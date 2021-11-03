|
|
The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности «Спутника Лайт»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о новой публикации Центра им. Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина «Спутник Лайт» демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. РФПИ выступил спонсором исследования», – сообщается на сайте РФПИ.
Так, исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших коронавирусом), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.
Ранее Мурашко заявил, что российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации. Глава ведомства пояснил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать заегистрированные в России вакцины, например «Спутник V». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова министра вырваны из контекста, на самом деле, этот препарат эффективен во всем.
Накануне стало известно о дефиците «Спутник Лайт» в ряде российских регионов. В четверг о дефиците вакцины сообщили в Петербурге и Вологде. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснила, что это связано с массовым желанием людей вакцинироваться.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о серьезных нарушениях при испытании вакцины Pfizer
Испытания вакцины Pfizer от коронавируса, проводившиеся исследовательской организацией Ventavia в штате Техас осенью 2020 года, проходили с серьезными нарушениями, сообщают СМИ.
Научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон сообщает, что «компания фальсифицировала данные, расслепляла пациентов (сообщала участникам исследования, получили они реальную вакцину или плацебо – прим. ВЗГЛЯД), использовала недостаточно обученных вакцинаторов и медленно отслеживала нежелательные явления, о которых сообщалось во время основного исследования третьей фазы (вакцины) Pfizer», передает РИА «Новости».
Указывается, что Джексон якобы неоднократно сообщала руководству о «плохой организации работы в лаборатории, опасениях по поводу безопасности пациентов и проблемах с целостностью данных».
В итоге безразличие компании вынудило ее сделать фотографии и записи нарушений, которые она затем передала изданию. Один из снимков, например, демонстрирует иглы, выброшенные в пластиковый пакет для биологических отходов, а не в контейнер с острыми предметами. На другом видны упаковки вакцины с написанными на них идентификационными номерами участников испытаний, оставленные на виду – это могло раскрыть данные о том, кто из участников получил плацебо или вакцину.
В расследовании также отмечается, что на записи беседы Джексон с начальством также «можно услышать, как руководитель объясняет, что компания не смогла подсчитать типы и количество ошибок, которые они обнаружили при изучении документов исследования для контроля качества».
Джексон направила жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), в тот же день Ventavia заявила, что сотрудница не подходит компании и уволила ее.
По информации издания, среди перечисленных Джексон проблем - отсутствие своевременного наблюдения за пациентами, у которых возникли побочные эффекты, хранение вакцин при неправильной температуре, неверная маркировка лабораторных образцов.
С Джексон связался инспектор FDA, чтобы обсудить ее заявление, после чего она не получала дальнейшей информации о судьбе своей жалобы. Кроме того, компания Pfizer о проблемах с Ventavia на заседании регулятора для авторизации вакцины не упоминала.
По данным расследования, в августе 2021 года, после полного одобрения вакцины Pfizer, FDA опубликовало отчет о проверках мест проведения испытаний, среди них не оказалось участков Ventavia.
Другие сотрудники Ventavia рассказали изданию, что после увольнения Джексон в сентябре проблемы у компании сохранились. Например, один из сотрудников назвал собранные компанией данные для исследований Pfizer «безумным беспорядком».
По словам сотрудников, Pfizer была уведомлена о проблемах в Ventavia с испытаниями вакцины и провела проверку.
При этом после того, как Джексон сообщила о проблемах с Ventavia в сентябре 2020 года, Pfizer наняла Ventavia в качестве субподрядчика для проведения четырех других клинических испытаний вакцины.
Напомним, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer вакцина в третьей фазе клинических испытаний показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения коронавирусом.
Применение препарата одобрено в десятках стран, некоторые государства уже разрешили его использование для вакцинации детей и подростков.
В августе США окончательно одобрил к применению вакцину Pfizer. При этом в Британии зарегистрировали возникновение паралича Белла после вакцинации Pfizer.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Страховщик объяснил незаконность отказа непривитым от COVID в получении медпомощи по ОМС
|
|
В России вакцинация добровольная, а потому отказывать человеку в медпомощи по полису ОМС, если у него нет привики, нет оснований, сказал газете ВЗГЛЯД президент Межрегионального Союза медицинских страховщиков, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.
«Мы не можем говорить об отказе в медицинской помощи по полису ОМС (обязательного медицинского страхования) в случае, если пациент, который заболел коронавирусом, был не привит. Первое – у нас есть гарантии государства по лечению своих граждан, поэтому сейчас лечение осуществляется именно по ОМС. Второе – это было бы внесением некой дискриминации», – говорит Кузнецов.
Определенная логика в подобном отказе есть, продолжает эксперт, ведь вакцинация пациентов до заболевания коронавирусом действительно могла бы значительно облегчить работу медицинским работникам. Однако никакого принуждения на законодательном уровне не существует, поэтому и отказывать в помощи по полису ОМС нельзя.
«Насколько я знаю, такой механизм всерьез на данном этапе не обсуждается. У нас нет обязательной вакцинации, президент об этом говорит, поэтому нельзя кого-то заставить сделать то, что не является обязательным. Соответственно, несправедливо и ограничивать в правах при получении медицинской помощи. Противников такого введения будет точно немало», – заключил собеседник.
По данным на 2 ноября, в России выявили более 39 тыс. новых случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество заболевших в Москве – 5736 человек.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что проверить факт вакцинации препаратом «Спутник V» можно с помощью специального анализа на маркеры препарата, однако у 80% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию, этих маркеров не было обнаружено.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Татарстане антиваксеры захватили ТЦ
В Татарстане местные антиваксеры захватили ТЦ «Березка» в Нижнекамске и пускали посетителей без проверки QR-кодов.
«Проходите, ничего показывать не надо! Мы здесь власть! Нас просто делят на классы», – заявили активисты, считающие незаконной пропускную систему, введенную в регионах России из-за всплеска коронавируса, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что столице Бурятии Улан-Удэ граждане без QR-кодов и масок ворвались в торговый центр, проводится проверка. Ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина и женщина хватают стоящего на входе охранника, пытаясь оттолкнуть его. В это время в здание врываются другие участники инцидента.
Напомним, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Глава России согласился с необходимостью принять данные меры. Российские регионы приняли соответствующие меры исходя из заболеваемости коронавирусом на территориях.
Челябинские и калининградские власти оценили идею скидки на ЖКУ для привитых граждан
|
|
Главное – объяснять людям важность прививки, а также создать необходимые условия, чтобы каждый мог спокойно ее сделать. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил замруководителя аппарата челябинского губернатора Сергей Зюсь, комментируя прозвучавшую в Совете Федерации идею финансово поощрять россиян за вакцинацию.
«Нужно, чтобы у человека, где бы он ни находился, была возможность прийти и поставить прививку. Для этого у нас в области создается максимально возможное число пунктов вакцинации, налаживается логистика, введен режим нерабочих дней», – подчеркнул заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Сергей Зюсь.Что касается идеи предоставлять привитым скидку по оплате за услуги ЖКХ, то подобные предложения по повышению темпов вакцинации приветствуются, сказал Зюсь: «Но надо сперва обсудить со специалистами механизм того, как это будет работать».
В понедельник зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель Амурской области Иван Абрамов предложил давать на полгода привитым от ковида гражданам 10-процентную скидку на оплату услуг ЖКХ. Поднимать темпы вакцинации таким образом было бы дешевле, чем лечить потом зараженных, считает сенатор. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сравнил эту идею с попыткой «купить здоровье за деньги».
Кроме того, убеждать рядовых граждан в необходимости прививки могут и сами врачи, материально заинтересованные в вакцинации. «У нас действует решение о доплатах врачам по 200 рублей за каждого вакцинированного. Эти средства распределяются между членами вакцинальной бригады», – подытожил Зюсь.
Как сообщал «Интерфакс», медики в России получат от 200 руб. за каждого привитого от COVID-19 пациента. Соответствующее постановление 23 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Выплата может увеличиваться при наличии районных коэффициентов и надбавок к зарплате медработника.
Пока неясно, как именно может быть реализована такая идея, заявил газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя предложение сенатора Ивана Абрамова. По словам Лыскова, калининградцев мотивируют прививаться иначе: через введение COVID Free Zone («свободных от ковида зон») в торговых центрах, фитнес-клубах, ресторанах, концертных залах и прочих общественных пространствах. «Это действенная мера. Мы ввели еще до «локдауна». В результате у нас стало прививаться в десять с лишним раз больше людей: с 600 в сутки до почти 9 тысяч», – отметил Лысков.
В России выявили 40,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
|
|
За минувшие сутки в России выявили 40 443 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 40 443 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3452 (8,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6827, Санкт-Петербурге – 3269, Московской области – 2744.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 633 643 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1189 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 242 060 человек.
Накануне, 2 ноября, в России выявили 39 008 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 1435.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Из-за одного инфицированного в Китае закрыли весь «Диснейленд» с посетителями
Шанхайский «Диснейленд» закрыли вместе с 33 тыс. посетителей из-за одного потенциально инфицированного человека, сообщают СМИ.
Местные СМИ сообщили со ссылкой на объявление администрации парка, что сама потенциальная виновница ЧП на момент закрытия парка развлечений уже успела приехать домой, где и узнала о положительном тесте ПЦР, передает «Царьград».
В результате все 33 тыс. 863 посетителей были вынуждены ждать до тех пор, пока каждый не сдал тест на коронавирус. Отмечается, что у всех тесты показали отрицательный результат. Все посетители также дали расписку, что пройдут повторное тестирование через две недели.
Ранее Китай отчитался о 2,24 млрд поставленных жителям страны вакцин от COVID-19. Кроме того, в Пекине начали прививать от коронавируса детей с трех лет.
До этого сообщалось, что в Пекине был выявлен новый очаг COVID-19. Другую вспышку коронавируса в китайском Харбине связывали с дельта-штаммом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Пермском крае временно ограничили использование вакцины «Спутник лайт»
Вакцину «Спутник лайт» намерены использовать в Пермском крае только в случае ревакцинации и прививать тех, кто переболел ковидом в течение шести месяцев, это временная мера, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В ведомстве заявили, что, согласно временным рекомендациям Минздрава, в регионе приняли решение «не использовать «Спутник лайт» для первичной иммунизации граждан», вакцина (...) будет использоваться для вакцинации пациентов, перенесших коронавирус спустя шесть месяцев, или вакцинированных ранее (более шести месяцев) любой вакциной для профилактики COVID-19», передает ТАСС.
Речь идет о порядке проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19, принятых на минувшей неделе Минздравом.
Уточняется, что в регионе в наличии около 240 тыс. доз вакцины «Спутник V», которая будет использоваться для первичной иммунизации. Вакцина «Спутник лайт» имеется в регионе, но в ограниченном количестве.
В Пермском крае вакцинировали около 936,6 тыс. человек, из них 678,8 тыс. – двумя компонентами. План по вакцинации исполнен более чем на 52%.
Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации.
До этого стало известно о дефиците «Спутник Лайт» в ряде российских регионов. В четверг о дефиците вакцины сообщили в Петербурге и Вологде. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснила, что это связано с массовым желанием людей вакцинироваться.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Свердловской пригрозили введением локдауна
В Свердловской области могут объявить нерабочие дни в течение ближайших дней, если ТЦ и общепит продолжат нарушать режим QR-кодов, заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.
«Основная часть наших предпринимателей, особенно крупные торговые центры, достаточно серьезно отнеслись к этой ситуации. Несмотря на отдельные недостатки, в целом, система (QR-кодов) заработала. Тем не менее, мы фиксируем, особенно по удалению от центра города, особенно в небольших учреждениях торговли, не в полной мере выполняют требования о входе по QR-кодам, либо вообще их не выполняют... Мы эти нарушения фиксируем. В этой связи я хочу совершенно ответственно заявить, если такого рода нарушения будут нами фиксироваться в ближайшее время, соответствующей реакции не будет, мы будем вынуждены прекратить работу торговых центров, в том числе крупных торговых центров, и точек общепита», – передает его слова РИА «Новости».
Креков отметил, что от исполнения требований зависит уровень заболеваемости, состояние здоровья людей, а в некоторых случаях и человеческие жизни.
«Поэтому я хочу предложить и обратиться ко всем нашим предпринимателям – и крупным, и не таким крупным – с настоятельным призывом тщательно выполнять всё то, что предписано по QR-кодированию. Повторюсь, если я не буду услышан, если те положения, которые прописаны в указе, выполнятся не будут, то через несколько дней, по сути дела, мы будем вынуждены ввести локдаун. И в этом случае все торговые центры, за исключением продовольственных, за исключением тех, кто торгует товарами первой необходимости, прекратят свою работу», – сказал замгубернатора.
При этом в Свердловской области на данный момент закончилась вакцина «Спутник Лайт».
«В настоящий момент вакцины «Спутник лайт» у нас на территории [региона] нет, тот [запас], что был, закончился. Будут ли поставки в ближайшее время? Наверное, будут, пока я еще не могу сказать в какое именно время», — сказал Креков. Он напомнил, что «Спутник Лайт» рекомендован Минздравом для вакцинации.
Вакцина «Спутник V» в Свердловской области находится в количестве 300 тыс. доз, во всех медучреждениях региона есть оба компонента.
Ранее вслед за Новгородской областью три региона – Коми, Амурская и Ульяновская области – не исключили продление нерабочих дней, решение будет зависеть от уровня заболеваемости.
Переболевшим COVID «неофициально» в Петербурге пообещали QR-коды
В петербургском комитете по здравоохранению обещают в ближайшее время разрешить поликлиникам присваивать QR-коды переболевшим коронавирусом «неофициально», основанием для оформления кода сможет служить выписка из больницы или положительный ПЦР-тест.
«Что касается пациентов, которые переболели коронавирусом, но по какой-то причине не обращались к врачу и приходят теперь с результатами исследования, которое подтверждает перенесенное заболевание, и просят оформить им QR-код. На штабе, который возглавляет вице-губернатор Олег Николаевич Эргашев, в прошлый четверг было принято решение, что пациенты, которые имеют результаты выполненного ПЦР или результат на наличие антигена, могут обратиться в поликлинику по месту жительства», – заявил главы комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец, отвечая на вопрос «Фонтанки».
-
По его словам, эти документы будут рассмотрены врачебной комиссией, и она примет решение, информация об этом пациенте будет внесена в федеральный регистр.
«Оттуда эта информация уже попадет на портал Госуслуг, и у пациента будет оформлен QR-код. Эта работа уже начата в текущем режиме со вчерашнего дня», – подчеркнул Лисовец.
Также с 1 ноября выдаются QR-коды людям, которые не имеют кабинета на портале Госуслуг. Эти коды генерируются во внутренней петербургской системе, которая называется «Информационная система вакцинации». И с 15 ноября эти QR-коды можно будет распознавать при посещении любых общественных мест. Это позволит вакцинированным посещать театры, музеи и рестораны без регистрации на Госуслугах.
Ранее стало известно, что в музеи и театры Ленинградской области открыли для иностранных туристов с QR-кодами зарубежных прививок от COVID-19.
За минувшие сутки в России выявили 39 008 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 8,6 млн случаев заболевания.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5736, Санкт-Петербурге – 3066, Московской области – 2893.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ОП раскритиковали запрет посещать ТЦ несовершеннолетним в ряде российских регионов
|
|
Решение запретить посещать торговые центры для подростков правильное. Однако детям должны дать альтернативу времяпровождения, поскольку так они начнут «слоняться где попало», заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.
В Свердловской, Псковской областях, Алтайском крае, Рязани, на Камчатке и в других российских регионах несовершеннолетним запретили посещать торговые центры без родителей. Объясняется, что такое решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
«В целом, запрет я поддерживаю, потому что не вижу ничего хорошего в торговых центрах. Там игровые автоматы, кинотеатры с 90 % всякой похабщины и так далее. Наши дети ничего хорошего там не получают. Поэтому, торговый центр – не лучшее место для проведения досуга», – говорит Пожигайло.
Однако он опасается, что подростки из теплых и безопасных торговых центров переместятся в более опасные места - подъезды и подворотки. Поэтому, считает эксперт, местные власти вместе с запретом должны предложить несовершеннолетним какую-то альтернативу.
«Власти должны позаботиться и открыть какие-то площадки открытые, например, для игры в футбол или воркаута. Кроме того, можно было бы сделать бесплатным в этот период посещение музеев, усадьб, чтобы дети поехали куда-нибудь просвещаться, а не слонялись где попало. Нужно предлагать альтернативы, а пока мы видим только запрет», – считает член ОП.
Также он убежден, что во время нерабочих дней для детей можно было бы организовать какие-то мероприятия или мини-лагерь, чтобы дети разъехались из крупных городов, где повышенная заболеваемость.
Ранее власти Свердловской области предупредили, что если торговые центры и общепит продолжат нарушать режим QR-кодов, то в регионе будет объявлен локдаун, во время которого заведениям вообще будет запрещено работать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобрнауки разрешило вузам продолжить обучение удаленно
С 8 ноября вузы и научные организации могут продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или удаленно, говорится в приказе Минобрнауки России.
«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», – говорится в документе ведомства.
-
При введении самостоятельной работы необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы. Кроме того, необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования, поясняют в ведомстве.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом, потребуется больше недели.
Коми, Амурская и Ульяновская области допустили продление нерабочих дней
Вслед за Новгородской областью три региона – Коми, Амурская и Ульяновская области – не исключили продление нерабочих дней, решение будет зависеть от уровня заболеваемости.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что возможно «нам придется пойти по этому пути, если не собьем вот этот всплеск заболеваемости», передает РБК.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявили 564 заболевших коронавирусом. Рекорд в 605 заражений зарегистрировали 31 октября. Число инфицированных с начала пандемии превышает 96,2 тыс., из них три тысячи скончались.
Власти Амурской области собрались принять решение о продлении нерабочих дней после 7 ноября, исходя из эпидемиологической ситуации на тот момент, заявил губернатор Василий Орлов.
Он добавил, что в регионе не стали вводить эту меру раньше 30 октября, так как «чем дольше выходные, тем больше люди начинают нарушать». Он пообещал, что «если понадобится ввести какие-то самые жесткие меры, вплоть до локдауна, мы их обязательно введем».
В регионе несколько дней подряд фиксируют рекорд заболеваемости COVID-19: 2 ноября штаб сообщил о 177 зараженных, за день до этого – о 173. С начала пандемии выявили 40,1 тыс. случаев, умер 481 человек.
Кроме того, продление нерабочих дней допустил губернатор Коми Владимир Уйба.
«Мы проведем оперативный штаб, посмотрим, как нерабочая неделя скажется на статистике, повлияет ли разобщение на цифры по заболеваемости. Шестого числа будем принимать решение о продлении», – сказал он в эфире канала «Россия 24».
По его словам, ситуация с коронавирусом напряженная, а уровень заболеваемости связан с низким уровнем вакцинации населения.
В Коми за сутки зарегистрировали 378 новых заболевших. «Мы каждый день прирастаем, вчера это было 369. У нас высокая заболеваемость на 100 тыс. населения – 9752 (...)», – сказал Уйба.
Всего в регионе выявлено 79,7 тыс. случаев заболевания, умерли 1,9 тыс. человек.
По данным на сайте стопкоронавирус.рф, в Ульяновской области по состоянию на 29 октября от коронавируса полностью привиты 393,3 тыс. жителей. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 46,6%.
В Приамурье он равен 47,9%, полную вакцинацию прошли 299 тысяч. В Коми оба компонента вакцины получили 272 тыс. жителей, коллективный иммунитет составил 54,9%.
Ранее власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни.
В Кремле, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в стране, призвали не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Дагестане стартовала акция «Плов Врачам»
В ближайшие дни в больницах Дагестана пройдет бесплатная раздача плова для медиков в красных зонах в рамках акции #МыВместе.
Инициатором акции выступил депутат Госдумы, лидер общероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. В среду мероприятие прошло в 1-й городской больнице города Махачкалы. По словам инициаторов акции, таким способом жители Дагестана решили поблагодарить врачей и медиков за самоотверженный труд на передовой, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.
«Сегодняшняя акция – благодарность от всех дагестанцев врачам, медицинскому персоналу, которые ведут борьбу на передовой за жизни и здоровье наших людей! Уверен, долг каждого гражданина сказать спасибо нашим врачам!» – заявил Хамзаев.
Напомним, с марта 2020 года акция #МЫВМЕСТЕ объединила 250 тыс. неравнодушных граждан и 9 тыс. компаний, которые в течение 1,5 лет помогают в борьбе с распространением коронавируса. За это время волонтеры помогли уже более 6,5 млн человек.
Добровольцы оказывают адресную помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости гражданам, находящимся на самоизоляции. Активно оказывается волонтерская помощь в медицинских организациях, ведется просветительская работа о важности вакцинации от COVID-19.
Осенью 2021 года депутаты и российские звезды поддержали перезапуск акции на фоне возросшего числа болеющих коронавирусом.
В Германии и Греции решили ужесточить ограничения для непривитых от COVID-19
Усилить ограничения для граждан, у которых отсутствует прививка от коронавируса, могут в Греции и Германии. Там собираются ввести регулярное тестирование непривитых сотрудников на рабочих местах. Также в Греции непривитым можно будет посещать банки, парикмахерские и другие общественные места только по ПЦР-тесту.
О введении «жестких ограничений» для непривитых объявила и.о. канцлера Германии Ангела Меркель на заседании «Христианско-демократического союза», передает телеканал N-TV. Конкретных мер она не назвала, но допустила, ежедневное тестирование непривитых на рабочем месте, передает РБК.
Меркель отметила, что ее волнует рост числа заражение COVID-19. В стране растет заполняемость отделений интенсивной терапии пациентами с коронавирусом.
Всего в Германии выявили 4,6 млн случаев заболевания COVID-19, за последние сутки это число выросло на 10,8 тыс. Умерли с начала пандемии 95,8 тыс. человек, за последние сутки – 81.
В Греции ограничения для непривитых вводятся с субботы, 6 ноября. Граждане, не получившие вакцину, смогут посещать банки, развлекательные заведения, парикмахерские, социальные учреждения при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста, сообщает издание Ekathimerini. При этом в продовольственные магазины, аптеки и религиозные учреждения можно будет зайти свободно.
Также всех невакцинированных работников частного и государственного секторов обяжут дважды в неделю сдавать тест на коронавирус за свой счет.
Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис заявил, что штрафы за нарушение антикоронавирусных мер будут увеличены.
Ранее в Латвии ввели жесткий локдаун до середины ноября.
Депутат рассказала о враче из Асбеста, машину которого обстреляли
Врач, машину которого накануне обстреляли из ружья перед ковидной реанимацией городской больницы №1 в Асбесте – это реаниматолог Антон Райковский, жалоб на него не поступало, рассказала муниципальный депутат Наталья Крылова.
Крылова отметила, что Райковский – «хороший врач», жалоб на него ранее не поступало. У полиции уже есть подозреваемый – это местный житель, который на минувшей неделе похоронил жену, скончавшуюся от коронавируса, передает «Ридус».
Инцидент произошел во вторник, 2 ноября: злоумышленник вел огонь не только по автомобилю, но и по самому зданию медучреждения, однако никто не пострадал, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых подтвердил информацию о стрельбе, отметив, что правоохранительные органы выясняют детали происшествия.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
«Одна из пуль попала в кислородную разводку, если бы пробило, мог бы случиться взрыв», – сообщает группа «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на собственный источник.
Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области сообщила, что по данному факту проводится проверка. Полиция устанавливает нанесенный больнице и врачу материальный ущерб и возможных очевидцев происшествия.
Больница после обстрела работает в штатном режиме, в здании заменяют поврежденные пулями стекла.
Крылова добавила, что ситуация с коронавирусом в Асбесте умеренная, «такая же, как и в среднем по Свердловской области».
При этом больница уже подвергалась нападению: 29 октября туда проник мужчина с ножом и угрожал медсестре. Пострадавших из-за его действий не было. Причастен ли к обоим нападениям на медиков Асбеста один и тот же человек, неизвестно.
Ранее в медицинском центре Якутска пациентка избила врача женской консультации за просьбу подождать своей очереди.