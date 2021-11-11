Во Франции заявили о непричастности России к миграционному кризису в Белоруссии

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11 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 13:24  |  vz.ru
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Брюссель готовит удар в спину Газпрому

ЕК угрожает Газпрому антимонопольным расследованием Елена Афонина/ТАСС
Пока Газпром делает все, чтобы зимой у него была возможность бесперебойно обеспечивать Европу газом, Еврокомиссия готовит ему удар в спину. В Брюсселе уже собирают материалы для антимонопольного расследования против российской компании. В прошлый раз Газпрому пришлось пойти на мировое соглашение. На этот раз европейцам придется сильно изловчиться, чтобы доказать его виновность в росте цен. Подробности...
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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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Как англичане прорвали первые санкции Запада против России

Так в представлении британского художника выглядела встреча Ивана Грозного и Ричарда Ченслера Mary Evans Picture Library/Global Look Press
Четыреста шестьдесят пять лет назад, 10 ноября 1556 года, трагически прервалась жизнь мореплавателя Ричарда Ченслера – человека, благодаря которому Россия и Англия во времена Ивана Грозного вступили в дипломатические и торговые отношения. Короткая жизнь Ченслера изобилует приключениями, но главное, что он успел выполнить миссию, имевшую большое значение для России. И принесшую огромные деньги Англии. Подробности...
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Шантаж «Аэрофлота» дорого обойдется Европе

ЕС хватается за санкционную дубину вместо того, чтобы вести диалог с Минском Татьяна Белякова/ТАСС
На фоне польско-белорусского миграционного кризиса ЕС задумался о введении санкций против «Аэрофлота». По мнению еврочиновников, Россия помогает Белоруссии перевозить мигрантов из стран Ближнего Востока к польским границам. Насколько эти заявления обоснованы и как на взмахи «санкционной дубины» ответит Россия? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Достоевский дал отповедь европейскому проекту своевольного человека

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Упоминание о русской идее приводит в беснование интеллектуалов либерального толка. Пытаясь ее фальсифицировать, они заводят речи о русском империализме и антисемитизме. Ничего этого у Достоевского не было и в помине. Подробности...
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Ментальные вирусы убивают физически

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Кто-то настойчиво внушает людям, что им нельзя верить ни научному сообществу, ни государству, ни Церкви, ни вообще какой-либо организованной структуре, вокруг которой можно было бы организоваться в минуту беды и кризиса. Что верить надо вбросам в интернете. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Россия была империей наизнанку

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Россия, к сожалению, была государством, где дешевый крестьянский труд и солдатская кровь низкорангового русского большинства оплачивали лояльность разного рода окраин, живших лучше и имевших куда больше прав и возможностей по сравнению с великорусским ядром. Подробности...
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 12 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Во Франции заявили о непричастности России к миграционному кризису в Белоруссии

    11 ноября 2021, 12:12

    Текст: Евгения Шестак

    Европейские страны не располагают информацией, прямо свидетельствующей о причастности России к миграционному кризису на белорусско-польской границе, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM.

    «По России у нас нет данных, которые бы показывали ее причастность к этому делу», – цитирует ТАСС Бона.

    По его словам, между Россией и Белоруссией достаточно близкие отношения. Также он напомнил, что миграционный кризис уже обсуждался в ходе переговоров и. о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным и будет обсуждаться на встрече министром иностранных дел и обороны России и Франции в Париже 12 ноября.

    Ранее посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.

    Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.


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    Стало известно о возможности введения санкций ЕС против «Аэрофлота»
    		    11 ноября 2021, 06:33
    Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе, сообщил неназванный чиновник ЕС Bloomberg.

    В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока не известно, передает ТАСС.

    Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Белоруссии, причем под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица.

    Накануне Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.

    Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.

    Напомним, в среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

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    Коментарии (74)
    Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами в Белоруссии
    		    10 ноября 2021, 14:53
    Фото: Michael Sohn/dpa/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщил представитель кабмина ФРГ.

    Сообщается, что Меркель в среду «позвонила президенту Путину по поводу ситуации на белорусско-польской границе, она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это», передает РИА «Новости».

    В свою очередь российский лидер «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском», сообщает пресс-служба Кремля.

    Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.

    Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.

    Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.

    Коментарии (181)
    Авиаэксперт рассказал об ответе России на вероятные санкции ЕС против «Аэрофлота»
    		    11 ноября 2021, 10:56
    Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Безосновательные обвинения против «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию запустят новый виток санкционной войны, которая перекроит мировой рынок авиасообщения и взвинтит цены для западных пассажиров, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее, по данным Bloomberg, в ЕС допустили введение санкций против «Аэрофлота».

    «Угрозы, звучащие из ЕС, нелепы. У российской авиакомпании нет прав на полеты между Стамбулом и Минском. По замыслу наших «европейских партнеров», «Аэрофлот» должен сначала перемещать мигрантов в Россию, а затем доставлять их в Белоруссию. Но тогда пусть Польша впускает мигрантов к себе и ищет у них в паспортах российскую визу. И только потом ЕС выдвигает какие-то обвинения. Если будут основания, конечно», – пояснил авиаэксперт Роман Гусаров.

    По его словам, ЕС пытается усилить санкционное давление на Минск. «Свои ресурсы в санкционном противостоянии Европа исчерпала, теперь она хочет надавить на белорусскую сторону через ее партнеров, в частности – через Москву. А выйти на переговоры напрямую с Лукашенко Евросоюзу не позволяет гордость. В итоге ЕС прибегает к такому информационному шантажу», – пояснил аналитик.

    Специалист напомнил, что «Аэрофлот» летает в Европу на основании межправительственных соглашений с каждой из стран Евросоюза, а также на основании договоренностей с Брюсселем. «В основе этих соглашений лежит принцип паритетности. Поэтому любые ограничения на полеты российской авиакомпании в любую из стран ЕС автоматически вводят симметричные ограничения для них на полеты в Россию», – подчеркнул Гусаров.

    Эксперт добавил, что у Москвы есть еще один мощный инструмент для ответа на потенциальные рестрикции ЕС. «Через российскую территорию проходит огромное количество транзитных маршрутов европейских и американских авиакомпаний в Китай, Сингапур, Малайзию и другие страны. Все эти маршруты выполняются с выплатой российской стороне компенсаций – «роялти» – за то, что их не использует «Аэрофлот». В случае введения санкций ЕС, Россия может закрыть все эти коридоры для Европы и США», – допускает собеседник.

    «Но это перекроит весь рынок авиаперевозок: Запад понесет гигантские потери из-за необходимости облета нашей территории. Кроме того, это сразу взвинтит цены на авиабилеты, что ударит по простым американским и европейским пассажирам», – спрогнозировал аналитик.

    Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока неизвестно.

    В этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. «Наш министр передал польской стороне свое огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, ее пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу», – сообщил источник.

    В минувший вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву.

    Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Белоруссии, причем под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица.

    Накануне Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.

    Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.

    Напомним, в среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Европа просит Россию помочь с белорусами.

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    Коментарии (29)
    В Совфеде пригрозили закрыть небо России для западных авиакомпаний

    11 ноября 2021, 10:29

    Текст: Наталья Ануфриева

    Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией страны в случае, если будут введены санкции против «Аэрофлота», заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

    Джабаров подчеркнул, что «в случае введения санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете полетов западных авиакомпаний через территорию нашей страны», передает РИА «Новости».

    «Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения», – добавил он.

    Также если западные санкции коснутся отдельных должностных лиц в «Аэрофлоте», аналогичные санкции могут быть введены Россией в отношении должностных лиц западных авиакомпаний.

    Ранее стало известно о возможности введения санкций ЕС против «Аэрофлота» из-за ситуации на польско-белорусской границе.

    Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.

    Коментарии (28)
    Россия напомнила о готовности ЕС платить Турции за сдерживание мигрантов
    		    11 ноября 2021, 04:32
    Фото: Julius Kalinskas/
    www.imago-images.de/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.

    «Речь идет о 2 тыс. иммигрантов, может быть, о 4 тыс. иммигрантов – потому что оценки Би-би-си и других источников разнятся – на границе Польши и Белоруссии. В ясный день, когда воды пролива Ла-Манш спокойны, Великобритания принимает тысячу иммигрантов, и всего лишь за этот год спокойно были приняты 20 тыс. иммигрантов в Соединенном Королевстве. По поводу чего все это?» – приводит ТАСС слова дипломата в эфире телеканала Sky News.

    «Проблема, конечно, раздута, она очень противоречива. Когда ЕС имел дело с Турцией, он предпочел заплатить ей, чтобы эти иммигранты остались внутри страны. Вспомните историю про Венгрию и иммигрантов, которые шли через Румынию. Все винили Венгрию за то, что она не принимает иммигрантов», – сказал посол. «Здесь должны применяться принципы гуманитарного права и, конечно, принцип доброй воли», – добавил Келин.

    Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

    Коментарии (14)
    ЕС разворачивает средства реагирования для разрешения ситуации на границе Польши и Белоруссии

    10 ноября 2021, 16:18

    Текст: Алексей Дегтярев

    Обстановка с мигрантами на границе с Белоруссией нуждается в срочных мерах, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по прибытию в Польшу.

    «Мы считаем, что ситуация серьезная. Она требует сильных и срочных мер. И мы в ближайшие часы и в ближайшие дни вместе с государствами-членами (ЕС), Европейской комиссией развернем наши способы реагирования, чтобы был существенный эффект», – цитирует Мишеля РИА «Новости».

    Он добавил, что в Евросовете состоялись дискуссии по мерам, которые нужно вводить при этой ситуации.

    «Мы также ведем дискуссии по вопросу финансирования Европейским союзом инфраструктуры. И мы считаем, что также нужно прояснить возможность для ЕС проявить солидарность или нет по отношению к тем странами, которые находятся на первой линии. Чтобы защитить их национальные границы, а также границы Евросоюза», – подчеркнул глава Евросовета.

    Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.

    Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.

    Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.

    Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Российский лидер в ответ «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».

    Коментарии (24)
    Россия и Белоруссия запустили регулярные полеты авиации для патрулирования границ

    10 ноября 2021, 14:59

    Текст: Елена Мирошниченко

    Со среды совместные полеты авиации Белоруссии и России вдоль границы республики будут выполняться на регулярной основе, заявили в минобороны Белоруссии.

    «Выполнены задачи патрулирования государственной границы в воздушном пространстве Республики Беларусь с привлечением двух самолетов ТУ-22М3 воздушно-космических сил России... Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе. Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле», – говорится в сообщении пресс-службы министерства в его Telegram-канале.

    Уточняется, что «вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооруженные Силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны».

    Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что все мигранты из числа проникших на территорию страны задержаны. Пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.

    Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска. Между тем Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности» президента Белоруссии Александра Лукашенко, имея в виду ситуацию с беженцами.

    Напомним, власти Польши пригрозили Минску полностью закрыть движение через границу.

    Коментарии (6)
    США и ЕС договорились расширить санкции против Белоруссии
    		    11 ноября 2021, 03:55
    Фото: Dwi Anoraganingrum/
    www.imago-images.de/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Евросоюз и Соединенные Штаты намерены расширить санкции против Белоруссии, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

    «Мы будем расширять наши санкции против Белоруссии очень быстро. В начале следующей недели произойдет расширение санкций против [белорусских] элементов. Насколько я проинформирована, Соединенные Штаты подготовили санкции, которые вступят в силу в начале декабря», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

    По ее версии, Евросоюз и США готовятся наказать белорусские власти за организацию «гибридной атаки» на ЕС. «Мы должны защитить наши демократии от такого рода циничного геополитического давления», – заявила фон дер Ляйен. Она назвала ситуацию на границе Белоруссии и Польши не миграционным кризисом, а попыткой белорусских властей дестабилизировать своих соседей, а также «вызовом всему ЕС».

    Глава Еврокомиссии (ЕК) уточнила, что «европейские санкции будут направлены не только против физических лиц, но и против организаций». По ее словам, ЕС «рассмотрит возможность введения санкций против авиакомпаний, которые способствуют незаконному провозу людей в Минск, а затем на границу ЕС и Белоруссии».

    Фон дер Ляйен рассказала, что разговаривала с премьер-министрами Литвы, Латвии и Польши с целью узнать, нужна ли им дополнительная помощь в связи с ситуацией на границе. «Очень важно, чтобы мы вместе начали вводить санкции против Белоруссии. Важно, чтобы мы поговорили со странами, из которых прибывают мигранты. И мы работаем над санкциями против стран, которые участвуют в грязной деятельности Белоруссии», – заявила глава ЕК.

    Фон дер Ляйен заявила, что провела «очень продуктивную встречу с президентом Байденом». Она добавила, что в последнее время встречалась с ним так много раз, что нынешние переговоры были посвящены в основном «актуальным международным темам», ситуации на белорусской границе в частности. Глава ЕК не стала отвечать на вопросы о роли России в ситуации на белорусской границе.

    Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Минска, подчеркнув, что Белоруссия не станет защищать ЕС от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков.

    Напомним, 9 августа президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против Белоруссии, который включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов республики. Новые американские санкции коснулись бизнесменов, приближенных к Александру Лукашенко, а также ряд контролируемых ими компаний. Кроме того, ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали СК республики, а также УВД Гомельского облисполкома.

    В тот же день власти Британии объявили о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Евросоюз пообещал продолжить санкционное давление на «режим Лукашенко».

    24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.

    Коментарии (13)
    Литва начала стягивать дополнительные силы к границе с Белоруссией

    10 ноября 2021, 19:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Литовское руководство приняло решение отправить дополнительные силы к литовско-белорусской границе, сообщают Telegram-каналы.

    Литва стягивает дополнительные подразделения к своей границе с Белоруссией, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

    Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. После этого стало известно, что Польша привлекает дополнительных полицейских к границе.

    Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.

    Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.

    Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Российский лидер в ответ «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».

    Коментарии (13)
    МИД назвал недопустимыми новые санкции ЕС против Белоруссии из-за миграционного кризиса

    10 ноября 2021, 16:53

    Текст: Елена Мирошниченко

    Россия считает недопустимыми попытки ЕС использовать миграционный кризис на польско-белорусской границе как предлог для новых санкций против Минска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Мы считаем односторонние санкции Запада в отношении суверенных государств неприемлемыми, нелегитимными с точки зрения международного права и подтверждаем нашу решимость оказать Белоруссии, ее народу всестороннюю поддержку», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.

    Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.

    Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.

    Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Российский лидер в ответ «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».

    Коментарии (8)
    Киев пригрозил Минску последствиями после слов главы белорусского МИД о Крыме

    10 ноября 2021, 19:37

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белоруссии грозят «непоправимые последствия» в случае признания Крыма российским, заявил МИД Украины, говоря о словах главы белорусского МИД Владимира Макея об этом полуострове.

    «В министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Белоруссии о Крыме», – сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко украинским СМИ, передает РИА «Новости».

    Киев исходит из того, что Белоруссия по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, добавил Николенко.

    «Изменение подхода Белоруссии для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», – сказал он.

    Он понадеялся, что в Минске отдают себе отчет в вопросе принадлежности полуострова и не будут допускать шагов, противоречащих международному праву.

    Ранее глава МИД Белоруссии Владмир Макей заявил, что позиция белорусской стороны по Крыму неизменна. «Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», – сказал он.

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

    Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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    Россия пообещала ответить на «санкционную дубину» для «Аэрофлота»
    		    11 ноября 2021, 12:54
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Москва примет ответные меры в случае принятия Евросоюзом санкций против «Аэрофлота» из-за ситуации с беженцами в Белоруссии, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Конечно, реакция последует какая-то. Но мы вообще ничему не удивляемся, потому что впечатление таково, что Евросоюз на любые международные проблемы, вместо того, чтобы вступать в диалог с теми, кого это реально касается, предпочитает сразу хвататься за санкционную дубину и бездумно ею размахивать», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

    По его словам, в данной ситуации требуется сотрудничество, которое начинается с диалога, а не введения санкций. Грушко добавил, что санкции же «будут только ухудшать ситуацию по существу и создавать препятствия для самой возможности нормального разговора». 

    Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока неизвестно.

    В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что сообщения о том, что авиакомпания содействует или участвует в массовой перевозке мигрантов в Белоруссию, не соответствуют действительности. 

    В этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

    В минувший вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву.

    Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что безосновательные обвинения против «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию запустят новый виток санкционной войны, которая перекроит мировой рынок авиасообщения и взвинтит цены для западных пассажиров.

    Коментарии (3)
    Турция отвергла обвинения Польши в перевозке мигрантов в Белоруссию

    11 ноября 2021, 09:45

    Текст: Евгения Шестак

    Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что Турция не причастна к перевозке мигрантов в Белоруссию, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

    «Наш министр передал польской стороне свое огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, ее пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу», – сообщил РИА «Новости» источник.

    Он отметил, что Чавушоглу предложил Польше направить в республику технических специалистов для инспекций. 

    Ранее неназванный чиновник ЕС Bloomberg сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. 

    Накануне Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.

    Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.

    Напомним, в среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

    Коментарии (9)
    «Аэрофлот» отверг обвинения в перевозке мигрантов в Белоруссию
    		    11 ноября 2021, 11:54
    Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
    Текст: Алексей Дегтярев

    Сообщения о том, что «Аэрофлот» содействует или участвует в массовой перевозке мигрантов в Белоруссию, не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе авиакомпании.

    «Информация об участии или содействии ПАО «Аэрофлот» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Белоруссия не соответствует действительности», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

    Там добавили, что перевозчик не занимается регулярными и чартерными рейсами в города Ирака и Сирии, а также не проводит рейсов по маршруту Стамбул – Минск.

    «Аэрофлот» – крупнейшая компания, ведущая международную деятельность, имеющая представительства в десятках стран мира. Информация об угрозе введения санкций может оказать существенное негативное влияние на операционную, финансовую деятельность компании, ее капитализацию», – подчеркнули в компании.

    Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока неизвестно.

    В этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. «Наш министр передал польской стороне свое огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, ее пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу», – сообщил источник.

    В минувший вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву.

    Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что безосновательные обвинения против «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию запустят новый виток санкционной войны, которая перекроит мировой рынок авиасообщения и взвинтит цены для западных пассажиров.

    Коментарии (9)
    США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе

    10 ноября 2021, 23:30

    Текст: Антон Никитин

    Вашингтон намерен продолжить оказывать давление на власти Белоруссии, пока они нарушают свои обязательства и подрывают безопасность в Европе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

    Глава внешнеполитического ведомства США выступил с утверждением, что Минск «использует мигрантов в качестве оружия». Госсекретарь США отметил, что Соединенные Штаты выступают «категорически против» этого, передает ТАСС.

    «Что касается введения санкций, мы не объявляем о них заранее, но пока режим отказывается выполнять свои международные обязательства, пока он своими действиями подрывает мир и безопасность в Европе, пока он продолжает подавлять и подвергать жестокому обращению людей, которые добиваются свободы, мы продолжим оказывать давление на [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и на режим. Мы не ослабим наши призывы к привлечению к ответственности», – сказал Блинкен, отвечая на вопрос о том, намерены ли США ввести новые рестрикции против Минска в связи с ситуацией на границах Белоруссии с рядом других стран.

    В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Минска, подчеркнув, что Белоруссия не станет защищать ЕС от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков.

    Напомним, 9 августа президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против Белоруссии, который включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов республики. Новые американские санкции коснулись бизнесменов, приближенных к Александру Лукашенко, а также ряд контролируемых ими компаний. Кроме того, ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали СК республики, а также УВД Гомельского облисполкома.

    В тот же день власти Британии объявили о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Евросоюз пообещал продолжить санкционное давление на «режим Лукашенко».

    24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.

    Коментарии (6)
     
     
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