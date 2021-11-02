Постпред при ОЗХО указал на акции против России в действиях Запада по делу Навального

Последние действия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу блогера Алексея Навального указывают на то, что она пытается скрыть последствия спланированной западными спецслужбами операции против России, заявил посол в Нидерландах и постпред при ОЗХО Александр Шульгин.

Шульгин указал в ходе онлайн пресс-брифинга, организованного МИА «Россия сегодня», что новые обвинения Запада в ОЗХО в адрес России являются осознанной компанией по дискредитации России, передает РИА «Новости».

Он также счел абсурдом ситуацию с тем, что ОЗХО скрывает в докладах формулу вещества, которым якобы был отравлен Навальный.

«Все сколько-нибудь значительные сведения в этом докладе были вымараны черным фломастером. Сделано это было по просьбе германской стороны, которая якобы исходила из интересов безопасности ФРГ. Появлялась информация о том, что, скрывая формулу химического вещества, немцы хотят не допустить того, чтобы в России узнали, какие навыки, какие технологии они используют (...) Получается абсурдная ситуация: скрывая от нас формулу химического вещества, якобы в нераспространенческих целях, немцы в то же время указывают на Россию как на страну происхождения этого вещества», – пояснил он.

По мнению Шульгина, здоровье Навального не волнует США и Британию, главное для них – это политизация дела. Так, в 2021 году представителю России при ОЗХО больше часа не давали возможности выступить с ответным демаршем на претензии относительно дела блогера, в частности, на демарш к российской стороне.

«Приводили различные предлоги процедурного характера, ссылки на то, что в зале нет болгарского посла, без которого такое обсуждение невозможно. В конечном итоге я спросил у представителей США и Британии – они особенно выбивались из сил: так вы встревожены или нет по поводу этого дела? Вы же подписались под этим заявлением, вы участвуете в этом демарше, неужели вы не хотите заслушать то, что есть сказать российскому представителю?», – сказал дипломат.

По его словам, британский и американский представители «пожали плечами» и сказали «отправить по почте».

Он добавил, что все претензии к России по конвенции о запрещении химического оружия носят сугубо политический характер: «Мы охраняем химическую конвенцию, защищаем ее от посягательств со стороны других государств».

Шульгин подчеркнул, что Россия сделает все возможное, чтобы не допустить ограничения своих прав в ОЗХО. При этом Москва будет готова предпринять адекватные действия в случае, если ее права в организации будут ограничены.

Ранее Шульгин заявил, что ответы западных стран по делу Навального не дают возможности установить главное: где, как и когда в его организм попало отравляющее вещество. Он назвал ответы четырех стран пустыми отписками. При этом, по его словам, Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции получили список вопросов России по инциденту с Навальным.

Напомним, Великобритания, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным: в постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения России и считают их «попыткой уклониться от ответственности», постпредство Германии также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота России от 7 октября по инциденту «не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству России группой из 45 стран».

Франция решила не давать ход запросу России об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция заявила, что «действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне».

Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.