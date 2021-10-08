Минздрав не выявил осложнений при вакцинации беременных

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8 октября, пятница  |  Последнее обновление — 07:57  |  vz.ru
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Какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке

Европа призывает расследовать причины взрывного роста цен на газ Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Стоимость газа в Европе в моменте приблизилась к двум тысячам долларов за тысячу кубометров. Пять европейских стран призвали расследовать причины такого невероятного ценового скачка. Ирония в том, что к этому коллапсу привели действия самого Брюсселя. Какие две стратегические ошибки допустил Евросоюз и сделает ли он правильные выводы из этого кризиса? Подробности...
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Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет Sascha Steinach/DPA/Zentralbild/Global Look Press
В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России? Подробности...
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Легендарный линкор повлиял на ключевые моменты истории России

Линкор «Гангут» носил и Андреевский, и советский военно-морской флаг Архив фотографий кораблей русского
и советского ВМФ
Россия тоже участвовала в знаменитой эпохе линкоров: 110 лет назад был заложен один из них – «Гангут» (в советское время «Октябрьская революция»). Как было принято решение о постройке этого корабля, в каких сражениях он участвовал и как в судьбе корабля отразились ключевые события и царского, и советского времени? Подробности...
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Война Ирана и Азербайджана станет праздником для Америки

По численности личного состава и количеству бронетехники иранская армия заметно превосходит азербайджанскую Reuters Photographer/REUTERS
Азербайджан и Иран внезапно оказались на грани вооруженного конфликта. Иранские генералы прямо угрожают северному соседу вторжением, а тегеранские политики открыто призывают вернуть Ирану земли Закавказья, принадлежавшие когда-то Персидской империи. Обе страны начали военные маневры у границы. Насколько вероятен риск войны между двумя странами, кому она выгодна и что делать в этой ситуации Москве? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Открытое противостояние Азербайджана и Ирана никому не выгодно

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Начавшиеся на ирано-азербайджанской границе учения вооружённых сил Исламской Республики вызвали беспокойство в Баку и Анкаре и вместе с тем определили роль Ирана в армяно-азербайджанском конфликте. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Сбои в работе глобальной «цифры» станут еще жестче

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Цифровизация сейчас проводится на базе и архитектуре того, что придумано еще в XIX веке. Возможности двоичного кода и техники на его основе еще не достигли своего предела, но он очевидно близок. Отсюда и сбои, сродни фейсбуковскому. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Спор об однополых браках закончился – они победили

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Важно понимать, что нам придется иметь дело с той Европой, где большинство населения приемлет однополые браки. Ждать, что европейцы завтра одумаются, не стоит. Скорее Польша и Португалия узаконят однополые браки, чем Австрия или Швеция от них откажутся. Подробности...
Обсуждение: 91 комментарий
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Вычислен главный маньяк Америки

Когда замерзнет Украина

Кто стоит за падением Facebook

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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
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    Минздрав не выявил осложнений при вакцинации беременных

    8 октября 2021, 07:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Никаких осложнений при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России не выявлено, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.

    «Не замечено, ни разу, никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет. В мире имеется примерно 150 тысяч человек, которые были привиты, вакцинированы, не зная, что они беременны. Они уже родили, и все эти женщины без всяких осложнений, в плане своего ребенка были родоразрешены и все было нормально», – передает РИА Новости слова Адамян.

    Она отметила, что среди умерших пациентов с коронавирусом и госпитализированных практически нет привитых. По словам Адамян, вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, а вот коронавирус наоборот оказывает отрицательное воздействие.

    Напомним, в конце августа Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 после 22-й недели.


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    Названо условие использования «Спутника V» в ЕС

    6 октября 2021, 20:45

    Текст: Елена Мирошниченко

    Вакцина «Спутник V» должна быть одобрена регулятором, прежде чем ее можно будет применять в Европейском союзе, прокомментировали в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) предложение, сделанное Евросоюзу РФПИ.

    В агентстве отметили, что «любой медицинский продукт должен быть одобрен регуляторным органом, прежде чем его можно будет давать жителям ЕС». «Вакцина «Спутник V» в настоящее время проходит последовательную экспертизу. Последовательная экспертиза продолжится до тех пор, пока не будет достаточно данных для подачи заявки на выдачу регистрационного удостоверения», – передает сообщение EMA ТАСС.

    Регулятор сообщил, что такая заявка пока не получена.

    Напомним, Российский фонд прямых инвестиций сделал предложение ЕС, заключающееся в том, чтобы рассмотреть российскую вакцину против коронавируса «Спутник лайт» в качестве третьей (бустерной) инъекции на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по  вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.

    В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.

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    Стало известно о состоянии здоровья Горбачева

    7 октября 2021, 21:37

    Текст: Вера Басилая

    Первый президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца соблюдает карантин в связи с пандемией, но коронавирусом не болеет, сообщил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

    «Он на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом по рекомендации врачей. Сам он не болеет», – приводит РИА Новости слова Палажченко. По его словам, он находится на карантине уже больше месяца.

    При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения Горбачева, но находится с ним на связи.

    «Я с ним сегодня говорил. Он сегодня отправил поздравление Путину», – добавил Палажченко.

    В ряде СМИ появилась информация, что Горбачев находится в одном из медицинских учреждений на карантине.

    Коментарии (46)
    Сингапурский ученый предупредил о возможном появлении нового коронавируса
    		    6 октября 2021, 20:18
    Фото: Александр Плонский/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Коронавирус Sars-CoV-2 может перейти от человека обратно к животным, а после серии мутаций снова вернется к человеку как новейший коронавирус Sars-CoV-3 и вызовет новую пандемию, заявил профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU, сообщает газета Straits Times.

    Профессор напомнил, что новый коронавирус Sars-CoV-2 перешел к человеку от летучих мышей, распространенных в Азии. «Случаи перехода коронавирусной инфекции с человека на животное тоже известны, за время пандемии неоднократно зарегистрированы случаи, когда домашние животные заражались коронавирусом от своих хозяев. Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, а его подбирает и съедает летучая мышь», – передает РИА «Новости».

    В таком случае коронавирус может еще раз мутировать в организме летучей мыши, затем перейти на другое животное и мутировать еще несколько раз. Один из этих вирусов может попасть к человеку и вызвать новую пандемию, став новейшим коронавирусом Sars-CoV-3.

    «Это может произойти, например, на американском континенте, где коронавирус Sars-CoV-2 в природе пока не присутствует в организмах местных летучих мышей, как это происходит в Азии», – добавил профессор.

    Ван Линьфа предложил тщательное отслеживание новых вирусов, появляющихся в популяциях летучих мышей и других диких животных, и разработку более надежной системы постоянного наблюдения за вспышками инфекционных простудных заболеваний в мире.

    Ранее руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но другие варианты вируса выявляли.

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    В Татарстане вводят QR-коды для посещения общественных мест

    7 октября 2021, 20:16

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Татарстане с 11 октября из-за эпидемиологической ситуации для посещения ресторанов и торговых центров будет необходим QR-код, сообщает пресс-служба президента республики.

    «Посещение объектов общественного питания, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. м, будет возможно только при предъявлении действующих QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание», – приводит сообщение ТАСС.

    Также с 11 октября будет введен режим обязательной изоляции для лиц старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 или не переболели в течение последних шести месяцев. Работодателей обязали перевести таких работников на дистанционный формат работы.

    Театры и кинотеатры, цирки, концертные залы смогут работать при заполняемости не более 50% и не более 500 человек. Аналогичные ограничения коснутся спортивных и физкультурных, зрелищно-развлекательных, культурных мероприятий.

    «Работа гостиниц, в том числе хостелов, должна будет проводиться при условии обеспечения заполняемости не более 50% номерного фонда», – отмечает пресс-служба.

    Ранее в Кремле заявили об отсутствии планов введения федеральных мер по коронавирусу.

    Коментарии (23)
    В России выявили 27,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
    		    7 октября 2021, 11:57
    Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»
    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 27 550 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5404, Санкт-Петербурге – 2418, Московской области – 1454.

    Всего в стране выявили 7 690 110 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 799 230 человек, из них вылечились за сутки 20 330 человек.

    Также за сутки зафиксировано 924 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 213 549 человек.

    Накануне, 6 октября, в России выявили 25 133 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 2417.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом
    		    5 октября 2021, 10:57
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом, однако чувствует себя хорошо, его жизни ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где преподает Гаркалин.

    «Да, все верно. Он в Коммунарке», – сообщил источник РИА «Новости» в ответ на вопрос о том, действительно ли Гаркалин госпитализирован с коронавирусом.

    В пресс-службе вуза добавили, что артист чувствует себя хорошо, и на данный момент его жизни ничто не угрожает.

    Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

    Ранее актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на COVID.

    Коментарии (3)
    В России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
    		    5 октября 2021, 11:45
    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    За минувшие сутки в России выявили 25 110 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 110 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,4% «не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3827, Санкт-Петербурге – 1894, Московской области – 1788.

    Всего в стране выявили 7 637 427 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 759 059 человек, из них 18 568 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 895 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 211 696 человек.

    Накануне, 4 октября, в России выявили 25 781 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 671.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Коментарии (11)
    В Минздраве назвали допустимый срок планирования беременности после COVID
    		    7 октября 2021, 21:09
    Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    Женщине можно беременеть примерно через два месяца после перенесенного коронавируса, но все индивидуально, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян.

    «Я думаю, что после того, как закончится заболевание, она (женщина) должна иметь минимум два – через каждые две недели – отрицательных теста. Но оптимально – через два месяца (можно беременеть женщине после заболевания), раньше не надо. Потом она должна пройти своих докторов обязательно. Она должна быть обследована, потому что в беременность она должна вступать уже подготовленной и дальше уже готовиться к беременности. Это называется прегравидарной подготовкой: она идет к гинекологу, он проверяет все ее данные, уровень гормонов, анализы крови, биохимия», – приводит ее слова РИА «Новости».

    По словам Адамян, самое главное – чтобы женщина восстановилась после коронавируса.

    «Все зависит от тяжести ее. В ряде случаев коронавирусная инфекция протекает легко... В некоторых случаях – тяжело. После тяжелого течения требуется больше времени для восстановления. Она должна быть полностью реабилитирована», – добавила главный специалист Минздрава.

    Напомним, в конце августа Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 после 22-й недели.

    Коментарии (0)
    Определен главный фактор выживаемости при COVID-19

    6 октября 2021, 09:29

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ученые из Испании и Канады оценили роль трех показателей анализа крови, влияющих на выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID-19. Главным из них оказался уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса. Именно такие антитела формируются при вакцинации, следует из исследования, опубликованного в журнале Journal of Internal Medicine.

    Насколько защищен человек от коронавирусной инфекции, можно судить по трем показателям анализа крови: уровню специфических антител против определенных антигенов, или частей вируса; общему количеству антигенов, или антигенимии; и количеству вирусной РНК в крови. До сих пор было неизвестно, какой из этих показателей принять как ключевой для определения степени риска смертельного исхода, передает РИА Новости.

    Специфические антитела против спайкового белка SARS-CoV-2 блокируют репликацию вируса; антигенемия – это показатель общего количества чужеродных веществ, которые организм идентифицирует как антигены; а по количеству вирусной РНК можно оценить текущий объем вируса в организме.

    Для исследования авторы отобрали результаты анализов по 92 взрослым пациентам, которые с 16 марта по 15 апреля 2020 года, во время первой волны пандемии, попали в Университетскую больницу Рио-Ортега и Клинический госпиталь Университета Вальядолида, а также в больницу имени Грегорио Мараньона и Университетскую больницу принца Астурийского в Мадриде. У всех диагноз COVID-19 был подтвержден с помощью ПЦР-теста, а в первые 24 часа пребывания в больнице у них взяли анализ крови.

    Ученые составили профиль антител в крови пациентов, прежде всего антител IgM и IgG, специфических к S-белку вируса SARS-CoV-2, и оценили связь между уровнями этих антител, концентрацией вирусной РНК и присутствием белка нуклеопротеина (N) SARS CoV-2 в плазме, которую оценивали по показателю N-антигенемии, а также влияние этих параметров на риск смертности пациентов.

    Исследователи установили, что только один из трех параметров напрямую коррелирует с высоким риском смерти – низкий ответ антител против S-белка вируса SARS-CoV-2. Остальные два параметра связаны с первым: при отсутствии антител N-антигенемии примерно в два с половиной раза выше, чем при их высоком уровне, а вирусная РНК-нагрузка обратно пропорциональна количеству антител. Другими словами, те, у кого был плохой ответ антител, имели высокие уровни вирусной РНК и рассеянные вирусные белки в крови.

    «Наши результаты подтверждают, что лечение экзогенными антителами при COVID-19 должно быть персонализированным, и такая терапия должна применяться только для пациентов с отсутствующими или низкими уровнями эндогенных антител», – приводятся в пресс-релизе издательства слова одного из авторов исследования Хесуса Бермеджо-Мартина (Jesús Bermejo-Martin), доктора медицинских наук из Института биомедицинских исследований в Саламанке.

    Исследование предоставило дополнительные доказательства важности антител против спайкового белка SARS-CoV-2 для блокирования репликации вируса. Авторы надеются, что их результаты помогут установить оптимальные уровни антител, необходимые каждому конкретному пациенту, находящемуся в критическом состоянии, для преодоления COVID-19.

    Ранее в Кремле заявили об отсутствии планов введения федеральных мер по коронавирусу.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Матвиенко отвергла возможность введения принудительной вакцинации от коронавируса
    		    6 октября 2021, 13:39
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Принудительной вакцинации от коронавируса в России нет и быть не может, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    «Я считаю, что никакой всеобщей принудительной вакцинации не будет и не может быть. Здесь должно быть только добровольное решение большинства нашего населения, понимание, что это единственный способ удержать дальнейшее развившие пандемии», – передает ТАСС слова Матвиенко.

    «Уверена, что общефедерального локдауна не будет», – сказала спикер, отметив, что в стране действуют меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

    При этом регионы вправе вводить свои ограничительные меры, напомнила она.

    Спикер также отметила, что «никакой принудительной вакцинации не будет и не может быть». По ее словам, нужна разъяснительная работа.

    Ранее в России призвали ввести обязательную вакцинацию учителей.

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    Иммунолог рассказал о диагностике COVID по частоте дыхания

    5 октября 2021, 08:59

    Текст: Кристина Коваленко

    Симптомы заражения коронавирусом схожи с ОРВИ, но частота дыхания может указывать на проблему с легкими. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, сколько вдохов в минуту должны стать причиной для беспокойства и вызова врача.

    По его словам, с появлением новых штаммов коронавируса люди все реже жалуются на нарушение обоняния. Их больше беспокоит кашель и повышенная температура, а эти симптомы похожи на обычный ОРВИ, что сильно усложняет диагностику.

    «Год назад у нас был ярко выраженный симптом – потеря обоняния, а сейчас это реже встречается», – сообщил Болибок радио Sputnik.

    Самым опасным симптомом сейчас, сигнализирующим о возможном заражении коронавирусом, является отдышка. Если при отсутствии физической активности частота вдохов составляет более 20 в минуту, то значит, что-то не в порядке с легкими, объяснил медик. В этом случае необходимо срочно обращаться к врачу.

    Ранее сообщалось, что новые штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заразить еще большее число людей. Вывод сделали ученые из США, изучившие мутации COVID-19. Коронавирус изменился для быстрой передачи воздушно-капельным путем. Так, зараженные «Альфой» пациенты выделяют в 43 раза больше капель, чем носители первых штаммов.

    Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ранее говорил о том, что человечеству еще повезло, что коронавирус не мутирует с такой скоростью, с которой изменяется грипп.

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    Эксперт предупредил о риске тяжело заболеть гриппом переболевшим COVID

    6 октября 2021, 21:32

    Текст: Вера Басилая

    Перенесшие коронавирус люди, отказавшиеся от ревакцинации, не соблюдающие меры безопасности, могут тяжело заболеть гриппом, заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в эфире телеканала «Россия-24».

    «Еще очень сильно [мы] рискуем болеть не только ковидом, но и гриппом. Особенно тяжело будут болеть те, кто уже переболел коронавирусом. Это сейчас будет одна из самых больших групп риска, потому что, к сожалению, коронавирус <…> очень сильно ослабляет иммунитет. И люди, которые переболели коронавирусом, не ревакцинировались, не соблюдают мер предосторожности и так далее, рискуют заболеть не просто гриппом, а очень тяжелым гриппом», – приводит ТАСС слова Семенова.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что этой зимой Россия столкнется с двумя новыми штаммами гриппа, люди, перенесшие недавно коронавирус, сильнее подвержены заболеванию гриппом всех штаммов.

    Напомним, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживающие.

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    Гинцбург назвал необходимое количество прививок «Спутник V» для подростков

    5 октября 2021, 19:48

    Текст: Елена Мирошниченко

    Прививка вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет будет вводиться дважды, но концентрация препарата уменьшена в пять раз, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Дважды. Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз», – ответил он на вопрос РИА «Новости», будет ли прививка для детей вводиться дважды.

    Ранее Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19. Тогда он рассказал, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября.

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    Голикова: Россия близка к преодолению порога в 30 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

    5 октября 2021, 18:01

    Текст: Елена Мирошниченко

    Россия приближается к тому, чтобы преодолеть порог в 30 тыс. выявляемых случаев заражения коронавирусом в сутки, заявила на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер России Татьяна Голикова.

    «Сейчас подъем заболеваемости у нас начался с высоких цифр – 20 тыс. (случаев) ежесуточно и выше. При этом на всех периодах подъема, которые мы переживали, у нас среднесуточный показатель не превышал 30 тыс. Сейчас мы близки к преодолению этого негативного рубежа», – приводит ее слова ТАСС.

    Ранее Голикова сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 сейчас отмечается в 67 регионах России.

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    Байден счел США более щедрыми в передаче вакцин другим странам, чем Россия
    		    8 октября 2021, 04:11
    Фото: CNP/MediaPunch/
    imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что США предоставляют другим странам вакцины от коронавируса, ничего не требуя взамен. По его словам, этим США якобы отличаются от России и Китая.

    Байден заявил: «Мы обязаны помогать другим странам, и у нас есть свои интересы». Он отметил, что «путешествовал по миру», проводил переговоры «со всеми ведущими мировыми лидерами» и намерен продолжить «встречаться с ними», передает ТАСС.

    «И знаете что? Другие страны делают вид, что они действительно многого добиваются. Мы предоставляем больше вакцин по всему миру, чем все остальные страны вместе взятые», – заявил Байден. По его версии, «в отличие от Китая, России и других», США «не просят ничего взамен». Он полагает, что «это оказывает огромное влияние».

    Напомним, что главным препятствием для передачи российской вакцины «Спутник V» другим странам оказывались не некие требования, которые якобы выдвигались со стороны Москвы, а нежелание политиков этих стран принимать помощь от России, хотя Москва предоставляла ее совершенно безвозмездно. США же долгое время вообще отказывались передавать другим странам вакцины. Кроме того, США уговаривали другие страны отказаться от «Спутника V».

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