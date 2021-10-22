В аэропортах Москвы отменили или задержали почти 20 рейсов

Стала известна дата публикации указа Собянина об ограничениях в Москве

Указ Собянина с ограничениями, которые будут введены в Москве на время девятидневных выходных дней, будет опубликован в четверг, 21 октября.

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул № 3».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.

Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.