В ЛНР возбудили дело после похищения украинской стороной офицера СЦКК

Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело после похищения украинскими силовиками наблюдателя от республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Андрея Косяка, сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.

Семенова сообщила, что «возбуждено уголовное дело по факту похищения офицера (...) Андрея Косяка, совершенного группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением оружия», передает Луганскинформцентр.

Напомним, украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в (СЦКК. СБУ обвинила его в создании незаконных вооруженных формирований.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство ЛНР в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.

Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.

В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. ЛНР призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного и привлечь виновных к ответственности.

Украина заявила, что предоставила допуск консулов к задержанному в Донбассе россиянину.