Специалист рассказал о способе слежки по номеру мобильного

По номеру мобильного телефона можно, как минимум, узнать месторасположение его владельца, рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, сотовые операторы с помощью технологий пеленгации могут определить точную локацию абонента, передает РИА «Новости». Специалист успокаивает, что технологии, с одной стороны, безобидны и нужны для того, чтобы своевременно информировать клиентов, например, о погодных условиях при смене регионов.

«Тем не менее, практически у всех провайдеров связи есть так называемый Location-based service (LBS)-сервис, позволяющий отслеживать абонента на добровольных началах. По запросу его можно подключить и передавать координаты определённому кругу лиц. Для подключения требуется доступ к телефонной трубке буквально на пару минут, после чего посредством смс-сообщения происходит активация услуги. Этим нередко пользуются недоброжелатели или ревнивые друзья и родственники. По счастью, всегда можно связаться с оператором и отключить подобные сервисы», – подчеркивает Мясоедов.

Ранее сообщалось, что американская компания Google усложнила пользователям смартфонов поиск настроек конфиденциальности с целью заполучить информацию об их местоположении, а сотрудники корпорации об этом знали.