В Петербурге найдено тело двухлетнего ребенка

Польша предложила выдвинуть контрультиматум для России

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на «шантаж» со стороны России с требованием к Альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, он уверен, что ответом на это может быть встречный ультиматум.

«Мы не должны соглашаться на такие ультиматумы. Единственным ответом на такой ультиматум может быть только серьезный ответ - может быть контрультиматум, который будет стремиться по сути успокоить сторону, которая хочет показать свои имперские амбиции. Такова моя позиция», – сказал Дуда на пресс-конференции по результатам трехсторонней встречи с президентами Литвы и Украины, сообщает «Интерфакс – Украина».

По его словам, «если кто-то приходит к вам домой и начинает стучать в двери и угрожать, говорит, что нападет на вас, если вы не откроете и не отдадите ему деньги, но даже если вы даже немного приоткроете двери, чтобы дать ему деньги, на вас все равно нападут и ворвутся к вам домой... Никогда нельзя поддаваться на такие ультиматумы и шантаж. Я надеюсь, что это также понятно и всем более или менее серьезным лидерам в мире, и что это понятно и США... Касательно других членов НАТО, я надеюсь, они также понимают, что никогда нельзя соглашаться на такой шантаж».

Дуда предположил, что Россия выдвинула ультиматум в связи с тем, что президент России Владимир Путин сейчас оказался в ситуации, когда ему «очень нужно продемонстрировать имперскую силу России», либо же пришел к выводу, что НАТО сейчас переживает момент слабости и потому может согласиться на условия ультиматума.

В пятницу МИД России обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В проекте «Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов Североатлантического альянса» предлагается исключить дальнейшее расширение альянса, в частности за счет Украины и других государств.

Кроме того, Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.

Также Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения.

Москва также предложила Вашингтону закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны. Кроме того, Россия предлагает НАТО закрепить договоренность о мирном решении всех споров.