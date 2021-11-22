Режим обязательной самоизоляции ввели в Югре для непривитых жителей

Взгляд
22 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
Разделы

США неожиданно начали скупать в России еще один вид топлива

Интерес США к российским углеводородам только усилился Виталий Тимкив/ТАСС
Одной рукой США вводят санкции против России и молятся на «зеленую» энергетику, а другой – закупают все больше российских традиционных углеводородов. До недавнего времени США возили из России в основном тяжелую нефть и мазут, а теперь фиксируется всплеск интереса еще и к дизельному топливу. Чем же объясняется этот неожиданный поворот? Подробности...
Перейти в раздел…

Конгрессмены США покусились на основополагающее право граждан России

Конгрессмены США начали соревноваться с русофобами Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters
Конгрессмены США предложили не признавать Владимира Путина президентом России, если он пойдет на новый срок в 2024 году. В ответ российские политики и Кремль заявили о нелепом вмешательстве США в дела Москвы. К каким последствиям может привести эта резолюция и какие внутренние проблемы она вскрывает в самой Америке? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем финская АЭС угрожает России

АЭС «Ловииса», построенная силами советских атомщиков, работает с 1977 года fortum.com
Российские экологи обратились к Финляндии с призывом закрыть АЭС в Ловиисе, которая стоит прямо на берегу Балтики. По их словам, объект в любой момент может стать масштабной радиационной угрозой для Петербурга. Опасение у них вызывает и российский аналог «Ловиисы» – Кольская АЭС. Насколько реальна угроза, почему финские власти намерены продлить работу своей атомной станции и чем объясняется активизация экологов? Подробности...
Перейти в раздел…

Белая Америка обрела новый символ противостояния с черной

Кайл Риттенхаус стал символом справедливости для одних и «белого превосходства» – для других EyePress News/Reuters
Знаменитая американская «система правосудия сломана», заявляют в Конгрессе по итогам знакового процесса, завершившегося в США. 18-летний Кайл Риттенхаус оправдан по обвинению в двойном убийстве – он застрелил напавших на него BLM-погромщиков. Почему этот приговор вновь расколол Америку и теперь способен спровоцировать новые массовые беспорядки в Соединенных Штатах? Подробности...
Перейти в раздел…

Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия поможет Центральной Азии преодолеть дефицит энергоресурсов

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Проблема дефицита электроэнергии не только в Казахстане, но и в остальных республиках Центральной Азии тесно увязана с дефицитом водных ресурсов. Водно-энергетический комплекс республик Центральной Азии имеет огромный потенциал, но распределен крайне неравномерно. Подробности...

В русском языке все определяется условием уместности

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Наши папы и мамы волкали на стриту в шузах и аскали на батл, чтобы дринкнуть на флэту. Это был их язык, приводивший в ужас наших бабушек. А сейчас они так говорят? Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Центр тюркского мира – это Россия

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Пока Москва не спешит конкурировать с Турцией за «тюркский мир». Однако не исключено, что через какое-то время ситуация изменится – тем более, что бороться за умы и сердца «тюркского мира», а это 10 российских республик и пять стран бывшего СССР, нужно было еще вчера. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Украину побили по огурцам

Обсуждение: 5 комментариев

Лаврова «достали» Париж и Берлин

Тихановская объедает Литву

Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...

В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...

В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Где должен быть похоронен Сталин?
  • У Кремлевской стены

  • В мавзолее с Лениным

  • С супругой на Новодевичьем кладбище

  • На родине в Грузии
Боитесь ли вы употреблять в пищу генно-модифицированные продукты?
  • Да, всегда внимательно читаю упаковку

  • Нет, не верю во вред ГМО

  • Это невозможно проверить
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Взрыв прогремел в двухэтажном доме в Махачкале
    Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Рашкина неприкосновенности Лавров назвал одну из тем предстоящей встречи Путина и Байдена Кремль спросили о версии гибели «Курска» из-за столкновения с подлодкой НАТО Климов: США за полвека совершили свыше 100 вмешательств в дела других стран
    Попов назвал цензурой запрет на упоминание национальности преступника в СМИ Режим обязательной самоизоляции ввели в Югре для непривитых жителей Лавров назвал одну из тем предстоящей встречи Путина и Байдена Задержанный в Петербурге людоед признался, что «любит убивать людей»
    Москва выразила тревогу в связи с позицией Германии и Франции по Минским соглашениям Янукович заявил об угрозе возобновления боевых действий в Донбассе Климов: США за полвека совершили свыше 100 вмешательств в дела других стран Певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ

    Главная тема


    «Пойдем выйдем»: Один день из жизни контролера QR-кодов

    борьба с коронавирусом


    В Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов

    информационная война


    В ЛНР и ДНР отреагировали на заявления Киева о применении «Джавелинов» в Донбассе

    гибель К-141


    Экс-командующий Северным флотом рассказал о столкновении подлодки НАТО с «Курском»

    Видео

    АЭС «Ловииса»


    Чем финская АЭС угрожает России

    громкий процесс


    Белая Америка обрела новый символ противостояния с черной

    экспорт дизельного топлива


    США неожиданно начали скупать в России еще один вид топлива

    хитрый план


    Украина нашла виноватого в предстоящем зимнем коллапсе

    железнодорожное хозяйство


    Россия выбила Латвию из большого транзита

    миграционная политика


    Василий Федорцев: Санкции против миграции еще пригодятся Европе

    объединение ДНР и ЛНР


    Глеб Простаков: Российская экономика сближает Донецк и Луганск

    открытая переписка


    Тимофей Бордачёв: Что стоит за откровениями российского МИДа

    на ваш взгляд


    Где должен быть похоронен Сталин?

    Режим обязательной самоизоляции ввели в Югре для непривитых жителей

    22 ноября 2021, 16:14

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ввели с 22 ноября по 5 декабря режим обязательной самоизоляции для непривитых от коронавируса жителей трех городов и нескольких поселений, следует из опубликованного 22 ноября постановления губернатора Югры Натальи Комаровой.

    «Постановляю: установить с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, Кондинском муниципальном районе...», – передает ТАСС со ссылкой на заявление.

    Режим самоизоляции разрешено не соблюдать гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, а также тем, кто уже переболел вирусом.

    Ранее сообщалось, что россиянам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса, разрешили в течение полугода не уходить на самоизоляцию после контакта с больными, но, если нет симптомов вируса.

    Человек без прививки должен быть на изоляции не менее двух недель со дня контакта с зараженным. Также сообщалось, что лица с ОРВИ и гриппом отнесены к приоритету первого уровня при проведении исследований на COVID-19.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Коллеги Гаркалина заявили об отсутствии у умершего актера прививки от ковида
    		    21 ноября 2021, 18:59
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что несмотря на информацию в СМИ о том, что скончавшийся в возрасте 67 лет актер Валерий Гаркалин был вакцинирован от коронавируса, на самом деле у него якобы не было ни одной прививки.

    «Он был непривитый», – написала она в Facebook, где артисты обсуждали смерть Гаркалина. Когда ей написали, что информацию о вакцинации подтвердила дочь Гаркалина, Гузеева заявила, что якобы «это неправда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки», сообщает «Московский комсомолец».

    Отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД, Лариса Гузеева отказалась уточнить информацию об отсуствии прививки у Валерия Гаркалина.

    Продюсер Евгений Фридлянд в другом споре в Facebook написал, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат. Он сам в больнице признался», сообщает «Комсомольская правда».

    Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.

    Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.

    Врач-пульмонолог объяснил, что народный артист России Валерий Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела к COVID-19. В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».

    Антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру Валерию Гаркалину, привившемуся от коронавируса, не помогла вакцина от этого заболевания.

    Коментарии (115)
    Врач оценил связь потери обоняния и половой дисфункции

    22 ноября 2021, 02:59

    Текст: Антон Антонов

    Потеря или искажение обоняния отражается на здоровье всего организма, в том числе влияет и на либидо, сообщил главный отоларинголог по СЗФО, заслуженный врач Сергей Рязанцев. Отметим, что потеря обоняния – один из симптомов коронавируса.

    При потере обоняния, по словам Рязанцева, «возникают проблемы с аппетитом, перевариванием пищи, нарушается либидо». Он отметил, что обоняние тесно связано с сексуальной системой, но этот вопрос во многом спекулятивный. Рязанцев подчеркнул, что «человек – не собачка, у человека в сексуальной сфере очень большое влияние оказывает вторичная система», в связи с чем даже потеря 100% обоняния «крайне редко ведет к половой дисфункции», передает РБК.

    Вопрос потери обоняния при COVID-19 не до конца изучен, сказал врач, добавив, что речь идет, скорее всего, о «поражении самого обонятельного нерва или подкорковых структур». «Что для нас непонятно – то, что это явление обратимо, причем практически в ста процентах случаев. То есть нет пока еще зарегистрированных случаев стопроцентной потери обоняния навсегда», – сказал врач.

    Он рекомендовал восстанавливать обоняние с помощью обратной биологической связи, «регулярно тренироваться на распознавание знакомых приятных запахов, желательно, не содержащих спирт». В качестве возможных примеров Рязанцев назвал «розу, апельсин, кофе», их нужно «нюхать, вспоминая запах». По его словам, «происходит такая же тренировка, как после тяжелого постельного режима тренируем нашу мышечную систему».

    Напомним, во время опытов на сирийских хомячках ученые выяснили, что проникновение коронавируса в обонятельный эпителий мозга сопровождается развитием долгосрочных нарушений в тех регионах мозга, которые связаны с работой сознания. Коронавирус также может стать причиной инфицирования нейронов головного мозга при попадании в организм через нос.

    Коментарии (19)
    В Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов
    		    22 ноября 2021, 13:14
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.

    Инцидент произошел в автобусе № 31 в Казани. В другом автобусе кондуктору сломали нос. По словам пострадавшей, пассажир пытался проехать по чужому проездному, а на просьбу оплатить проезд, набросился на женщину, передает Telegram-канал «ВТатарстанеПоймут».

    По данным канала, к обеду из казанских трамваев и троллейбусов вывели почти 800 человек без QR-кода. При этом двоих пассажиров пришлось забрать полиции.

    В метро Казани также не пускают без QR-кода.

    «В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – семь человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Метроэлектротранс Казань».

    Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

    Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (203)
    Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»

    21 ноября 2021, 19:35

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт».

    «Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт». Это называется ревакцинация», – сказал Путин в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, передает РИА «Новости». Президент добавил, что после ревакцинации чувствует себя хорошо.

    Путин отметил, что он регулярно разговаривает с руководством института, и подчеркнул важность сегодняшней встречи.

    «У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения «Спутника Лайт» в нашей стране и за рубежом», – отметил президент.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина остаются высокие титры антител.

    До этого сообщалось, что  Путин, который ранее говорил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.

    Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.

    Коментарии (60)
    Названы сроки внедрения назальной вакцины от COVID в России

    21 ноября 2021, 20:36

    Текст: Елена Мирошниченко

    Назальная вакцина от коронавируса на основе «Спутника V» будет внедрена в практику в ближайшее время, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять, и это будет дополнительным (барьером)», – цитирует его РИА «Новости».

    Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет. 

    Коментарии (23)
    В Кремле отреагировали на проблемы с введением QR-кодов на транспорте в Татарстане
    		    22 ноября 2021, 14:43
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Начало проверки у пассажиров QR-кодов в общественном транспорте Татарстана не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он выразил надежду на то, что ситуация нормализуется.

    «В данном случае этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Надеемся, что скоро эта ситуация выровняется, и главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии», – передает его слова РИА «Новости».

    Песков также ответил на вопрос о том, стоит ли вопрос о внесении вакцинации от COVID в национальный календарь прививок.

    «В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается», – сказал представитель Кремля. Однако он добавил, что «имеются определенные мнения специалистов на этот счет, которые озвучиваются этими специалистами», передает ТАСС.

    Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

    Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.

    Кроме того, в Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов. Так, в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (46)
    В медучреждениях Казани скопились огромные очереди за медотводом

    22 ноября 2021, 14:12

    Текст: Вера Басилая

    В Казани желающие получить QR-код по медотводу выстроились в огромные очереди в поликлиниках, сообщают в местных пабликах.

    «В медучреждениях ажиотаж – в них набиваются люди, желающие получить QR-код по медотводу. На этом кадре огромная очередь в 20-й казанской поликлинике. Стимул для этого уж очень большой», – говорится в сообщении Telegram-канала «ВТатарстанеПоймут».

    Ранее в Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов, нескольких кондукторов госпитализировали. В Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком.

    Власти просят казанцев не проявлять агрессию в адрес кондукторов и опасаются, что повторные инциденты  приведут к сокращению числа сотрудников автотранспортных предприятий, что грозит коллапсом.

     

    Сообщается, что из трамваев и троллейбусов в Казани за полдня высадили почти 800 пассажиров без QR-кодов.

    В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – у семи человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека – с двумя прививками, но в отсутствие QR-кода.

    Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

    Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.

    Коментарии (70)
    Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от COVID

    21 ноября 2021, 19:56

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

    «Я могу принять участие в этом эксперименте?», – обратился Путин к замдиректора центра Денису Логунову во время личной встречи, передает РИА «Новости». Специалист ответил, что для этого необходимо подписать согласие. «Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», – добавил Путин.

    В свою очередь Логунов отметил, что назальная вакцина безболезненна, с минимумом побочных эффектов, будет давать дополнительный барьер от коронавируса.

    Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет. 

    Коментарии (9)
    В центре Гамалеи назвали срок снижения эффективности вакцинации от COVID

    21 ноября 2021, 19:50

    Текст: Елена Мирошниченко

    Замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что снижение эффективности вакцинации от коронавируса наступает через 6-8 месяцев.

    «Мы, естественно, видим снижение, причем не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через шесть-восемь месяцев после первого применения», – цитирует его РИА «Новости».

    По его словам, введение третей дозы вакцины от коронавируса (ревакцинация) возвращает снижение эффективности к исходному уровню и даже превышает его.

    «И могу сказать уже совершенно точно и определенно, что и по нашим данным, и по зарубежным данным, по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что вот это снижение возвращается к исходному уровню и больше того, даже где-то в 1,6, в два раза выше, чем даже после первой вакцинации. Я имею в виду эффективность, а судить об этом можно именно по индексу заболеваемости», – сказал Логунов.

    Логунов подчеркнул, что ревакцинация от COVID-19 эффективна и хорошо зарекомендовала себя. Он отметил, что ревакцинация необходима через полгода при неблагоприятных условиях или через год, если нет пандемического подъема.

    Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода. 

    Коментарии (5)
    В Саратове возмутились готовностью ТЦ впускать посетителей по QR-коду от чипсов

    21 ноября 2021, 23:31

    Текст: Антон Антонов

    Посетители торговых центров в Саратове рассказали, что в некоторые ТЦ можно пройти с любым QR-кодом или вовсе без него.

    Так, в ТЦ «Мир» «охранники на входах не просят показать QR-код», в связи с чем «можно попасть абсолютно в любой магазин», хотя на большую часть магазинов внутри ТЦ распространяются ограничительные меры, передает «Регион 64» со ссылкой на местных жителей.

    В комплексе на проспекте Кирова, где располагается «Детский мир» и другие торговые точки с мебелью и одеждой, сотруднику «можно показать любой QR-код, который есть, даже от шоколада или чипсов, так как он его не сканирует», рассказали возмущенные горожане. 

    В Саратовской области доступ в фитнес-клубы, заведения общественного питания, непродовольственные магазины и другие объекты осуществляется по QR-коду, свидетельствующему о вакцинации или уже перенесенной коронавирусной инфекции.

    Напомним, правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об обязательном использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. В полную силу закон вступит с 1 февраля, а пока россияне могут предъявлять на входе медотвод, ПЦР-тест или QR-код. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года. К этому времени уже должно привиться 80% населения.

    Коментарии (2)
    В Японии заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса

    22 ноября 2021, 09:29

    Текст: Евгения Шестак

    Распространение дельта-штамма коронавируса в Японии могло прекратиться вследствие его самоликвидации, сообщили исследователи из Университета Ниигаты в центральной части страны.

    По мнению ученых, из-за постоянных мутаций в работе ключевого белка nsp14, отвечающего за исправление ошибок в строении вируса, произошли изменения, передает ТАСС

    В связи с этим белок перестал функционировать нормальным образом, что, в свою очередь, вызвало сбои в процессе воспроизводства штамма и, как следствие, его самоликвидацию.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что на штамм коронавируса «дельта» приходится практически 100% случаев в мире.

    Коментарии (7)
    НИЦ Гамалеи провел эксперимент по одновременному использованию прививок от гриппа и COVID

    21 ноября 2021, 20:15

    Текст: Елена Мирошниченко

    Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в центре провели эксперимент и вкалывали одновременно прививки от гриппа и коронавируса.

    «Мы проверили и провели специальные эксперименты, мы вводили одновременно и вакцину ковидную, и вакцину гриппозную», – цитирует его РИА «Новости».

    По словам Логунова, в этом случае ученые увидели значительное усиление эффективности вакцины против гриппа при таком совместном применении.

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект.

    Коментарии (7)
    Локдауны вступили в силу в Австрии и Словакии

    22 ноября 2021, 00:20

    Текст: Антон Антонов

    В Австрии с понедельника действует всеобщий локдаун, в Словакии – локдаун для непривитых от коронавируса, сообщают информационные агентства.

    В Австрии закроют почти все магазины, кроме продуктовых, также продолжат работу аптеки, банковские и почтовые отделения. Круглосуточно действуют ограничения на выход из дома без уважительной причины. Однако школы и детские сады продолжат работу. Ожидается, что локдаун продлится 20 дней. 13 декабря он точно завершится как минимум для привитых и переболевших, для остальных ограничения могут продлить, передает РИА «Новости»

    Словакия, которая на прошлой неделе вышла на первое место в мире по числу новых случаев заражения COVID-19 в пересчете на количество населения, с понедельника ввела локдаун для непривитых от коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

    Премьер-министр республики Эдуард Хегер пояснил, что люди без прививки «не смогут посещать торговые центры и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости», кроме того, «для них станут закрыты все общественные мероприятия».

    Близкий к словацкому минздраву источник сообщил, что в ряде районов страны с понедельника ввели максимально жесткие социальные ограничения для всех жителей. Участие в общественных мероприятиях там запрещено и для граждан, привитых от COVID-19.

    Напомним, ВОЗ выразила обеспокоенность скоростью распространения COVID-19 в Европе. В европейских странах власти ужесточают коронавирусные ограничения. В странах Европы проходят акции протеста в рамках Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений.

    Коментарии (0)
    Проезд в общественном транспорте без QR-кода запретили в Татарстане

    22 ноября 2021, 00:45

    Текст: Антон Антонов

    В Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, сообщают информационные агентства.

    С 22 ноября также будет приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет без QR-кодов. Проверки будут проводить сами перевозчики, они получат субсидии в случае сокращения выручки. Запрет распространяется и на метрополитен, но не касается легковых такси и межрегиональных перевозок. Кроме того, в Татарстане разработан единый QR-код, который выдают жителям, имеющим медицинский отвод от вакцинации, передает РИА «Новости».

    Напомним, в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства.  Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

    Коментарии (0)
    Названо новое последствие коронавируса

    22 ноября 2021, 09:09

    Текст: Евгения Шестак

    Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на мигрирующие боли по всему телу, сообщил невролог Ойбек Тургунхужаев.

    По его словам, о таком симптоме сообщают около 10% людей, переболевших коронавирусом нового типа. Как правило, мигрирующие боли у них сопровождаются повышенной утомляемостью и нарушением сна. Заболевание называется фибромиалгия. Оно вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног, передает радио Sputnik

    «В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Когда мы ударяемся мизинцем о тумбочку, нам больно, но через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система. После COVID-19 эта система может не работать», – предупредил невролог.

    Медик отметил, что человеку с болевым синдромом нужно обратиться к врачу. Если его состояние не удается объяснить воспалительной реакцией, то оно может быть вызвано дисфункцией нервной системы. Пациентов с мигрирующими болями лечат как с помощью лекарственных препаратов, так и немедикаментозными методами.

    «Лечение этих состояний – применение препаратов, направленных на нейропатическую боль. Мы используем, по сути, две группы препаратов: противоэпилептические препараты и антидепрессанты, обладающие обезболивающим действием. В каких-то ситуациях мы дополняем терапию немедикаментозными вмешательствами, такими как ЛФК и психотерапия хронической боли», – заключил Тургунхужаев. 

    Ранее ученые заявили, что риск получить побочные эффекты от препаратов возрастает, если человек испытывает страх и заранее ожидает негативных последствий. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •