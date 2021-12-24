Рубль снизился к доллару и евро

Путин объяснил, что Запад не понимает в переговорах с Россией

Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Sky News.

«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал глава государства.

Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО.

«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент.

Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу»

«В этой связи мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – заявил Путин.

Он поинтересовался, как бы американцы отнеслись к тому, если бы Россия на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой поставила ракеты. Он напомнил, что у Мексики и США также были территориальные споры – Техас, Калифорния.

В то же время президент сказал, что в последнее время отмечается положительная реакция Запада по идеям системы гарантий безопасности.

«Хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. И американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этой дискуссии», – заявил он.

Американская сторона говорит о готовности к началу дискуссии с Россией по НАТО.

«Американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров, в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены, надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому (конструктивному) пути», – добавил президент.

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Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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