Saxo Bank выпустил «шокирующий прогноз» о новой холодной войне

Ядерная военная техника постепенно уступает место новейшим гиперзвуковым вооружениям, в 2022 году в мире может начаться гонка вооружений, в которой будут участвовать лидирующие военные силы, в том числе Россия, США, Китай, Евросоюз и Индия, говорится в «шокирующих прогнозах» Saxo Bank.

Ежегодные «шокирующие прогнозы» Saxo Bank в основном касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки могут столкнуться с трудностями. Это не официальные рыночные прогнозы, однако они предупреждают, что многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления ряда событий как пренебрежимо малую, передает РИА «Новости».

«В 2022 году, судя по приоритетам финансирования, гиперзвук и космос станут сердцем нового этапа углубляющегося соперничества между США и Китаем на всех фронтах – экономическом и военном. К ним присоединятся и другие крупные державы с передовыми военными технологиями, среди которых, вероятно, будут Россия, Индия, Израиль и ЕС», – говорится в прогнозах банка.

Saxo Bank подчеркивает, что гиперзвуковые технологии несут революционную угрозу давнему военно-стратегическому статусу-кво. С одной стороны, они делают бесполезными целые виды вооружения, в частности надводные корабли.

Однако с другой стороны, новые виды вооружений могут пошатнуть веру в принцип взаимного гарантированного уничтожения в случае ядерной войны, так как скорость и маневренность гиперзвуковых технологий порождает веру в то, что превосходящая оборона может полностью предотвратить атаку и даже создать новые возможности для нанесения первого удара.

В «шокирующих прогнозах» банка также затрагивается тема энергоперехода и нормализации климата. По мнению аналитиков, в следующем году мир отступит политики перехода на новые виды топлива.

«План по прекращению использования ископаемого топлива придется отложить. Осознавая инфляционную угрозу, исходящую от роста цен на сырьевые товары, и риск крушения «экономического локомотива» из-за нереалистичных сроков перехода к зеленой энергии, директивные органы откажутся от целей по нормализации климата. Они ослабят инвестиционную бюрократию на пять лет для добычи нефти и на десять лет для добычи природного газа, чтобы побудить производителей к обеспечению адекватного количества ресурсов по разумным ценам», – прогнозируют экономисты.

Согласно Международному энергетическому агентству, для реализации цели по достижению чистых, нулевых выбросов к 2050 году потребуется снижение потребления нефти и природного газа в общем на 29% и 10% к 2030 году с последующим резким снижением.

В связи с этим поставщики традиционных источников энергии уже начали значительно сокращать разведку и добычу, что привело к тому, что предложение стало снижаться по сравнению со спросом. Это, в свою очередь, ведет к повышению цен на энергоносители, которые по-прежнему обеспечивают основную часть мировой потребности.

По данным аналитиков, это событие уже привело к росту цен на энергоносители и промышленные металлы, большая часть которых в существенных количествах необходима для зеленой трансформации. К тому же, резкий рост цен на энергоносители привел к резкому росту цен на дизтопливо и, в особенности, на удобрения – неотъемлемую статью сельскохозяйственных расходов, что вызывает опасения по поводу производства продовольствия.

В связи с этим, временно будут ослаблены экологические ограничения на новые инвестиции в добычу нефти и газа. «План будет продвигаться как единственный прагматичный способ связать реальность нашего энергоемкого настоящего с желаемым низкоуглеродным будущим, а также ограничить риск социальных волнений, вызванных ростом цен на продукты питания и энергоносители», –считают аналитики.

Евросоюз планируется сделать климатически нейтральным к 2050 году, а Россия планирует выйти на углеродную нейтральность – когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу должен стать нулевым – к 2060 году.

Также в прогнозах банка говорится, что в 2022 году будет совершен прорыв в биомедицине, который приведет к увеличению средней продолжительности жизни на 25 лет, однако это может привести к экологическим и финансовым кризисам невиданных масштабов.

Предполагается, что в будущем 80-летний возраст станет новым 50-летним. «Представьте себе, что почти каждый может рассчитывать на то, что будет жить в среднем до 115 лет и быть здоровым. Что это будет значить для частных и государственных пенсий или даже для самой возможности и желания выйти на пенсию? А как насчет цены для нашей планеты, если она будет поддерживать миллиарды людей, не говоря уже о доступности продуктов питания? Кроме того, возникает этический вопрос: гуманно ли не сделать этот «коктейль» доступным для всех? Иными словами, как с этим справятся наша система этических ценностей, политические системы и сама планета?» – задаются вопросом аналитики.

Saxo Bank дал также прогноз по ситуации в странах. Так, согласно данным экспертов, в 2022 году США ждет масштабный конституционный и экономический кризис.

«После выборов 2022 года несколько ключевых предвыборных гонок в сенате и Палате представителей дойдут до предела, и одна или обе стороны выступят против подтверждения голосования, в результате чего новый конгресс не сможет сформироваться и заседать в запланированный первый день – 3 января 2023 года. ... В начале 2023 года надвинется полномасштабный конституционный кризис», – прогнозирует банк.

Эта ситуация может привести к крайней нестабильности активов США, так как доходность казначейских облигаций США вырастет, а доллар упадет из-за хеджирования от «экзистенциального кризиса» в крупнейшей экономике мира и эмитенте мировой резервной валюты.

К четвертому кварталу 2022 года заработная плата половины населения США с меньшими доходами будет расти на 15% в годовом исчислении. Будет сказываться дефицит кадров, который образовался на фоне пандемии, с другой стороны – попытки компаний найти мотивированных и квалифицированных сотрудников, которые на дефицитном рынке смогут диктовать свои условия.

«В сочетании с постоянным инфляционным давлением со стороны производства, энергетическим кризисом и нехваткой рабочей силы к четвертому кварталу это приведет к беспрецедентно высокому двузначному росту заработной платы в годовом исчислении. Как следствие, к началу 2023 года инфляция в США достигает годового темпа выше 15%, впервые со времен Второй мировой войны. Это подтолкнет Федеральную резервную систему к слишком слабому и позднему ужесточению денежно-кредитной политики в отчаянной попытке усмирить инфляцию», – считают эксперты.

Аналитики даю неутешительный прогноз крупнейшим технологическим компаниям. В частности,Facebook продолжит терять молодых пользователей, которые предпочтут перейти в Snapchat или TikTok.

Сервис Spotify может столкнуться с блокчейн-революцией в сфере музыкального контента и уходом артистов с платформы, в результате акции обеих компаний рекордно обвалятся.

«В 2022 году инвесторы поймут, что Meta стремительно теряет молодое поколение и, следовательно, будущий потенциал и прибыльность компании. В отчаянном шаге Meta попытается приобрести Snapchat или TikTok, вкладывая миллиарды долларов в создание жуткой Метавселенной. План будут пытаться реализовать изо всех сил, поскольку молодое поколение будет уходить с платформы все интенсивнее», – прогнозируют эксперты.

Из-за этого Facebook может оказаться в эпицентре культурной войны между молодыми людьми младше 40 лет и взрослыми старше 40 лет. На этом фоне материнская компания Facebook будет бороться с падением стоимости на 30% по сравнению с другими компаниями отрасли.

В прошлом году Saxo Bank также публиковал традиционный «шокирующий прогноз».