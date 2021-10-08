Минздрав не выявил осложнений при вакцинации беременных

Никаких осложнений при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России не выявлено, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.

«Не замечено, ни разу, никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет. В мире имеется примерно 150 тысяч человек, которые были привиты, вакцинированы, не зная, что они беременны. Они уже родили, и все эти женщины без всяких осложнений, в плане своего ребенка были родоразрешены и все было нормально», – передает РИА Новости слова Адамян.

Она отметила, что среди умерших пациентов с коронавирусом и госпитализированных практически нет привитых. По словам Адамян, вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, а вот коронавирус наоборот оказывает отрицательное воздействие.

Напомним, в конце августа Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 после 22-й недели.