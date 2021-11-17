В Совфеде предположили сроки сертификации «Северного потока – 2»

Процедура сертификации Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора может занять от двух до шести месяцев, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

Васильев заявил, что «сертификация – это процесс принятия решений на основе экспертных мнений», и это «не единовременный факт, это процедура: что-то проверяется в процессе строительства, что-то в процессе ввода в эксплуатацию», передает ТАСС.

Он отметил, что «по времени это может занять от пары месяцев до полугода».

Говоря о решении Федерального сетевого агентства Германии приостановить сертификацию, сенатор отметил, что, на его взгляд, этот шаг не является политически мотивированным, «речь идет о банальной передаче пакета документов и сверке их с существующим немецким законодательством».

«Для сертификации газопровода «Северный поток – 2» необходимо создание компании-оператора газопровода в соответствии с законодательством Германии. Это означает передачу активов компании, базирующейся в Швейцарии, немецкой дочерней компании, которая и будет в дальнейшем являться оператором газопровода. Поскольку вокруг «Северного потока – 2» ведется множество политических игр и дискуссий, в целом рутинный, ничем не примечательный организационный шаг зазвучал в СМИ как важный политический дискурс», – пояснил Васильев.

Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».

В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2».

Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за 1 тыс.у кубометров.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД