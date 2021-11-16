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Задержанных в Польше журналистов RT France обязали выплатить по 300 долларов
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Польский суд обязал выплатить двух корреспондентов телеканала RT France, задержанных в Польше на польско-белорусской границе якобы за работу в зоне ЧП без разрешения, 1 200 злотых (около 300 долларов).
Как информировал суд, «оба обвиняемых приговорены к штрафу по 1 200 злотых с заменой в случае неуплаты в течение трех дней на 12 дней ареста, где предполагается, что один день ареста эквивалентен 100 злотым», передает ТАСС.
Примечательно, что сумма штрафа была снижена судом на 200 злотых за один день содержания под стражей после задержания, но суд также обязал ответчиков выплатить Государственной казне по 120 злотых в качестве пошлины и 120 злотых в качестве единовременной выплаты судебных издержек.
«В связи с тем, что обвиняемые не представили ходатайства об обосновании приговора, вердикт вступил в силу 15 ноября 2021 года», – заявили в суде.
Ранее сообщалось, что журналистов RT France задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в эфир и заявили, что польская полиция ведет себя «крайне недружелюбно».
Как информировала в понедельник в своем главный редактор RT France Ксения Федорова, после многочасового допроса журналисты вышли на связь и сообщили, что их приговорили к штрафу.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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В Польше испугались «плана Путина» по мигрантам в Белоруссии
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Обозреватель польского издания wPolityce Марек Будзиш выразил опасения из-за «плана» президента России Владимира Путина по решению кризиса с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.
Будзиш написал, что «мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона – Польшу Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения, не выступают ведущими игроками», передает РИА «Новости».
Он считает, что под ведущими странами Россия подразумевает Германию и Францию.
«Исторический опыт подсказывает нам питать обоснованные опасения по поводу переговоров, ведущихся через нашу голову, однако следует отметить, что ничего такого пока не происходит, а речь идет только о московском «сценарии мечты», – заключил обозреватель.
При этом Будзиш предположил, что в случае реализации «задумки Путина» возможен сценарий, схожий с подписанием Минских соглашений по Донбассу, однако «на менее выгодных условиях» для Варшавы.
Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул целесообразность обсуждения миграционного кризиса напрямую между руководством стран Евросоюза и Белоруссии.
Напомним, Евросоюз согласовал новые санкции против Минска из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу. 13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Между тем толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Пушков: Инициативы Польши всегда направлены против России
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«Русофобские инициативы Польши не поддерживаются даже на европейском уровне, я уже не говорю о международном. Этот призыв будет, скорее всего, воспринят как новый приступ антироссийской истерии», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя призыв вице-премьера Польши Петра Глиньского исключить Россию из международных организаций.
«Это отдельно взятый призыв наиболее радикального крыла правящей польской элиты, отражающий ее неадекватное восприятие событий и стремление создать из частного кризиса глобальную проблему, чтобы не мытьем, так катаньем привлечь Россию к ответственности», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Как напоминает сенатор, Польша всегда автоматически выступает против всего, что связано с Россией. «Любые инициативы Варшавы направлены против наших интересов, и заявление вице-премьера Глиньского – не исключение. Среди прочего, оно имеет целью создать еще более напряженную атмосферу вокруг «Северного потока – 2». В чем-то это давление на Германию, чтобы она изменила свою позицию. Сорвать его строительство не смогли, теперь пытаются помешать запуску. Банальная, привычная польская политика», – пояснил собеседник.
«Обратите внимание – за весь XXI век Польша не выдвинула ни одной позитивной международной инициативы, все они направлены на разрушение и конфронтацию», – отметил сенатор.
Такая риторика, по мнению собеседника, привела к тому, что предложения Варшавы все воспринимают даже в Европе как продиктованные исключительно ненавистью к России. Поэтому к ним относятся сдержанно. Например, Париж уже открыто заявил, что Москва не имеет отношения к миграционному кризису. Остальные государства ЕС, не считая стран Балтии, по этому поводу молчат, солидарности с польскими властями они не выражают. И даже немногочисленные сторонники Польши не могут не замечать ее «глубоко предвзятое и враждебное отношение к России», считает Пушков. «Поэтому подобные призывы воспринимают как эмоциональный всплеск, продиктованный спецификой психологии польской элиты и тем историческим наследием, которым Польша по-прежнему живет», – уточнил он.
«Польская элита до сих пор где-то в периоде перед Второй мировой, никак не может забыть о нем. Если бы весь мир жил в состоянии 1930-х годов, то не смог бы развиваться. Но Варшава позволяет себе такой подход, что объясняет многие ее выпады в адрес Москвы. Однако это же и ослабляет их значение, а также степень поддержки со стороны европейских союзников. Заявлениям Польши уже знают цену: многие ее антироссийские инициативы уже не поддерживаются даже на европейском уровне, я уже не говорю о международном. И призыв господина Глиньского будет воспринят как часть антироссийской истерии и не будет поддержан большинством государств», – предположил политик.
Заявление о необходимости исключить Россию из международных организаций Пушков назвал смехотворным. «Из ООН или Совбеза ООН никто РФ не станет выдворять. Глиньский даже не смог назвать конкретные международные организации, из которых хотел бы нас исключить. Абсолютная бессмыслица», – сказал сенатор.
«Когда звучат подобные призывы, возникает вопрос: с кем тогда даже плохо относящиеся к нам страны Запада будут решать актуальные проблемы современности? Проблемы нераспространения ядерного оружия и борьбы с глобальным потеплением? С Польшей? Или все-таки с ведущими державами мира, как бы Польша их не ненавидела? Есть объективные потребности современного мира. Это понимают в Вашингтоне, в Париже, в Берлине, но отказываются понимать в Варшаве. Это означает, что Польша просто стоит на обочине этих процессов», – заключил сенатор.
Вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский призвал исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, отстранить их от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на границе. «Международное давление на эти два режима – белорусский и российский – должно быть гораздо сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны», – сказал вице-премьер изданию Polska Times. Глиньский заявил, что Россия и Белоруссия «не считаются ни с чем, кроме реального экономического или политического давления».
Глиньский не имеет право высказываться на тему исключения России из международных организаций, поскольку Россия стояла у истоков создания большинства из них, заявил ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Лукашенко пересказал разговор с Меркель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время прошедшего в понедельник телефонного разговора предложил и. о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель варианты разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе, она обсудит их со странами Евросоюза (ЕС).
В ходе разговора Лукашенко и Меркель была затронута проблематика вокруг беженцев и обстановки на границах. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности, Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами ЕС. После должен состояться еще один телефонный разговор, передает слова Лукашенко БелТА.
«Первый вопрос (который обсуждался во время разговора) – беженцы, эскалация на государственной границе. Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна – ни Европейскому союзу, ни Беларуси», – сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что «допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем».
«Да мы никогда и не шли на эту эскалацию», – добавил президент.
Он также сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами: «Руководство этой страны имеет большой опыт работы с беженцами, они уже принимали участие в развязке подобных вопросов в мире и работали с тысячами беженцев».
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией. Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.
Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Между тем мигранты на польской границе стали заболевать ОРВИ. Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.
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Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провели 50-минутный телефонный разговор, главной темой которого стал миграционный кризис на границе Белоруссии с ЕС, сообщило агентство БелТА.
«Телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и и. о. канцлера Германии Ангелы Меркель состоялся сегодня вечером. Длилась беседа около 50 минут», – передает РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что во время разговора был обсужден ряд проблем, прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.
Кроме того, Лукашенко и Меркель «обсудили детально гуманитарную поддержку беженцев через оказание им гуманитарной помощи».
Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировки мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Мигранты на польской границе стали заболевать ОРВИ
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Ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание, сообщила представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич.
«Было несколько обращений с симптомами простуды. Кроме взрослых, есть проблемы и у детей. Помощь всем оказывают врачи, которые находятся на месте», – передает РИА «Новости» слова Масевич.
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией.
Глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
Минобороны Белоруссии: Можно сказать, что мы имеем комплексы «Искандер»
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Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью Al Jazeera заявил, что хотел бы иметь у себя свои комплексы «Искандер», но при необходимости российские могут быть размещены в республике под конкретные задачи.
«Искандер» – это очень хороший ракетный комплекс. Эта работа по поручению главы государства проводилась и проводится в военных ведомствах. На сегодняшний день мы видим, что Российская Федерация практически закончила перевооружение на данный ракетный комплекс и мы тоже хотим его у себя иметь. Хотя можно сказать, что мы его уже имеем. Не выдам вам я сильно военную тайну, у нас есть региональная группировка войск, в состав которой также входит этот ракетный комплекс, который, если понадобится и если будет необходимость, прибудет на нашу территорию и будет с нами выполнять задачи», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Хренин заявил, что Минск пока не считает нужным размещать российские военные базы в Белоруссии, несмотря на активизацию НАТО на западной границе.
Пограничная стража Польши заявила, что ожидает штурма границы ночью
На границе Польши ожидают штурма границы со стороны Белоруссии ночью, заявила официальный представитель погранстражи Польши Анна Михальская в эфире Польского телевидения.
«Мы ожидаем, что дойдет до форсирования – попытки перехода границы. Мы можем ожидать, что эта ночь может быть горячей», – цитирует ее РИА «Новости».
Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
В Белоруссии исключили размещение военной базы России
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью Al Jazeera заявил, что Минск пока не считает нужным размещать российские военные базы в Белоруссии, несмотря на активизацию НАТО на западной границе.
«А зачем они (базы России) нам здесь нужны? У нас есть Союзное государство, региональная группировка войск, в которую входит вся армия Вооруженных сил Республики Беларусь и часть сил и средств Российской Федерации, которых, по нашим расчетам, вполне достаточно. Если будет необходимость, Россия совсем рядышком. Они все будут на нашей территории. А размещать дополнительно какие-то авиационные и еще какие-то базы – они не нужны», – приводит его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.
Ранее сообщалось, что минобороны России и Белоруссии усилили взаимодействие на фоне обстановки в Европе.
Лукашенко раскритиковал недовольных Меркель «мерзких беглых оппов»
Беглая белорусская оппозиция не хочет разрешения миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Казалось бы, все люди уже хотят развязки этой. Только не наши мерзкие беглые оппы, которые там находятся (в странах ЕС – прим. ВЗГЛЯД). После нашего разговора с [и. о. канцлера Германии] Меркель они просто взбесились. Они канцлера Германии исполосовали вдоль и поперек: и такая, и сякая, и зачем тебе надо было разговаривать с этим диктатором», – передает его слова «БелТА».
Лукашенко задался вопросом, о чем же в первую очередь беспокоится сбежавшая оппозиция: о застрявших на границе людях и скорейшем разрешении сложившейся ситуации любым способом или о «борьбе с режимом». «Встает вопрос: вы людей защищаете и готовы сегодня воспользоваться любой помощью или у них вопрос «рэжыма Лукашенка»? Ну да, режим Лукашенко. И с этим режимом вам придется иметь дело, господа оппы и другие, сидящие там за границей и подкармливаемые рукой Соединенных Штатов Америки прежде всего», – заявил глава республики.
Ранее Лукашенко во время прошедшего в понедельник телефонного разговора предложил и.о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель варианты разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе, она обсудит их со странами Евросоюза (ЕС).
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией. Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.
Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Между тем мигранты на польской границе стали заболевать ОРВИ. Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.
Путин объяснил Макрону целесообразность прямого диалога ЕС и Минска
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул целесообразность обсуждения миграционного кризиса напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии.
«Затронута сложившаяся ситуация на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также они рассмотрели положение дел в нагорно-карабахском урегулировании.
Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Боррель пообещал не впускать в ЕС мигрантов из Белоруссии
Евросоюз не пропустит с территории Белоруссии ни одного мигранта, но они не должны погибнуть, им надо дать гуманитарную помощь и репатриировать, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их», – приводит слова Борреля ТАСС.
«Въезд в ЕС не является свободным, для этого необходимо выполнять все юридические критерии, в том числе иметь визу, все другие распространяемые сведения [о праве на въезд] ложны», – сказал Боррель. Он подчеркнул, что в телефонном разговоре с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в воскресенье обсудил вопросы оказания гуманитарной помощи этим людям и возможность их репатриации. «Однако он (Макей) отверг всякую ответственность [Минска] за то, что эти люди находятся там», – сказал Боррель.
Отвечая на вопрос о роли России в миграционном кризисе, Боррель утверждал, что Белоруссия «пользуется поддержкой России» в этой ситуации, поскольку «глава МИД РФ [Сергей Лавров] заявлял, что Евросоюз сам виноват в возникновении этой ситуации».
Ранее и. о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка.
В прошлую субботу президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и ЕС смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.
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Госдеп США анонсировал новые санкции по Белоруссии в координации с ЕС
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Соединенные Штаты в координации с ЕС готовят новые односторонние санкции по Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы также готовим новые санкции в тесной координации с ЕС, другими партнерами и союзниками. Мы продолжим привлекать к ответственности [белорусские власти] за продолжающиеся атаки на демократию, за нарушения прав человека и международных норм», – приводит слова Прайса ТАСС.
Как отметил глава пресс-службы Госдепартамента, в Вашингтоне «глубоко обеспокоены» действиями Минска и «решительно осуждают» использование людей, находящихся в уязвимом положении. Представитель внешнеполитического ведомства США призвал белорусские власти «немедленно прекратить кампанию по организации» миграционных потоков в Европу. Кроме того, США приписали Белоруссии подрыв безопасности и стабильности не только соседних европейских стран, но и всего континента. «Мы продолжим оказывать все больше давления [на власти Белоруссии]», – подчеркнул Прайс.
Ранее и. о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка.
Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.
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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Президенты России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, а также внеплановые учения Украины и США у границ России.
«В ходе разговора лидеры стран прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства. Еще одной темой разговора стала ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море», – передает «БелТА».
Лукшенко рассказал Путину также о своем разговоре с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель.
Ранее сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Главы МИД ЕС приняли политическое решение о пятом пакете антибелорусских санкций
Главы МИД ЕС приняли политическое решение о пятом пакете санкций в отношении Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после окончания встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
«Принято политическое решение, касающееся пятого пакета санкций. Никто не сомневался, что очередная шестая часть будет нужна», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам польского министра, «гибридная война, которая нас задела, усиливается».
«Кроме того, причины, которые привели к наложению санкций – избирательные фальсификации и последующие репрессии по меньшей мере не исчезли и мы тут не видим никаких положительных признаков», – добавил он.
Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Лавров резко ответил на обвинения президента Литвы о причастности Москвы к кризису с мигрантами
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал лживыми заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что якобы мигранты попадают в Белоруссию через Москву.
Ранее глава Литвы связал Россию с миграционным кризисом в Белоруссии.
«При всем уважении к президентам суверенных государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу – «за всем стоит Москва, везде видна рука Москвы». Ни единого факта не приводится», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Также Сергей Лавров заявил, что Польша бесчинствует, а Брюссель применяет двойные стандарты, ставя себя в неудобное положение. Российский политик напомнил, что во время средиземноморской волны мигрантов ЕС пытался решить вопрос сообща.
Ранее посетивший лагерь беженцев представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо заявил, что ситуация на границе катастрофическая.
На границе Белоруссии и Польши уже больше недели находятся беженцы, которые образовали там стихийный лагерь. Собрались около 2 тыс. человек. В понедельник часть из них перебрались в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник попытались прорваться через границу. Польская сторона применяла спецсредства. На приграничной территории введен режим чрезвычайного положения.
Европейские страны обвинили в создании миграционного кризиса Минск, который отвергает все обвинения. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС из-за санкций Запада.