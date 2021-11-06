Соловьев возмутился поведением экс-президента «Локомотива» Смородской

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев возмутился словами экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской, раскритиковавшей футболистов «Спартака», которые не встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение», BLM).

«Это кто? Как ей столько лет удавалось скрываться? Раскрылась зато сейчас в «полном блеске» и, оторвавшись от футбола, широким мазком всю страну дерьмом мазанула. Обычно такой «побег в оппозицию» связан с возможным возбуждением уголовных дел в результате проверок профессиональной деятельности. Мол, «прессуют» по политическим мотивам, дайте срочно убежища на Западе. Посмотрим, что будет на этот раз», – написал Соловьев в Telegram.

Ранее Смородская, комментируя то, что футболисты «Спартака» в матче с «Лестером» не встали на BLM-колено, заявила, что теперь этот клуб якобы можно назвать «клубом расистов», передает телеграм-канал «Пул № 3».

«Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты. Это борьба с расизмом во всех его проявлениях: и к темнокожим, и к китайцам, и к любому инакомыслию. В этом абсолютно нет ничего зазорного, но мы, как всегда, имеем особое мнение. В российском футболе растет поколение скрытых расистов, это факт. Нашему обществу надо объяснять, почему люди встают на колено, для чего это вообще делается», – заявила она.

Экс-президент «Локомотива» также добавила, что представляет появление подобного BLM движения в России.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал правильным отказ сборной России по футболу преклонять колено в поддержку акции BLM перед матчем Евро-2020 с Бельгией.

Между тем игроки сборной Англии неоднократно обещали вставать на одно колено перед матчами – в знак поддержки BLM. Это решение не встретило понимания даже у британских болельщиков. Во время товарищеских матчей с Австрией и Румынией английские фанаты освистали коленопреклоненных футболистов.