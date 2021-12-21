В рамках донорской акции «Молодежки ОНФ» за год сдано 57 тысяч литров крови

«Молодежка ОНФ» в 2021 году подготовила более 4 тыс человек для работы в зонах ЧС, привекла к своей акции «Оставайся донором» более 50 тыс. регулярных доноров. О других итогах года организации рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель «Молодежки ОНФ», член Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

«Этот год был непростым. В 13 регионах Российской Федерации мы работали в зонах ЧС. Это не только Крым, это не только Якутия, это и Амурская область, и Забайкальский край, и Свердловская область и многие другие. И уже на протяжении этих трех лет команда Общероссийского народного фронта всегда выступает в самых сложных ситуациях. Еще одно важное направление работы – помощь подшефным. Это одинокие пожилые люди, которым мы начали помогать в пандемию и потом решили взять над ними «шефство», – рассказал Кастюкевич.

По его словам, сегодня у «Молодежки ОНФ» более 1,8 тыс. подшефных в 70 регионах страны. В планах обучение ребят во взаимодействии с Министерством по чрезвычайным ситуациям, Рослесхоза, участие ребят в проекте «Чистая Арктика» и увеличение регионов участников проекта «Мой тренер». «Этот проект очень значим в наше время, участники не только занимаются спортом, но и делают добрые дела, изучают историю государства российского. Кроме того, планируеся организовывать и проводить традиционный форум «Рубеж», - говорит Кастюкевич.

В 2021 году «Молодежка ОНФ» совместно с МЧС России также подготовила более 4,3 тыс. человек в 70 субъектах России, готовых выехать на ликвидацию ЧС. Кроме того, в рамках акции «Оставайся донором» произведено 128 тыс. донаций. Сдано 57 тыс. литров крови. Привлечено более 50 тыс. регулярных доноров. Кровь и ее компоненты (плазму) сдали более 400 человек, переболевших COVID-19.