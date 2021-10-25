ФТС сообщила о выполнении годового плана по перечислениям в бюджет

Федеральная таможенная служба уже перевыполнила плановое задание на 2021 год по перечислениям в бюджет России, достигнув на середину октября показателя в 5,1 трлн рублей, сообщил первый замруководителя ведомства Руслан Давыдов.

Плановое задание по перечислениям ФТС в бюджет России в текущем году составляет около 5 трлн рублей.

«Мы уже превысили все годовое задание – 5,1 трлн у нас собрано по данным на середину октября. Понятно, что в этой цифре значительную роль играет конъюнктура международных рынков», – передает РИА Новости слова Давыдова.

Он отметил, что принято считать, что таможня собирает деньги с экспорта энергоносителей и это ключевая составляющая. «Но на самом деле это давно не так. В нашей структуре платежей, если раньше, действительно, до налогового маневра две трети составляли экспортные платежи, в том числе с энергоносителей, и одну треть – импорт, то сегодня ровно наоборот: две трети – это импортные платежи, которые мы администрируем, естественно, с особой тщательностью, и одна треть – экспортные платежи», – добавил первый замглавы ведомства.

По его словам, плановое задание пока не пересматривалось. «Корректировки как правило происходят, но я бы ориентировался, может быть, не только на плановое задание, но и на результаты прошлого года. Мы в этом году превысим прошлогодние показатели примерно на 40%», – сказал собеседник агентства.

Давыдов указал, что по итогам года ФТС планирует перечислить в бюджет не менее 6 трлн рублей. «Вы знаете, прогнозы делать вещь такая неблагодарная. Видите, вот сейчас идет коронавирусная волна, и возможны какие-то осложнения, в том числе связанные с пандемическими ограничениями. Но мы прогнозируем, что не менее 6 трлн рублей соберем в этом году», – сказал он.

По словам Давыдова, ФТС ожидает, что Россия по итогам 2021 года выйдет на самые высокие показатели по внешнеторговому обороту с 2014 года.

«Рекордные показатели по внешнеторговому обороту у нас были в 2012-2013 годах. Скорее всего, таких показателей достигнуто не будет, потому что тогда были очень высокие цены на нефть – более 100 долларов за баррель. Но, по нашим оценкам, Россия в этом году покажет самые высокие показатели по внешней торговле, начиная с 2014 года», – сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных темпах роста в следующем году, Давыдов отметил, что здесь очень много факторов. «Мы видим, что сейчас идет очередная волна коронавируса, это очень сильно влияет. В 2020 году первое полугодие было провальным для мировой торговли в связи с коронавирусными событиями. Сейчас мы видим, что временами начинают рваться цепочки товаропроводящие, то в Китае встают порты, то контейнеровоз встал поперек Суэцкого канала. Это все оказывает очень сильное влияние на мировую экономику в целом, и мы как часть мировой внешнеторговой системы не можем оставаться в стороне», – пояснил Давыдов.

При этом он указал, что для России в принципе складывается благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. «Во многом она способствовала и росту ВВП в этом году. Насколько все эти тенденции сохраняться в следующем году, думаю, что серьезно вряд ли кто возьмется предсказывать», – добавил первый замглавы ведомства.

Ранее в ФТС сообщили, что Россия в январе – августе 2021 года увеличила экспорт нефти в стоимостном выражении на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 67,4 млрд долларов.