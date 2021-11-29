Рябков: Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию ситуации в России

Москва не позволит США вмешиваться во внутренние дела России, а на подобные попытки намерена отвечать жестко и решительно, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы никому не позволим разговаривать с Россией менторским и высокомерным тоном и тем более совать нос в наши дела. Ответ будет жестким и решительным», – подчеркнул он.

По его словам, Вашингтон не оставляет попыток сдержать развитие России и тратит значительные средства на дестабилизацию ее внутренней обстановки.

«И сегодня недоброжелатели не оставляют попыток сдержать развитие нашего отечества, повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику посредством санкций, шантажа, информационных войн. Действуя, в том числе, через некоммерческие международные организации, Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию ситуации в России», – приводит ТАСС слова Рябкова.

Такие шаги предпринимаются американской стороной «под видом содействия укреплению демократических институтов и гражданского общества», при этом большие средства выделяются на финансирование проектов, способствующих протестным, сепаратистским настроениям.

«Причем делается это под вывеской охраны природы, борьбы с коррупцией, обеспечения гендерного равенства, сохранения этнокультурного разнообразия», – заявил замглавы МИД.

Как отметил Рябков, российская сторона отмечает, что «с годами американская пропаганда и дезинформация приобретают более изощренные формы, мимикрируя под независимые медиа, журналистские расследования и низовые общественные инициативы».

«Информационная война, на которой, как считают американцы и некоторые их союзники, все средства хороши, ведется по всем линиям, в частности в социальных сетях и мессенджерах. Целевая аудитория – молодежь», – заявил Рябков.

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что США совершили более 100 актов грубого вмешательства в суверенные дела других государств с момента принятия Устава ООН, закрепившего принцип невмешательства, с 1946 по 2000 год.