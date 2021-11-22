Режим обязательной самоизоляции ввели в Югре для непривитых жителей

Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ввели с 22 ноября по 5 декабря режим обязательной самоизоляции для непривитых от коронавируса жителей трех городов и нескольких поселений, следует из опубликованного 22 ноября постановления губернатора Югры Натальи Комаровой.

«Постановляю: установить с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, Кондинском муниципальном районе...», – передает ТАСС со ссылкой на заявление.

Режим самоизоляции разрешено не соблюдать гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, а также тем, кто уже переболел вирусом.

Ранее сообщалось, что россиянам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса, разрешили в течение полугода не уходить на самоизоляцию после контакта с больными, но, если нет симптомов вируса.

Человек без прививки должен быть на изоляции не менее двух недель со дня контакта с зараженным. Также сообщалось, что лица с ОРВИ и гриппом отнесены к приоритету первого уровня при проведении исследований на COVID-19.