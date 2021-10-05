Кремль призвал повысить темпы вакцинации россиян

Каждый российский регион имеет полномочия принимать свои меры по повышению темпов вакцинации от коронавируса, все эти решения хороши, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя проведение в Москве лотерей для привившихся.

«Здесь хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости вакцинации. Все меры действительно хороши. И каждый регион имеет полномочия, чтобы практиковать свои меры. Конечно, все мы ждем повышения уровня понимания людьми необходимости вакцинации», – передает РИА Новости слова Пескова.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за сутки в России подтверждены 895 смертей среди заболевших COVID-19, это новый максимум смертей с заболеванием за сутки, за все время – 211 696.

«Действительно, это цифры очень плохие... И, действительно, это вызывает обеспокоенность. А причина главная – это недостаточный уровень вакцинированности. Вирус становится злее, а уровень вакцинированности у нас недостаточен. И, как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку», – ответил Песков на вопрос, в чем главная причина таких высоких цифр.

Он рассказал также, что президент России Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам обсудит ситуацию с пандемией.

«В течение дня президент также в режиме видеоконференции проведет совещание с членами правительства. Очень важная профильная тема – это тема о климатической политике в России и о мерах по ее реализации», – сказал Песков.

«Перед обстоятельным разговором состоится обсуждение текущих вопросов, включая, разумеется, ситуацию с пандемией и растущие цифры, которые вызывают обеспокоенность», – добавил он.