Россиян предупредили об обещающих «выплаты» в нерабочие дни мошенниках

В Роскачестве рассказали о новом мошенничестве: злоумышленники рассылают письма о «выплатах» населению или других инициативах правительства во время нерабочих дней, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роскачестве рассказали, что «в период нерабочих дней мошенники вновь будут эксплуатировать «ковидную тему» и имитировать послания об инициативах правительства (например, о выплатах населению) либо маскировать фишинговые письма под важные новости (по типу – «ситуация с локдауном в вашем городе, важные изменения – переходите по ссылке»)», передает ТАСС.

При этом содержание письма может быть заманчивым, но «лучше не верить обещаниям легкого заработка и инвестиций и не переходить по ссылкам, особенно если они распространяются в мессенджерах».

«Такие ссылки часто попадаются в тематических группах, где кто-то попадается на уловку мошенников и наивно пересылает «счастливое сообщение» всем знакомым, оказывая медвежью услугу», – отметили в ведомстве.

В Роскачестве отметили важность проявления осторожности при скачивании приложений на смартфоны и рекомендовали при установке любых приложений внимательно проверить запрашиваемые расширения, а также обратить внимание на отзывы в магазине.

Кроме того, там напомнили про почтовые рассылки, в которых обещают большие скидки в онлайн-магазинах, предлагают поучаствовать в беспроигрышной лотерее или специальной акции с дополнительными бонусами и баллами. Такие письма могут быть замаскированы под сообщения из магазинов, где уже совершались покупки.

Эксперты рекомендовали самостоятельно вводить адрес магазина в строке браузера и искать интересующие предложения на оригинальном сайте.

Также в соцсетях могут появляться клоны известных брендов, поэтому при покупках в интернете лучше использовать отдельную виртуальную, а не зарплатную карту. Также рекомендуется иметь рабочий, активный антивирус как на компьютере, так и на смартфоне.

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