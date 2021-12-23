Песков заявил о зеркальных действиях из-за ситуации вокруг RT

Член СПЧ: В девять лет на психфак МГУ – это очень изощренное издевательство

«Я до сих пор удивлен тому, что органы опеки и попечительства не обратили внимание на то, что делает отец с ребенком», – заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе, комментируя конфликт, произошедший во время экзамена между отцом девятилетней студентки и преподавателями МГУ.

Отец девятилетней студентки первого курса МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков сообщил, что написал заявление в полицию на сотрудников вуза. По его версии, педагоги удерживали его дочь в университете. Также он заявил о намерении обратиться в Следственный комитет, прокуратуру и суд.

«В девять лет на психфак МГУ – это очень изощренное издевательство. Для чего это девятилетней девочке, насколько это полезно ребенку – огромнейший вопрос. Я понимаю, что тщеславие иногда перекрывает у нас заботу о собственных детях, но мы уже достаточно услышали об этом человеке. Хватит!» – говорит Горгадзе.

Он полагает, что родителям Тепляковой, вероятно, стоит забрать ее из МГУ и позволить ей нормально развиваться, ведь в девять лет ребенок может узнать на психфаке вещи, которые явно не соответствуют ее возрасту. Собеседник подчеркивает, что весь этот «скандальный пиар» лично у него не вызывает никакого умиления и восхищения талантом девочки, потому что это похоже на некий «родительский проект».

«Для чего это делается, я не понимаю, но это явно не во благо, а в ущерб ребенку. Что касается уголовного дела, то здесь тяжело оценивать перспективы, потому что ситуация странная. Если мы рассматриваем студентку МГУ и говорим о том, что ее удерживает педагог в аудитории – да, аудитория не проходной двор. В аудитории во время занятий, сдачи экзамена или зачета студентам непозволительно выходить тогда, когда они хотят. Ребенку девять лет – понимаю, но не понимаю, что она тогда делает в МГУ. Пусть идет в школу в третий класс, там совсем другие правила, режим», – считает адвокат.

Член СПЧ подчеркивает, что ни в каких документах действительно не прописано, что преподаватель может удерживать студента на какое-либо время в аудитории во время прохождения экзамена, однако все люди прекрасно понимают, что это норма.

«Есть вещи, которые априори понятны всем. Экзамен не всегда длится 45 минут, он может затянуться. Здесь нет ничего удивительного. И если папа все-таки рассматривает свою дочь как ребенка, тогда пусть заберет ее из МГУ. Если он рассматривает ее как студентку, тогда я не понимаю, в чем претензия», – рассуждает адвокат.

«МГУ – не детский сад, господа хорошие. Это МГУ – престижнейший вуз страны и мира. Не надо его превращать в ясли», – заключил Горгадзе.

Ранее отец маленькой первокурсницы психфака устроил в университете скандал. После того, как Теплякова дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой. В связи с данной ситуацией в университет вызвали полицию. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что это «нонсенс, абсурд, абсолютно неадекватный отец».

Одногруппники девятилетней студентки предположили, что из-за пропуска онлайн-лекций и внутрисеместровых аттестаций у девочки могли появиться долги по учебе. По их словам, исправно ходила на лекции Теплякова только в первый месяц семестра. Позже на психологическом факультете МГУ подтвердили эту информацию, передает ТАСС. Кроме того, в заявлении вуза, поступившем в газету ВЗГЛЯД после произошедшего конфликта, рассказали, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил выдающихся успехов при освоении студенткой дисциплин из учебного плана.

Также Тепляков поделился, что преподаватели поставили его дочери неудовлетворительную оценку на экзамене, аргументировав это тем, что «знания фрагментарные, а не системные».