Спикер парламента Эстонии выступил против точной даты перехода школ на госязык

Спикер парламента Эстонии, лидер входящей в правящую коалицию Центристской партии Юри Ратас выступил против определенной даты перехода школ на государственный язык, назвав этот план «одной большой вывеской».

«Если мы говорим о том, что переход на эстоноязычное обучение будет закреплен на законодательном уровне, то в этом вопросе Центристская партия высказала свои позиции: мы не поддерживаем подход, в рамках которого будут указаны определенный год и дата, когда будет совершен так называемый «переход», – цитирует РИА «Новости» Ратаса.

Спикер добавил, что «цель должна заключаться в том, чтобы вне зависимости от языка обучения в конкретной школе преподавание эстонского языка должно быть на очень хорошем уровне».

При этом он назвал план перевода к 2035 году общеобразовательных школ на эстонский язык «одной большой вывеской».

«С этой вывеской нечего делать, пока мы не ответим на вопрос: в чем заключается содержательная часть перехода? А «переход», если это можно так назвать, должен заключаться, на мой взгляд, в том, что русскоговорящие девочки и мальчики должны получить качественное обучение эстонскому языку в школах и детских садах при помощи хороших учителей, методик, книг, рабочих тетрадей и так далее», – отметил Ратас.

Он также напомнил, что после муниципальных выборов в Таллине в коалиционном соглашении между Центристской и Социал-демократической партиями четко указано, что у родителей есть право выбрать школу с тем языком обучения, который им подходит.

Министерство образования и науки Эстонии в начале декабря представило план перевода к 2035 году всех финансируемых государством общеобразовательных школ Эстонии на эстонский язык.

В правительство Эстонии входят Центристская и Реформистская партии во главе с премьером Каей Каллас. Реформисты, находясь ранее в оппозиции, несколько раз представляли в парламент законопроект о полном переводе системы образования на эстонский язык, но не получали необходимой поддержки.

Русские школы и гимназии Эстонии частично перешли к преподаванию на эстонском языке согласно принятому в 2010 году закону «Об основной школе и гимназии», в соответствии с которым соотношение предметов на эстонском и русском языках должно быть доведено до показателя 60% на эстонском и 40% на русском языке. В настоящее время в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.

Ранее новый президент Эстонии Алар Карис заявил, что русскоязычные дети в стране сталкиваются с неравенством уже в детских садах, где родители должны оплачивать дополнительные уроки по эстонскому языку.