новости»

    При этом издание называет ошибкой расширение НАТО на восток после завершения «холодной войны». Именно это привело к современной напряженной ситуации, считают журналисты.

    Одной из причин гипотетических военных действий авторы считают попытки Североатлантического альянса включить Украину в состав организации.

    Для России возможное начало боевых действий «не сопряжено с особыми рисками ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом плане», так как российская армия превосходит вооруженные силы Украины, а президент США Джо Байден прямо заявлял, что НАТО не вмешается в возможный военный конфликт Москвы и Киева, напоминает издание.

    При этом, даже если американский лидер решит помочь Киеву военным потенциалом, страны альянса не смогут соперничать с российской армией, считают авторы материала.

    В издании заявляют, что далеко не весь Запад вообще поддержит суровые санкции против России в случае« вторжения», поскольку они таким образом навредят сами себе.

    Ранее пользователи Reddit высмеяли сообщения западных СМИ, согласно которым Россия якобы нападет на Украину в конце декабря.

    Между тем лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявлял, что Россия и США якобы готовят «большую сделку», в которую также войдут договоренности по Украине. 

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    Коментарии (68)
    Кадыров: Из-за поведения Зеленского Украину должны присоединить к России

    26 декабря 2021, 21:10

    Текст: Елена Мирошниченко

    Если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение», – сказал Кадыров на пресс-конференции в Грозном, сообщает РИА «Новости».

    Кадыров заявил, что готов сам решить украинскую проблему.

    «Если бы мне поручили, я бы давно решил бы этот вопрос. Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения», – отметил он.

    Он добавил, что у западных стран есть интерес поставить на Украине свои военные базы и тем самым диктовать условия России. При этом он выразил уверенность, что «наш президент этого не позволит. А мы – пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Потому что целостность, безопасность государства и нашего народа – важнее всего».

    Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией.

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    Главком ВСУ вмешался в скандал с воинским учетом украинок

    26 декабря 2021, 18:00

    Текст: Валентина Григоренко

    Женщины на военные сборы будут уходить по желанию, а на воинский учет их планируют ставить преимущественно онлайн, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

    «Хочу успокоить согражданок. Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на военный учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимальное количество процедур. Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается также и мужчин – цифровизация должна модернизировать военный учет в целом», – написал он в Facebook, передает «Страна.ua».

    По его словам, со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин якобы не будет. «Единственное – вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства… Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в вооруженных силах Украины», – отметил Залужный.

    Он добавил, что в течение следующего года все соответствующие процедуры будут «откалиброваны» так, чтобы для украинок, чьи специальности есть в перечне, и их работодателей, процесс постановки на учет был максимально комфортным.

    Также власти планируют ввести переходную норму, которая касается собраний (учений) военнообязанных, а именно: на учения женщины будут отбывать исключительно по желанию.

    Напомним, что министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.

    В воскресенье стало известно, что беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.

    Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского просят отменить приказ министерства обороны страны, согласно которому на воинский учет надо поставить сотни тысяч женщин, в том числе беременных и имеющих несовершеннолетних детей.

    Украинский политолог Андрей Золотарев сказал газете ВЗГЛЯД, что решение поставить миллионы украинок на военный учет политически токсично для киевских властей.

    Коментарии (40)
    Газетам на Украине пришлось отказываться от русскоязычных версий
    		    27 декабря 2021, 03:47
    Фото: Petro Poroshenko/Twitter/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий, сообщают СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», к этому их вынуждает требование печатать не менее половины своего тиража на украинском языке, которое начнет действовать с 16 января. Медиаэксперт Сергей Чернявский отмечает, что многие печатные издания вовсе не переживут нововведений или вынуждены будут отказываться от русскоязычной версии. «В дальнейшем это приведет к сокращению уплаты налогов, потере рабочих мест, но зато у нас есть политическое решение вопроса, которое стоит выше интересов целой индустрии печатных изданий»,– сказал он.

    Главный редактор газеты «Комсомольская правда на Украине», которая пока издается на русском языке, Оксана Богданова сообщила, что издание планирует «действовать в рамках действующего законодательства». Она пояснила, что «две версии газеты, и на украинском, и на русском, очень дорого издавать». В результате следующий номер газеты выйдет только на украинском языке, передает ТАСС.

    Гендиректор издательства «Мега-пресс групп» Роман Греба сообщил, что газеты «Программка», «Программа ТВ», «Телекурьер» и «Телегид» с первого январского номера тоже будут выходить на украинском языке.

    При этом некоторые издатели пытаются обойти закон и перерегистрируют СМИ под свидетельство регионального характера, чтобы снять вопрос перехода на украинский до 2024 года. Кроме того, эксперты предсказывают рост объема печатной продукции из России, в частности кроссвордов. Издатель книг Алена Лазуткина отметила, что «сейчас расцвет контрабанды», которую «везут килограммами». Прежде везли «только книги, а теперь вместе с книгами привезут килограммами кроссворды».

    Напомним, с 16 июля на Украине запрещено транслировать на телевидении русскоязычные фильмы без украинского дубляжа, но ряд каналов не придерживаются этой нормы.

    Коментарии (10)
    На Украине раскрыли план по «возвращению» Кубани

    26 декабря 2021, 20:25

    Текст: Елена Мирошниченко

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал видео, в котором раскрыл детали своего «плана по «возвращению» Кубани.

    «Когда им (россиянам) напоминаешь о том, что, например, Кубань – это вообще земля украинцев, запоребриком начинается самая настоящая истерика», – написал он в своем Telegram-канале, похваставшись, что в России обратили внимание на его заявление.

    В новом выступлении, касающемся проекта, парламентарий назвал соавторов постановления. Ими стали Ахтем Чийгоз (член запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*»), Олег Синютка, Соломия Бобровская и София Федина.

    Гончаренко также заявил, что власти Краснодарского края якобы отреагировали на его высказывания о документе.

    Гончаренко подал в Верховную раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани. Саму инициативу он обозвал «маленькими, но уверенными шагами» к «возвращению» территорий.

    Ранее ряд депутатов Верховной рады, члены межфракционного объединения «За Кубань», отметили «день независимости Кубани». В связи с этой датой, они надели тематические футболки с надписью «Kuban».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Кулеба заявил о доминирующем положении России в Азовском море

    26 декабря 2021, 07:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Россия занимает доминирующую позицию в Азовском море, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

    «С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия. И в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье», – заявил Кулеба Washington Post, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что на данный момент Россия «диктует ситуацию в Азове».

    Ранее командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что базы военно-морских сил Украины вблизи Очакова (Черное море) и Бердянска (Азовское море) появятся в 2024 году.

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    В Кремле объяснили, почему Зеленский не приедет на саммит СНГ в Петербурге

    26 декабря 2021, 16:23

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Украины Владимир Зеленский может приехать на саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, но вряд ли это сделает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

    «Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает», – цитирует его РИА «Новости». Песков подтвердил, что формально возможность приехать на саммит у Зеленского есть.

    Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что по инициативе президента России Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств.

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    В Киеве заявили о «троллинге» американцев со стороны Шойгу
    		    26 декабря 2021, 22:25
    Фото: Alexey Arestovych/YouTube
    Текст: Антон Антонов

    Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу «троллит» США с помощью «информационно-психологической операции».

    Арестович считает, что слова Шойгу об американских частных военных компаниях в Донбассе – «это чистое нагнетание» паники «по канонам информационно-психологических операций». По мнению Арестовича, российская сторона «троллит американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».

    Напомним, Шойгу сообщил, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами, . По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. Киевский политолог Владимир Скачко указывал, что Арестович играет роль «платного дурачка» для украинских властей, «позволяет говорить себе глупости фантастического масштаба от имени канцеляриста, но при этом его слова воспринимаются как официальная позиция государства».

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    На Украине потребовали отменить приказ о постановке женщин на воинский учет

    26 декабря 2021, 16:33

    Текст: Валентина Григоренко

    Президента Украины Владимира Зеленского просят отменить приказ министерства обороны страны, согласно которому на воинский учет надо поставить сотни тысяч женщин, в том числе беременных и имеющих несовершеннолетних детей.

    В петиции ситуация названа «безобразием» и «издевательством над женщинами». «Отменить приказ министерства обороны Украины от 11.10.2021 №313!!! Пользоваться только перечнем тех специальностей, которые определены постановлением кабмина №711 от 14.10.1994… Вроде бы изменился только перечень, но согласно ему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными», – говорится в тексте петиции на сайте Зеленского.

    Петиция была зарегистрирована на сайте 23 декабря, для рассмотрения президентом она должна набрать 25 тыс. подписей за 90 дней. Она собрала уже более 6,8 тыс. подписей.

    Ранее министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.

    В воскресенье стало известно, что беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.

    Украинский политолог Андрей Золотарев сказал газете ВЗГЛЯД, что решение поставить миллионы украинок на военный учет политически токсично для киевских властей. 

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    Минобороны Украины подтвердило желание поставить женщин на воинский учет

    26 декабря 2021, 15:05

    Текст: Евгения Шестак

    Беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

    «Беременных женщин и/или с несовершеннолетними детьми также берут на воинский учет. Как и в случае с мужчинами, для женщин будут учитывать состояние здоровья и ее семейные обстоятельства», – говорится в публикации ведомства в Facebook

    Отмечается, что как и в случае с мужчинами, будет учитываться состояние здоровья обязанных нести военную службу женщин и семейные обстоятельства. 

    «До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений числа военнообязанных-женщин, состоящих на воинском учете», – добавили в Минобороны.

    По данным ведомства, женщины-военнослужащие могут быть зачислены в армию или привлекаться к военной работе для обеспечения обороны государства. В мирное время женщин можно призвать на военную службу и служить в заповеднике на добровольной основе (контракт).

    Список женщин, подлежащих воинскому учету, содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.

    Ранее министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.

    Украинский политолог Андрей Золотарев сказал газете ВЗГЛЯД, что решение поставить миллионы украинок на военный учет политически токсично для киевских властей. 

    Коментарии (7)
     
     
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