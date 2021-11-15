Мигранты начали разбивать палатки на КПП на белорусско-польской границе

В Кремле сочли неправильным возложение вины за миграционный кризис на Лукашенко

Не следует возлагать вину за миграционный кризис на польско-белорусской границе на президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«И ситуация, которая складывается на границе, это тоже не создается Лукашенко. Да, прибывают, пользуясь безвизовым режимом, о чем кстати, сказал президент, прибывают мигранты, которые хотят получить убежище в Европе, им не дают, их туда не пускают. Их не пускают, но сами люди, которые туда летят, они прекрасно знают, что в случаях с другими странами, мигрантов принимали... Поэтому здесь возлагать всю вину в ситуации на границе на президента Лукашенко и на белорусскую сторону – это совершенно неверно», – передает его слова РИА «Новости».

«И при этом, абстрагироваться от каких-то именно общеевропейских идеалов гуманизма, которые никто не собирается вспоминать в контексте этой ситуации. И почему-то никто не хочет вообще вспоминать о судьбах этих нескольких тысяч людей, беженцев, которые на границе уже почти неделю в условиях очень холодной погоды», – отметил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что неверным являются заявления Госдепа США о том, что действия Минска в ситуации с миграционным кризисом якобы сеют раздор и отвлекают «от действий России на границе с Украиной».

«Мы оцениваем это заявление как неверное. Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

В решении миграционного кризиса Россия выступает переговорным посредником, отметил Песков.

«В данном случае исключительно в качестве переговорного посредника, что отчасти имеет место. Давайте не забывать о разговорах президента Путина с исполняющей обязанности канцлера ФРГ и после этого контактах с президентом Лукашенко. Собственно, после этого президент Путин высказывал надежду на то, что состоятся прямые контакты», – сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, как могла бы Россия помочь разрешить помощь с мигрантами.

В воскресенье в Польшу прорвались около 50 мигрантов из Белоруссии. В тот же день польская погранслужба заявила, что заметила на белорусской стороне признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши. В Варшаве ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Европе за санкции.