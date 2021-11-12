В Татарстане назвали дату начала проверок QR-кодов на транспорте

В Татарстане решили начать проверку QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября, заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Егоров.

«Те нововведения, которые были анонсированы президентом республики, через 10 дней действительно вступят в силу. С 22 ноября, через 10 дней будет запрещен проезд пассажиров старше 18 лет (без QR-кода) в транспортных средствах, осуществляющих автобусные перевозки по межмуниципальным и муниципальным маршрутам», – цитирует Егорова РИА «Новости».

Он добавил, что действие кодов вводится только на маршрутах внутри региона, и не касается такси.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

В Татарстане решили внедрить систему QR-кодов во всем общественном транспорте – городском, пригородном и межмуниципальном.