Стало известно о подготовке Байдена к виртуальному разговору с Путиным Путин: Существуют риски роста цен на продовольствие Путин заявил о наращивании ненефтегазовых доходов России 30 ноября 2021, 16:41 Текст: Алексей Дегтярев

Доходы российского бюджета от ненефтегазовых поступлений растут, власти планируют наращивать их долю, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет». «На нефтегазовые доходы приходится значительный объем наших поступлений в бюджет, но должен отметить, что поступления от нефти и газа, от энергоносителей снижаются постоянно, из года в год снижаются. А доходы от ненефтегазовых поступлений, они увеличиваются, и мы намерены это делать дальше путем решения одного из самых ключевых вопросов нашего развития способом диверсификации нашей экономики», – цитирует Путина РИА «Новости». Доля нефтегазовых доходов российского бюджета в 2020 году, по данным Счетной палаты, сократилась до 28% с 39,3% в 2019 году, доля ненефтегазовых увеличилась на 11,3% с 60,7% в 2019 году. Также в ходе форума президент призвал разработать верную модель защиты персональной информации.

Путин ответил на сообщения о российских войсках на границе с Украиной 30 ноября 2021, 15:39 Текст: Вера Басилая

О вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!». «Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, это не случилось. Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», – цитирует РИА «Новости» Владимира Путина. По его словам, Россия тоже озабочена, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные. Ранее в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине. Путин заявил о скором поступлении на вооружение гиперзвуковой ракеты 30 ноября 2021, 15:34

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В 2022 году у России на вооружении появится новая гиперзвуковая ракета со скоростью в девять махов, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет». «Мы сейчас испытали – и успешно [новое гиперзвуковое оружие]. С начала нового года у нас уже будет на вооружении новая ракета морского базирования гиперзвуковая. Девять махов», – заявил глава государства. Отрывок выступления президента опубликован в Telegram-канале «Смотри». Путин пояснил, что Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы. «Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» – ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ», – цитирует президента РИА «Новости». В понедельник фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск из акватории Белого моря гиперзвуковой ракеты «Циркон» на дальность более 400 километров. Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Путин заявил об ускорении роста цен в России 30 ноября 2021, 14:46 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин заявил, что в России ускорился рост цен, он подчеркнул, что это является чувствительной проблемой для россиян. «Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами, и ее решение требует самого пристального внимания. Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен», – передает его слова РИА «Новости». Так, глава государства обратил внимание властей на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке. Вместе с тем Путин отметил, что в России безработица вышла на уровень до пандемии. Ранее стало известно о росте оптовых цен на картофель и капусту на 70%. Путин внес в Госдуму проект о совершенствовании деятельности Счетной палаты 29 ноября 2021, 22:30 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование правовых основ деятельности Счетной палаты России, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ обязывает председателя Счетной палаты, его заместителя и аудиторов соблюдать кодекс этики, утверждаемый коллегией ведомства, а также вносит изменения, касающиеся разграничение видов аудита, проводимых контрольным органом, сообщает РИА «Новости». Кроме того, в закон «О Счетной палате РФ» вносятся изменения, регламентирующие применение стратегического аудита в целях оценки рисков и результатов достижения стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения безопасности России, предусмотренных документами стратегического планирования и иными документами стратегического характера. Также вводится новый вид аудита – аудит соответствия, проводимый в целях оценки соответствия фактических данных и информации о предмете и деятельности объекта аудита (контроля) законодательным и иным нормативным правовым актам России, иным документам в пределах компетенции Счетной палаты, за исключением целей применения финансового аудита (контроля). Законопроект предусматривает возможность привлечения аудиторских, научно-исследовательских, экспертных и иных организаций, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков не только к проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, но и к участию в иных видах деятельности контрольного ведомства. Ранее Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО. Путин назвал основную для России проблему на ближайшие 10 лет 30 ноября 2021, 15:45 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин считает демографическую проблему основной для России на ближайшее десятилетие. Об этом он заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!». «У нас два естественных спада в демографическом нашем развитии было – это во время Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, как мы говорим, 1943-1944 год, и начало-середина 90-х годов после развала Советского союза, равнозначный уровень падения рождаемости. И в 99-м году он был самый низкий - миллион, по-моему, 200 тысяч с небольшим», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент заявил, что в 2006 году в России было почти 2 млн рождений. По словам главы страны, проблема приобрела экономический характер из-за отсутствия необходимого количеств рабочих рук на рынке труда. По этой причине, а также по гуманитарным соображениям, решение демографической проблемы стало одной из главных задач. Но, по словам Путина, недавно России все-же удалось «сдвинуть камень с мертвой точки». Путин объяснил, в каком мире хотел бы жить 30 ноября 2021, 15:24 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет», что хотел бы жить в мире, где средства личной гигиены не вредили бы окружающей среде. На форуме глава ВТБ Андрей Костин сообщил главе государства про отчет Credit Suisse об ответственном образе жизни, передает РИА «Новости». По этому документу ответственные потребители, желающие сохранить климат Земли должны отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год. «Вы хотели бы жить в таком мире?» – обратился Костин к Путину. «Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде, мы бы летали на самолетах, которые бы не загрязняли атмосферу», – ответил президент. Он добавил, что хотел бы, чтобы продукты питания добывались соответствующим образом и утилизировались соответственно. «Если мы будем стремиться к результату, мы его достигнем», – сказал Путин. Также в ходе форума президент призвал разработать верную модель защиты персональной информации. Путин не исключил новых мер социальной поддержки граждан 30 ноября 2021, 14:47 Текст: Алексей Дегтярев

Российское руководство не исключает возможности введения новых мер поддержки жителей страны, заявил президент Владимир Путин. Глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» напомнил об уже существующих мерах социальной поддержки людей с небольшими доходами, передает ТАСС. В их числе он указал единовременные выплаты пенсионерам и семьям со школьниками. «Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет», – подчеркнул президент. В понедельник Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы, получаемые многодетными семьями, которые продали жилье для покупки нового. Путин заявил об опасности штамма «омикрон» для мировой экономики 30 ноября 2021, 14:39 Текст: Елизавета Булкина

Темпы роста мировой экономики находятся под угрозой из-за нового штамма коронавируса «омикрон», заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!». «Конечно, в фокусе общего внимания вот уже почти два года находится эпидемия коронавируса, ничего с этим не поделаешь. Ее влияние на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, на всю глобальную экономику влияет. Отмечу, что она – экономика – постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна – это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса», – передает его слова РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что мир входит в очередную волну пандемии на фоне высокого инфляционного давления. По его словам, инфляционные риски сохраняются, в том числе из-за чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политики ряда стран. Напомним, в пятницу цены на нефть Напомним, в пятницу цены на нефть обрушились на 11-12% на новостях о появлении нового штамма COVID-19 «омикрон». Обрушились и фондовые биржи, в том числе в России. Рынки опасаются, что «омикрон» опаснее и заразнее «дельты», что потенциально грозит новыми локдаунами. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что реакция рынков на штамм «омикрон» чисто эмоциональная, она не зиждется на научных данных, потому что таких данных просто нет. В Кремле анонсировали выступление Путина на форуме «Россия зовет!» 30 ноября 2021, 13:05 Текст: Евгения Шестак

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет!» во вторник даст оценку текущему состоянию экономики и социальной сферы страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы ожидаем весьма содержательное выступление президента, оценку текущего состояния экономики, социальной сферы страны, все, что интересно потенциальным инвесторам. Будут и вопросы, и комментарии участников», – цитирует ТАСС Пескова. По его словам, ожидается интересное и содержательное мероприятие. Также представитель Кремля отметил, что после завершения форума президент планирует провести отдельную встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. Ранее на семинаре-совещании правительства и комиссии Госсовета по направлению обсуждался проект стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, куда вошли замечания и предложения регионов. Путин: Россия не хочет жить за крепостными стенами 30 ноября 2021, 15:59 Текст: Евгения Шестак

Россия старается соблюдать принципы макроэкономической политики и повышает уровень экономического суверенитета, а не стремиться построить «экономическую крепость» и «жить за крепостными стенами», заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». «Вы сказали, что мы создали экономическую крепость – если так говорят, хорошо – но мы не стремимся создавать крепостей и жить за крепостными стенами, мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе экономического. И мы к этому, конечно, будем стремиться дальше», – цитирует ТАСС Путина. По его словам, Россия будет добиваться этого в том числе за счет сотрудничества с партнерами во всем мире. Ранее Путин заявил, что по итогам года рост ВВП России может составить около 4,2%. Также он отметил, что темпы роста мировой экономики находятся под угрозой из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Путин прокомментировал новый штамм коронавируса «омикрон» 30 ноября 2021, 14:35 Текст: Евгения Шестак

Ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» станет понятнее в ближайшие недели, заявил президент Владимир Путин. «В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма, однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению коронавируса», – цитирует РИА «Новости» президента. Глава государства отметил, что прежде всего нужно постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции. «Учитывая глобальный трансграничный характер инфекции, эффективный ответ на вызов эпидемии можно дать только сообща», – сказал он. По его словам, эффективно бороться с короновирусом можно только скоординировав действия всего мирового сообщества, взаимным признанием вакцин и сертификатов по вакцинации, доступностью прививок для всех регионов, совместной работой над новыми препаратами. Путин поручил правительству за неделю подготовить обновленный план действий в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон», вместе с тем учитывая глобальный, трансграничный характер инфекции. Ранее в РФПИ заявили, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года. До этого компания BioNTech начала изучать новый штамм COVID для адаптации вакцины. Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство». В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки. В Кремле заявили, что дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности. Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле допустили возможность обсуждения Лавровым и Блинкеном переговоров президентов 30 ноября 2021, 13:12 Текст: Елизавета Булкина

Глава МИД Сергей Лавров в случае встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном может быть затронута тема подготовки переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, по-прежнему, пока новостей нет, поэтому ждем», – ответил Песков на вопрос о новой информации по переговорам Путина и Байдена.



«Конечно же, два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов, поэтому, конечно, это будет обязательно обсуждаться», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости». Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что в ближайшее время может проясниться ситуация с возможными переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, беседа лидеров, скорее всего, не будет очной. Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент. Путин призвал создать модель защиты персональных данных 30 ноября 2021, 14:49 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо разработать верную модель защиты персональной информации, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления инвестиционном форуме «Россия зовет!». «Нужно определить правильную модель работы с большими массивами информации, основанную на безусловной защите безопасности персональных данных, в целом, если смотреть шире, прав свобод граждан», – цитирует президента РИА «Новости». Серьезным эффектом для развития экономики страны и повышения производительности труда и доходов жителей должна стать цифровая трансформация и внедрение новых технологий, подчеркнул Путин. Ранее Госдума первом чтении приняла законопроект, пресекающий необоснованный сбор персональных данных и запрещающий включать в договора условия, навязывающие дополнительные товары или услуги. Путин спрогнозировал рост ВВП на 4,2% 30 ноября 2021, 15:29 Текст: Евгения Шестак

По итогам года рост ВВП России может составить около 4,2%, заявил президент Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». «Благодаря ответственным, просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень. За январь – сентябрь 2021 года ВВП вырос на 4,6%. По итогам года прогнозируется его рост на уровне 4,2%», – цитирует ТАСС Путина. Глава государства отметил, что безработица в сентябре опустилась до 4,3% на допандемийный уровень. Также он уточнил, что рынок труда в России полностью восстановился, «а это произошло еще далеко не во всех ведущих экономиках мира». Ранее Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз роста ВВП России на 2021 год до 4,8% с 2,3%, снизив ожидания роста на 2022 год до 2,2%, говорится в сообщении агентства, полагающего, что высокие цены на сырье поддержат экономическую активность. Путин поручил проработать эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов в регионах 30 ноября 2021, 14:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, направленные на проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в некоторых регионах, сообщила пресс-служба Кремля. «Правительству совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации», – передает ТАСС текст списка поручений по итогам совещания с членами кабмина о мерах по реализации климатической политики, состоявшегося 5 октября. Срок исполнения поручения установлен до 30 декабря. Кроме того, президент поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на развитие системы публичной нефинансовой отчетности юридических лиц. Сроком исполнения этого поручения установлено 1 марта 2022 года. Ответственными по поручениям назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, Путин потребовал от правительства при проведении международных переговоров добиваться признания подходов России к вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями. «Правительству обеспечить при проведении международных переговоров принятие мер, направленных на обеспечение международного признания подходов России к вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями», – говорится в перечне поручений главы государства. В документе отмечается, что подход Москвы включает «обеспечение недискриминационных условий для России при реализации климатических проектов и введении мер климатического регулирования, включая трансграничное углеродное регулирование». Также это «учет «низкоуглеродного» статуса энергетического баланса, основанного на «нулевом» объеме выбросов парниковых газов от атомных и гидроэлектростанций; принцип «технологической нейтральности» при учете принимаемых Россией мер по сокращению выбросов парниковых газов».



Кроме того, следует учитывать «гармонизацию национальных систем мониторинга и методологии расчетов выбросов и поглощения парниковых газов с международными стандартами; учет адекватных объемов поглощения парниковых газов лесами и другими природными экосистемами России; соблюдение многостороннего формата разработки правил трансграничного углеродного регулирования, а в случае их введения – обеспечение глобального характера такого регулирования». В поручении уточняется, что надо иметь в виду и «формирование международного реестра климатических проектов в целях привлечения иностранных государств и иностранных организаций к реализации таких проектов в России». Данные поручения даны по итогам состоявшегося 5 октября совещания президента с членами правительства о мерах по реализации климатической политики в России. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Мишустин, который должен представить доклад по этому вопросу до 30 декабря, далее – один раз в полгода. Ранее президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России заявил, что российские дипломаты должны более активно противостоять попыткам США и Евросоюза единолично диктовать климатическую повестку. Россия призывает к поиску взаимоприемлемых решений в климатических вопросах, а не к расколу. Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%. Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире. Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.