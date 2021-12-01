Воронежских врачей «красной зоны» наградили путевками в Крым

Воронежские предприниматели и депутаты провели встречу с работниками «красной зоны» и вылеченной пациенткой, в ходе мероприятия работников наградили.

Встреча прошла на площадке Торгово-промышленной палаты Воронежской области, по просьбе депутата Госдумы Игоря Кастюкевича в рамках движения «Мы вместе» предприниматели организовали торжественную церемонию для двух медицинских работниц «красной зоны» и встречу с пациенткой, которую вылечили от тяжелой формы covid19, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Ко мне на прием по личным вопросам обратилась Ирина Самохвалова. В разговоре она призналась, что недавно серьезно переболела ковидом, лежала в больнице. И ее буквально спасла молодой врач. Спрашиваю: «А хотели бы с ней встретиться?» Так все и началось. По социальным сетях нашли врача, проговорили с торгово-промышленной палатой, чтобы совместно отблагодарить ее и сделать встречу запоминающейся», – сказал Кастюкевич.

Врачом Ирины Самохваловой оказалась Евгения Косенок, невролог взрослого отделения для людей с короновирусной инфекцией больницы №8 Воронежа. Они встретились в Торгово – промышленной палате Воронежской области.

«В работе врача и пациента очень важно работать вместе. Когда ты видишь, что пациент тоже хочет выздороветь, выполняет все рекомендации, доверят врачу, особенно такому молодому, как я, это очень приятно. А то, что меня сегодня пригласили сюда, невероятно приятно», – отметила Косенок.

«Дюймовочка в белом костюме, только одни глаза видны. И они вселяли в меня надежду. Я хочу сказать всем медикам в лице Евгении спасибо, которые сейчас в это нелегкое время спасают нас. Низкий поклон. Побольше бы таких врачей и медицинского персонала, который так отзывчив и внимателен к пациентам», – поблагодарила Самохвалова.

Помимо Косенок на встречу пригласили медицинскую сестру красной зоны Россошанской районной больницы Светлану Серебрякову. Девушкам вручили благодарственные письма от депутата Кастюкевича и сертификаты на путевку в Крым.

«Это важно, обращать внимание, откликаться на просьбы людей, особенно такие просьбы: отметить добропорядочность и профессионализм. Наша задача, как объединения предпринимателей, помогать. Предприниматель, он же не только своим делом занимается. Мы социально ответственные. Поэтому решили поддержать эту идею, обращение Игоря Юрьевича и отблагодарить медицинских работников. Сделать так, чтобы они нашу сегодняшнюю встречу вспоминали с теплом», – констатировал президент Торгово – промышленной палатырегиона и депутат Воронежской областной думы Юрий Гончаров.

Медицинских работников поблагодарили за работу депутат Кастюкевич, Гончаров и секретарь регионального исполкома партии «Единая Россия», председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Медицинские работники смогут реализовать сертификаты в удобное для них время. Они подразумевают недельный отдых в одном из spa-отелей Крыма.

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