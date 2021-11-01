В Кремле разъяснили слова Мурашко об использовании «Спутника лайт» для ревакцинации

Слова министра здравоохранения Михаила Мурашко об использовании «Спутник Лайт» «только для ревакцинации» вырваны из контекста, на самом деле, этот препарат эффективен во всем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данном случае слова министра однозначно были вырваны из контекста. Вакцина «Спутник Лайт», так же как и «Спутник V» – это две вакцины, которые зарегистрированы в России и которые также получили регистрацию во многих странах мира и с успехом там применяются, причем как «Спутник V», так и «Спутник Лайт». Это две разные вакцины, эффективность которых абсолютно доказана, причем не только у нас в стране, но и во многих странах мира», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, «Спутник Лайт» используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для довакцинирования. Представитель Кремля добавил, что показатели эффективности препаратов «Спутник V» и «Спутник лайт» выше, чем у многих зарубежных вакцин.

«У них разные показатели по эффективности в разных возрастных категориях, но этот процент эффективности высокий, и он во многом выше, чем аналогичные показатели вакцин зарубежного производства», – уточнил он.

Также Песков отметил, что в Кремле считают необходимым ускорить и добиться скорейшего признания сертификатов о вакцинации с ЕС, «это могло бы стать важным шагом».

Ранее Мурашко заявил, что российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации. Глава ведомства пояснил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать заегистрированные в России вакцины, например «Спутник V».

Накануне стало известно о дефиците «Спутник Лайт» в ряде российских регионов. В четверг о дефиците вакцины сообщили в Петербурге и Вологде. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснила, что это связано с массовым желанием людей вакцинироваться.

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