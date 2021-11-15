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В Кремле заявили об отсутствии планов сокращать прокачку газа через Белоруссию
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У России нет планов сокращать транзит газа через Белоруссию после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Глава государства Владимир Путин ранее выразил надежду на то, что Белоруссия не перекроет транзит российского газа в страны ЕС. Он заявил, что теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта
У Пескова спросили, означают ли слова президента, что Россия может сократить прокачку газа через Белоруссию после ввода «Северного потока – 2». «Нет, не означает», – передает слова представителя Кремля ТАСС.
Песков добавил, что Путин и Лукашенко на постоянной основе обмениваются всей необходимой информацией.
«Контакты между двумя президентами осуществляются на постоянной основе. В этом плане происходит обмен всей необходимой информацией», – сказал он.
Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.
Боррель сказал, почему Лукашенко не перекроет поставки газа в Европу
Россия не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко реализовать угрозы о перекрытии поставок газа через территорию страны в Европу, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Лукашенко посадил в тюрьму 35 тыс. человек. Если бы он мог (перекрыть подачу газа в Европу – прим. ВЗГЛЯД), он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на France 24.
Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта. При этом Путин выразил надежду, что до этого не дойдет.
Путин объяснил возобновление учений стратегической авиации России
США не прекратили полеты своей стратегической авиации в ответ на прекращение российских учений несколько лет назад, в связи с этим стратегическая авиация России возобновила тренировки, сообщил президент России Владимир Путин.
«Этого когда-то не было, в 90-е и почти до середины 2000-х годов мы этого не делали, потому что моторесурс экономили, да и даже керосина не было авиационного, вообще много чего не было. В одностороннем порядке прекратили полеты нашей стратегической авиации. Но наши американские партнеры продолжили», – заявил российский президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
По его словам, Россия подождала около пяти лет и возобновила эти полеты. «Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет», – добавил глава государства.
Ранее в Минобороны России сообщили, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи российских границ в Черноморском регионе за прошедшие сутки. Командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.
Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Путин назвал критерии истинного либерализма
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Если под либерализмом понимать свободу мысли и выбора, то в России это всегда было, есть и будет; истинный либерализм – это не желание копировать кого-то, заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».
«Вот когда у нас говорят: есть ли у нас либералы, и вообще должны ли мы поддерживать либеральную мысль? Надо сначала определиться с понятием, с содержанием этого понятия. Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения – то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава Богу», – ответил он на вопрос, касающийся борьбы западников и славянофилов, передает РИА «Новости».
Путин, комментируя слова журналиста о том, что после речи на Валдайском форуме и посещения Московского музея Достоевского в юбилей писателя, которого приписывают к стану славянофилов, у многих могло сложиться впечатление, что Путин примкнул «к стану славянофилов», заявил, что «это все-таки немножко поверхностная дискуссия».
Также глава государства подчеркнул, что ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, если у нее нет внутреннего позитивного механизма развития – свободы мысли.
Кроме того, по мнению Путина, истинный либерализм – это не желание копировать кого-то.
«Если под этим понимать, что мы должны обязательно кого-то копировать, и под либерализмом понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимают, то это не самый лучший вариант. Вот в этой связи напомню, что Достоевский сказал: «Наши либералы – это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги». Но это не истинный либерализм», – сказал Путин, а также добавил, что в этом смысле и славянофилы, и западники, если они ставят перед собой задачу искать наилучшие способы и пути развития страны, у них общая цель, и если либералы «не уподобляются лакеям», а хотят добра своей стране, они «быстро найдут общее с так называемыми почвенниками, которые ставят перед собой такие же цели».
Напомним, Путин в день 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского посетил музейный центр «Московский дом Достоевского».
Сатановский сравнил кризис на границе Польши и Белоруссии с 1939 годом
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«Попытки европейцев и американцев привнести «великий прогресс» на Ближний Восток оборачиваются весьма тяжелыми последствиями, в том числе и для самой Европы, куда потом толпами стремятся мигранты», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее глава МИД Британии заявила, что Россия «несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
«Пока мы переругиваемся с европейцами и американцами, как жители коммунальной квартиры из-за счетов за газ, беженцы, включая женщин и детей, стремящихся попасть в Германию, находятся перед дулами натовских танков», – отмечает президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«Эта бронетанковая техника на польско-белоруской границе навевает на меня очень нехорошие воспоминания о том, как в 1939 году там стояли танки Вермахта. За эти десятилетия Запад не изменился, как и его позиция в отношении тех, против кого он воевал. Последствия этого всегда одинаковые – человеческие потери и экономическая катастрофа», – отметил эксперт.
«Попытки европейцев и американцев привнести «великий прогресс» на Ближний Восток пока что оборачиваются весьма тяжелыми последствиями – в том числе и для самой Европы, куда потом стремятся попасть ближневосточные мигранты», – указал собеседник.
«Я помню патетическую фразу немецких политиков, когда они вместе с американцами шли воевать на Ближний Восток. Они сказали, что безопасность Европы пролегает до хребтов Гиндукуша, – уточнил Сатановский. – Имелась в виду военная операция коалиции в Афганистане. Спустя 20 лет мы видим, чем это все закончилось».
«Если возвращаться к ответу Марии Захаровой на обвинения британского МИДа, то она метко и точно высказывает вещи, которые очевидны и понятны, но толку от этого ноль, – убежден политолог. – Пока политические перебранки между сторонами не приведут к чему-то более печальному и куда более существенному, с европейцами разговаривать бессмысленно. В последний раз конструктивные разговоры с европейцами у нас проходили в рамках Ялтинской и Потсдамская конференций. А сейчас любые переговоры с ними на уровне дипломатов заканчиваются печально».
Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс возложила на Россию ответственность за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. По ее словам, Москва «должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог». Она призвала «посмотреть», что «происходит в Белоруссии».
Она считает, что «эскалация противостояния на польской границе – самое недавнее действие режима Лукашенко по подрыву региональной безопасности». Трасс заявила, что Минск «использует отчаявшихся мигрантов, как пешки, в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия».
Министр заявила, что «Великобритания не отведет взгляд в сторону» и намерена «стоять плечом к плечу с союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу». Так, британские военные помогут польским властям в укреплении границы с Белоруссией. Однако речь не только о Польше, но и о «других участниках Вишеградской четверки – Венгрии, Словакии и Чешской Республики, а также о друзьях в странах Балтии и на Украине», сказала она.
В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пока Лондон не ответит за свои преступления на Ближнем Востоке, у его официальных представителей нет никакого права кого-то обвинять.
Позже президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» призвал страны Запада заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать ни на кого свои собственные вопросы. Также он подчеркнул, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
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Путин ответил на обвинения России в кризисе с мигрантами
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами.
«Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления», – цитирует его РИА «Новости». Он добавил, что европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.
Глава государства также прокомментировал обвинения в адрес «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Минск. «При чем здесь наш «Аэрофлот?» Хоть один самолет «Аэрофлота» кого-то (из них туда) перевез? Понятия об этом не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем? Повторяю еще раз: это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят», – отметил президент.
Также он подчеркнул, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть.
По словам главы государства, о миграционном кризисе он узнал из СМИ.
«О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис, мы с ним дважды по телефону говорили», – рассказал Путин.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Соловьев указал на запредельный уровень русофобии в Госдепе
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«Мне, как еврею, вдвойне обидно, что такие пассажи и огульные обвинения против Москвы и Минска позволяет себе именно Блинкен», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Ранее глава Госдепа заявил, что Александр Лукашенко с помощью миграционного кризиса пытается отвлечь внимание от действий России на Украине.
«Обвинения Блинкена в адрес Лукашенко показывают запредельный уровень русофобии у американской политической элиты. Фраза о том, что Минск устроил кризис с мигрантами, чтобы отвлечь внимание от ситуации на границах России и Украины, могла звучать на кухне в разговоре двух русофобов, не имеющих отношения к политике. Но слышать такое от госсекретаря США и главы польского внешнеполитического ведомства крайне неприятно», – указал телеведущий Владимир Соловьев.
По его словам, Запад окончательно взял вектор на совершенно безосновательные обвинения России во всех грехах. «Отдельно отмечу: мне, как еврею, вдвойне обидно, что такие пассажи позволяет себе Блинкен, который должен не понаслышке знать, что такое огульные обвинения в принципе», – подчеркнул собеседник.
Касаясь непосредственно обвинений со стороны главы Госдепа, Соловьев отметил: видимо, Блинкен просто ничего не знает о происходящем в Донбассе. «Вот как раз вчера ВСУ в нарушение Минских соглашений подтянули к линии фронта тяжелую артиллерию для атаки по ополчению. Гремели страшные бои. В Пентагоне должны объяснить Блинкену, что на Украине идет гражданская война, Россия не является стороной конфликта. Потому говорить о том, что Лукашенко является эдаким «прокси» для отвлечения внимания от войны на юго-востоке Украины, попросту нелепо», – заметил телеведущий.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил
, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной».
Двумя днями ранее в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы.
В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины.
Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Запад предъявил России вину за собственные военные преступления.
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Путин исключил Карелию из перечня районов Крайнего Севера
Президент Владимир Путин подписал указ об исключении отдельных территорий Карелии из списка районов Крайнего Севера.
Указ от 20 декабря 1993 года об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям признан утратившим силу с 1 января 2022 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее Путин заявил, что в ближайшие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой и северными территориями, так как это важное направление с точки зрения добычи полезных ископаемых.
Польша призвала отстранить Россию и Белоруссию от международных соревнований
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Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
«Международное давление на эти два режима – белорусский и российский – должно быть гораздо сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны», – сказал он изданию Polska Times.
Глиньский заявил, что Россия и Белоруссия «не считаются ни с чем, кроме реального экономического или политического давления», передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
США обвинили Лукашенко в попытке отвлечь внимание от действий России на Украине
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной», сообщил Госдеп США.
«Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной», – приводит РИА «Новости» текст заявления официального представителя госдепартамента США Неда Прайса.
«Госсекретарь Блинкен и министр Рау твердо осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций – отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод», – заявил Прайс.
«Госсекретарь также выразил глубокую благодарность Польше за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины. США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе», – заключил Прайс, уточнив, что разговор Блинкена с польским министром прошел в субботу.
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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ВС Латвии начали масштабные военные учения у границы с Белоруссией
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Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии начали масштабные военные учения The Decisive Point («Решающий момент») у границы с Белоруссией при участии порядка 3 тыс. солдат и земессаргов (ополченцев), сообщил министр обороны республики Артис Пабрикс.
«Я попросил объявить военные учения в Латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так. В учениях примут участие около 3 тыс. представителей НВС Латвии. Обучение продлится около месяца», – приводит ТАСС слова министра обороны республики Латвийскому телевидению.
По мнению Пабрикса, растет вероятность того, что новые группы мигрантов в Белоруссии могут быть направлены к границе с Латвией. Этим соображением он объяснил свой приказ о проведении учений, которые продлятся до 12 декабря. Кроме того, министр обороны Латвии не исключил обращения к НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией.
«Я не могу исключить вероятность того, что мы можем обратиться с таким запросом рассмотреть необходимость консультаций по 4-й статье. На данный момент я не думаю, что это так, но мы это обсуждали – это было в повестке дня с самого начала кризиса. Понятно, что инициатором будет страна, по которой будет нанесен главный гибридный удар, но в целом, если ситуация продолжит ухудшаться и возникнет необходимость в таких консультациях, то мы сделаем это вместе», – указал он.
Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на пресс-секретаря командующего ВС Латвии Сандру Брале, цель маневров – проверка взаимодействия, структуры командования, логистики, мобильности и процедур принятия решений в крупных подразделениях. По словам Брале, государства – члены ОБСЕ, включая Россию и Белоруссию, были проинформированы об этих учениях.
Статья 4 Североатлантического договора предполагает консультации участников НАТО, если, по мнению одной из сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-либо из участников альянса поставлена под угрозу.
Правительство Латвии с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года. Поддержку пограничникам по охране границы оказывают вооруженные силы, спецназ полиции и земессарги (ополченцы).
В воскресенье в Польшу прорвались около 50 мигрантов из Белоруссии. В тот же день польская погранслужба заявила, что заметила на белорусской стороне признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши. В Варшаве ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Европе за санкции.
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На Украине допустили введение ЧП в приграничных с Белоруссией областях
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский допустил введение режима чрезвычайного положения в приграничных областях в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией.
«Как сказал секретарь СНБО, проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях», – приводит слова Монастырского РИА «Новости».
Министр внутренних дел Украины добавил, что к охране границы с Белоруссией не планируют привлекать военных с востока и юга страны.
В свою очередь врио главы Госслужбы по ЧС Сергей Крук заявил об усилении контроля на границе с Белоруссией. По его словам, в пяти приграничных областях в готовности находятся более 5,5 тыс. человек и 700 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.
Круг отметил, что в случае осложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы службой будет обеспечена ликвидация последствий возможных чрезвычайных ситуаций и тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшему населению, гуманитарное разминирование территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, пунктов временного пребывания иностранцев. Также помощь окажут Государственной миграционной службе в принятии беженцев путем дополнительного развертывания палаток.
«Усилено взаимодействие с Госпогранслужбой, Нацполицией, Нацгвардией и Государственной миграционной службой по совместному выполнению задач в приграничных с Белоруссией областях. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готова к выполнению задач в случае усложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы», – цитирует Крука пресс-служба.
Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, миграционный кризис на границе с ЕС – это «одно из проявлений гибридной войны». «Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический, вариант развития событий не был реализован на практике. Поэтому сегодня мы собрались в Луцке – чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу», – цитирует пресс-центр главу ведомства Ивана Баканова. Уточняется, что Баканов убежден, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению «гибридной войны» и сохранить стабильность и безопасность.
Совещание о ситуации на границе Белоруссии и ЕС под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова прошло в украинском Луцке, в нем приняли участие министры, главы областных госадминистраций, а также послы Литвы и Польши.
Ранее в воскресенье в ВСУ пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы с Белоруссией. Также стало известно о планах Украины возвести укрепления на границе с Белоруссией. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Европе за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
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Съемочную группу RT France задержали на границе Польши и Белоруссии
Журналистов RT France задержали польско-белорусской границе. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в эфир и заявили, что польская полиция ведет себя «крайне недружелюбно», сообщила руководитель RT France Ксения Федорова.
«Нашу съемочную группу задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент RT France Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в прямой эфир по телефону и рассказать, что польская полиция ведет себя «крайне недружелюбно». Последнее сообщение, которое мы получили от нашего корреспондента, – это «наручники», с тех пор на связь группа не выходит», – написала она в Telegram.
По данным RT France, утром 15 ноября съемочную группу задержали утром в понедельник, когда они освещали миграционный кризис, передает RT.
За несколько минут до задержания репортер Калифа рассказывал о ситуации из села Уснарз Горный в Польше, он находился ста метрах от границы.
«На нас составляют протокол», – пояснил журналист.
Калифа добавил, что польская полиция с «крайне напряженным видом» запретила съемочной группе телеканала вести съемку.
«Несколько раз они попросили нас покинуть это место и не снимать», – сказал репортер.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Дипломаты Белоруссии и ЕС обсудили миграционный кризис на белорусской границе
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и заместитель председателя Европейской комиссии Жозеп Боррель провели телефонный разговор относительно миграционной ситуации на границе Белоруссии и Евросоюза, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
«14 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Белоруссия Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии, высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем», – сообщается на сайте МИД Белоруссии.
В ходе разговора была «подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь – ЕС. Обсуждена сложная миграционная ситуация на границе Белоруссии и ЕС».
В пресс-службе сообщили, что Макей рассказал Боррелю о предпринятых Минском шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН.
«Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса. Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога», – сообщает МИД Белоруссии.
Ранее Боррель согласился с мнением Москвы о необходимости прямых контактов Евросоюза и Минска по ситуации на белорусско-польской границе.
Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Киев решил построить укрепления на границе с Белоруссией
Киев построит укрепления на слабых местах пяти смежных с Белоруссией областей, сообщил корреспондент телеканала «Украина 24» по результатам закрытого совещания под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Луцке по ситуации на границе Белоруссии и ЕС.
«Министр МВД в который раз отметил, что уже в следующем году Украина будет усиливать границу с Белоруссией: а в слабых местах пяти смежных областей построит специальные укрепления», – приводит слова корреспондента РИА «Новости».
Министр внутренних дел страны Денис Монастырский рассказал, что «там будут временные сооружения, которые будут размещены. Сейчас для этого проводится подготовительная работа. Определены места дислокации личного состава для усиления пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции».
Совещание о ситуации на границе Белоруссии и ЕС под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова проходит в украинском Луцке, в нем принимают участие министры, главы областных госадминистраций, а также приглашены послы Литвы и Польши, сообщила пресс-служба СНБО.
Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Боррель согласился с мнением России о необходимости контактов ЕС и Минска
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель согласен с мнением Москвы о необходимости прямых контактов Евросоюза и Минска по ситуации на белорусско-польской границе, заявил он в интервью газете Le Journal du Dimanche.
«Говорить никогда не вредно. У нас по-прежнему есть поверенный в делах в Минске... Непризнание легитимности этого режима (во главе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко) не должно мешать нам разговаривать с ним, когда речь идет о наших собственных интересах», – цитирует его ТАСС.
Также он подчеркнул, что кризис с мигрантами на польско-белорусской границе нельзя разрешить с помощью стены, передает РИА «Новости».
«Сейчас в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены. Но проблемы мигрантов не будут решены с их помощью», – сказал Боррель в интервью телеканалу France24.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе, особенно это касается ФРГ, куда стремятся многие мигранты. Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии.
Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.