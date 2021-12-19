Первое в мире СМС решили продать на аукционе за 225 тыс. долларов

Первое в мире SMS-сообщение продадут на аукционе за 225 тыс. долларов, сообщает LAD Bible.

Британский оператор сотовой связи Vodafone создал реплику в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) с текстом «Merry Christmas» («Счастливого Рождества»), передает «Комсомольская правда».

Сообщение было отправлено 3 декабря 1992 года британцем Нилом Папуортом из компании Sema Group Telecoms, которая занималась разработками по заказу Vodafone. Оно пришло с компьютера на мобильный телефон его директора Ричарда Джарвиса.

«Передача этого сообщения почти три десятилетия назад стала решающим моментом в истории мобильных технологий. В 1999 году, через семь лет после того, как через Vodafone было отправлено первое SMS, наконец появилась возможность отправлять текстовые сообщения по нескольким сетям, что ускорило их использование и повысило популярность», – отметил генеральный директор Vodafone Ханнес Аметсрайтер.

Вырученные от продажи деньги будут направлены в Агентство ООН по делам беженцев в качестве благотворительности.

NFT (non-fungible tokens) – невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.

Ранее самую первую страницу «Википедии» продали на аукционе Christie в виде NFT-токена за 750 тыс. долларов. Полученные деньги пойдут на благотворительность и развитие социальной сети WT.Social, запущенной два года назад.