Том Фелтон в России не стал оценивать слова Роулинг о трансгендерах

Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера, на встрече с поклонниками в Москве ответил на вопрос об отношении к скандалам вокруг писательницы Джоан Роулинг, по книгам которой и сняты фильмы.

Фелтона спросили о его отношении к скандалам вокруг слов Роулинг о трансгендерах. Актер ответил, что у него «нет своей позиции здесь». Он полагает, что «если мы все будем любить друг друга, то мир будет гораздо лучше», передает РИА «Новости».

Напмоним, Фелтон встретился с поклонниками на фестивале кино, игр и комиксов Bubble Comics Con в Москве. Летом Роулинг высмеяла название статьи с заголовком «Как сделать посткоронавирусный мир лучше для людей, у которых есть менструация». Ее шутка вызвала возмущение у пользователей, которые обвинили ее в оскорблении трансгендеров и «трансфобии». Осенью сообщалось, что многочисленные люди рассылают угрозы убийством знаменитой писательнице.