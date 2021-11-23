Красноярский священник опроверг «дьявольское» происхождение QR-кодов

Игумен Иннокентий (Нилов) из Красноярского края предупредил верующих от заблуждения, будто QR-код является знаком антихриста, сообщили в Красноярской епархии Русской православной церкви.

В сообщении на сайте епархии говорится, что «отец Иннокентий предостерег верующих от распространенного заблуждения, будто QR-код – это печать антихриста».

Священник отметил, что святой апостол евангелист Иоанн Богослов предупреждал о начертании зверя на челе и правой руке. Также отец Иннокентий рассказал об отношении к вакцинации.

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«Кто привился, да не осудит не привитого, а кто не привился, пусть не осуждает того, кто сделал», – приводятся слова игумена.

Он также отметил, что пандемия попущена для того, чтобы «отрезвить ум христианина, чтобы он понял, куда стремиться».

Ранее в Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и правоохранителей. С 15 ноября без QR-кода или справки о перенесенном заболевании коронавирусом нельзя попасть в библиотеки, парикмахерские, музеи, отели, спа-салоны и другие объекты индустрии красоты. Также необходимо предоставлять эти документы при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги, передает РИА «Новости».

Кроме того, в регионе с 15 ноября введен режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет. Покидать место жительства они могут только в случаях особой необходимости.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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