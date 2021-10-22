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В аэропортах Москвы отменили или задержали почти 20 рейсов
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В московский аэропортах из-за сильного ветра задержаны или отменены почти 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».
По информации на 15.53 мск, во Внукове три рейса задержаны, в Домодедове – два рейса задержаны, один отменен, в Шереметьеве – еще два рейса задержаны, 11 отменены, передает РИА «Новости».
Ранее синоптики пообещали москвичам ветреную погоду.
Стала известна дата публикации указа Собянина об ограничениях в Москве
Указ Собянина с ограничениями, которые будут введены в Москве на время девятидневных выходных дней, будет опубликован в четверг, 21 октября.
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул № 3».
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.
Фиксирующая проезд между полос камера появилась в Москве
На юго-востоке Москвы появилась первая в столице камера, которая фиксирует проезд между полос мотоциклов и машин, за что положен штраф в 1,5 тыс. рублей, сообщает департамент транспорта.
В сообщении дептранса в Telegram указывается, что началось фиксирование проезда между полос – камера может распознавать и мотоциклы, и машины. Первый комплекс уже начал работать на юго-востоке столицы, «но скоро мы установим их в других проблемных местах».
В ведомстве пояснили, что некоторые водители пытаются использовать полосы безопасности, которым выделенки для городского транспорта.
«Так другие машины лишаются бокового интервала, а в случае опасной ситуации – места для маневра», – отметили в дептрансе.
За движение между полос, добавляется в сообщении, положен штраф в 1,5 тыс. рублей по ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, движение по обочинам»).
Ранее в Москве установили первую камеру для фиксации езды без включенных фар.
Нарушителей коронавирусных ограничений в Москве начали искать в соцсетях
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Фото с массовых мероприятий в соцсетях могут стать основанием для проведения проверки в отношении организаторов мероприятия, нарушающих антикоронавирусные меры, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.
По его словам, с 28 октября начнется контроль, выполняют ли рестораны и ТЦ указ мэра Москвы. Помогут в этом камеры видеонаблюдения и социальные сети.
«Часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов, <...> люди сами присылают фотографии и спрашивают, почему происходят те или иные вещи. Вызывается представитель, получается объяснение, а дальше уже, исходя из того, что по факту было, составляется протокол», – цитирует Немерюка ТАСС.
Решение о наказании будет принимать суд. Немерюк рассказал, что все крупные торговые центры имеют паспорта безопасности, согласно которым установлены камеры. Сотрудники полиции могут в любой момент отсмотреть записи при необходимости.
Замруководителя мэра рассказал, что лишь 10% москвичей куда-то поедут, а 90% горожан праздничные выходные проведут в городе.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее сообщалось, что власти Москвы и Подмосковья из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице приняли решение ввести
нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время будут закрыты ТЦ, рестораны и непродовольственные магазины.
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Упавшие строительные леса повредили зубец на стене Кремля
Зубец стены Московского Кремля пострадал от упавших строительных лесов, сообщили в экстренных службах.
«Из-за ветра упали строительные леса на Кремлевской стене, ими поврежден один из зубцов стены», – сказал собеседник ТАСС.
Ранее столичное ГУ МЧС сообщало о сильном ветре в городе.
Очевидец сообщил РИА «Новости», что сильный ветер поднялся и начал сдувать строительные леса, повредившие несколько мерлонов.
В ФСО уточнили, что работы по реконструкции действительно проводились.
Эксперты предсказали риск дефолта из-за закрытия ТЦ в Москве и области
Приостановка работы торговых центров в Москве и Московской области может увеличить риск возникновения дефолта для отрасли, сообщила руководитель департамента торговой недвижимости Cushman&Wakefield Ольга Антонова.
По ее словам, на сегодняшний день сложно точно оценить денежные потери владельцев и арендаторов торговых центров, но в процентном соотношении они составят минимум 90% от выручки за период «простоя», передает РИА «Новости».
Также Антонова отметила, что большинство арендаторов и арендодателей уже предусмотрели скидки на случай очередного локдауна в виде прогрессивной ставки, оплаты процента от максимальной выручки для предприятий, работающих навынос.
«Однако для бизнеса, который не восстановился до сих пор, приостановка деятельности лишь увеличивает риски дефолтов в отрасли, особенно среди малого бизнеса», – сказала она.
Кроме того, она добавила, если закрытие торговых центров продлится на срок более 10 дней, остро встанет вопрос о влиянии дефолтов и растущей вакантности на рынке торгового бизнеса на безработицу, отчисления, возможность владельцев ТЦ исполнять свои обязательства.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих навынос и на доставку.
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Московские храмы во время нерабочих дней продолжат работать
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Московские храмы и церкви во время нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября будут проводить богослужения с соблюдением социальной дистанции и других требований по профилактике коронавируса, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
«У нас есть требования Роспотребнадзора, никто ничего не закрывал. Но есть установка для храмов, как должна проходить служба, все меры безопасности, как и было в последнее время. Другого ничего нет пока», – ответил он ТАСС на вопрос о работе храмов, мечетей и религиозных организаций на период нерабочих дней.
В свою очередь замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг сообщил, что столичные кладбища в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября также будут открыты для посещения горожан в обычном режиме при условии соблюдения действующих санэпидмер.
Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку.
В Москве разрешили посещать парки и детские площадки во время «длинных каникул»
Власти Москвы не планируют закрывать парки и детские площадки на период «длинных каникул» с 28 октября по 7 ноября, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.
«Уличные рекреации, такие как спортивные и детские игровые площадки, парки и скверы будут открыты для посещения на «длинных каникулах». Но мы настоятельно просим жителей соблюдать меры предосторожности, избегать скопления людей. Особенно важно это сегодня для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Также важно контролировать соблюдение эпидмер для детей, в том числе на игровых площадках и других местах, где есть риск распространения заболевания», – приводит его слова ТАСС.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в котором говорится, что в связи с распространением коронавируса в Москве вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.
Отмечается, что в этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.
В частности, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается.
При этом рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.
Фигурантов дела о хищении недвижимости у властей Москвы на 1 млрд рублей арестовали
Тверской районный суд санкционировал арест фигурантов дела о хищении недвижимого имущества на сумму более 1 млрд рублей у правительства Москвы, основной фигурант дела – экс-заместитель руководителя столичного департамента имущества Игорь Игнатов.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что Игнатов заочно арестован и объявлен в международный розыск, передает ТАСС. Он был отправлен в отставку мэром столицы Сергеем Собяниным в 2011 году в связи с переходом на другую работу.
«Как установило следствие, Игнатов, являясь заместителем руководителя департамента имущества Москвы (в 2013 году переименован в департамент городского имущества Москвы), в 2007 году совместно с неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений и с использованием своего служебного положения, создали преступное сообщество, которым руководили, в форме структурированной организованной группы, похитив и легализовав недвижимое имущество ОАО «Мосрыбкомбинат» (МРК) и ОАО «Московский комитет по науке и технологиям» (МКНТ) на общую сумму, превышающую 1 млрд рублей. Бывший столичный чиновник арестован заочно и объявлен в международный розыск», – рассказал источник.
На закрытом заседании клуба «Валдай» Собянин рассказал о борьбе с рапространением COVID
В ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным обсудили современную городскую политику и борьбу с пандемией, сообщил глава совета фонда «Валдай» Андрей Быстрицкий.
Встреча прошла в закрытом формате, на ней обсуждались важные проблемы столицы, сказал Быстрицкий ТАСС.
«Речь шла о судьбах городов, о понимании того, что такое современная городская политика, как она связана с положением человека, как мегаполисы связаны с экономическим процветанием», – пояснил он.
Также затрагивалась тема борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
«Москва – очень эффективный и развитый город, пока справляющийся с вызовами. Это заметно, об этом пишут и говорят», – подчеркнул он.
Быстрицкий отметил, что государства в эпоху пандемии остались единственными защитниками населения, но они также приобрели дополнительную власть, в том числе в медицинской области.
Эксперт говоря о наращивании контроля за населением, отметил, что «государства не заинтересованы в чрезмерном перенапряжении». «Конечно, они в определенных случаях могут использовать эту ковидную тему. Но в целом это напряжение для государства», – пояснил Быстрицкий.
«Все эти меры усиления означают дополнительную нагрузку на врачей, на полицию, на администрацию всех уровней, на руководителей предприятий. Все в напряжении», – указал он.
XVIII ежегодное заседание «Валдая» на тему «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство» проходит в Сочи с 18 по 21 октября. В нем принимают участие представители 45 стран.
Москву назвали лучшим туристическим городом Европы
Москва получила две награды в сфере туризма на европейском этапе конкурса World Travel Awards, сообщает сайт премии.
«Лучшим туристическим городом в Европе» Москва стала, обойдя Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон, Лондон, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Венецию и Вену, передает ТАСС.
В номинации «Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма» премию вручили комитету по туризму Москвы. Российская столица на конкурсе была выдвинута еще в нескольких категориях, в их числе «Лучшее в мире направление для отдыха в городе», «Лучшее направление для фестивального и событийного туризма в Европе», «Лучшее туристическое направление для изучения исторического наследия».
Санкт-Петербург стал городом с лучшим туристическим направлением для изучения истории. Опередила Северная столица Амстердам, Афины, Берлин, Венецию, а комитет Петербурга по развитию туризма получил награду «Лучшая в Европе маркетинговая кампания».
Компания «Аэрофлот» победила в номинации «Лучший европейский авиационный бренд».
Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. За кандидатов отдают свои голоса тысячи туристов по всему миру. Также голосуют эксперты в сфере туризма. Главными параметрами, по которым отбирают победителей, становятся уровень безопасности, развитость инфраструктуры, сеть гостиниц. Премию называют Оскаром туристической отрасли.
В 2019 году Москва стала лауреатом в номинации «Лучшее туристское направление. Город».
Ранее сообщалось, что Москве приняли решение ввести с 28 октября по 7 ноября период нерабочих дней. В этом время не будут работать рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные.
За масочным режимом в ТЦ Москвы стали следить с помощью камер
Власти столицы решили подключить камеры наблюдения в торговых центрах к единому центру хранения данных для слежки за соблюдением масочного режима, пишут СМИ.
Московские торговые центры получили указание до 20 октября интегрировать камеры видеонаблюдения с входных групп объектов с единым центром хранения данных (ЕЦХД) мэрии, сообщил источник «Коммерсанта».
При этом сами устройства должны снимать с разрешением не меньше 720p и при фреймрейте не менее 15-25 кадров в секунду.
Гендиректор IVA Cognitive Алексей Цессарский пояснил, что, кроме контроля за происходящим в ТЦ, подключение к их камерам позволит выявлять москвичей, которые не надевают маски.
По его словам, для автоматического оформления штрафов нужно обеспечивать качественное изображение, подходящий ракурс и хорошую базу изображений.
Ранее власти города объявили об усилении проверок по соблюдению противоэпидемических мер в развлекательных заведениях, работающих ночью.
Общепиту в Москве разрешили работать без QR-кодов после нерабочих дней
Столичные кафе и рестораны смогут с 8 ноября возобновить работу без QR-кодов при условии соблюдения всех мер профилактики, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
«Бары, рестораны, кафе и другие заведения общепита, согласно указу мэра, должны работать в период длинных выходных с 28 октября по 7 ноября только навынос и на доставку. С 8 ноября они могут возобновить работу в обычном режиме без обязательного использования QR-кодов, но с соблюдением всех требований, которые направлены на предупреждение распространения коронавируса», – цитирует ТАСС Немерюка.
При этом он подчеркнул, что отмена или введение новых ограничений будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в городе.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку.
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Собянин заявил, что 90% учреждений в Москве смогут без ущерба ввести QR-коды
Государственные учреждения, которые теперь запрещено посещать без QR-кода, могут без ущерба ввести эту систему, так как не зависят от доходов граждан, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Эта такая, можно сказать, нишевая отрасль культуры, которая финансируется, в том числе и за счет федерального и региональных бюджетов, городского бюджета. 90% музеев и театров - это государственные музеи и театры, которые и сегодня финансируются за счет сметы расходов, бюджетной поддержки и так далее», – сказал градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости.
Что касается небюджетных доходов, то государство всегда придет на помощь и поддержит, как это было сделано в прошлые годы пандемии коронавируса, чтобы доходы артистов, режиссеров, музейных работников не пострадали, отметил Собянин.
«Эта такая отрасль, где можно посмотреть, как это будет работать без ущерба доходов граждан», – сказал мэр столицы.
Ранее в Москве и Подмосковье из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Запрещено работать ТЦ, непродовольственным магазинам, салонам и ресторанам.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Проценко сказал, как нерабочие дни в Москве отразятся на темпах заражения COVID
Решение властей ввести нерабочие дни в Москве поможет остановить циклы заражения коронавирусом в городе, заявил в официальном Telegram-канале главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Медик отметил, что понимает тех, кто хочет вернуться к привычному ритму жизни, без ограничений, но принять это нельзя.
«Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице – просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в «красной зоне» в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек, и многое встанет на свои места», – говорится в сообщении.
Проценко отметил, что сейчас вирус стал активным. Ухудшают эпидемиологическую обстановку в стране именно те, кто нарушает или принципиально не соблюдает меры предосторожности, отказывается от прививок.
Главврач заявил, что сейчас нет альтернативы: либо все делают прививки, либо болеют и вырабатывают собственный иммунитет. Второй вариант менее прогнозируемый и контролируемый.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье ввели
нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Будут закрыты в это время заведения общепита, торговые центры, непродовольственные магазины.
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Уголовное дело завели в Москве по факту смертельного отравления алкоголем
В столице мужчина умер от отравления алкоголем, возбуждено уголовное дело, случай не связан с другими отравлениями в регионах, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»)», – цитирует Иванову РИА «Новости».
По ее словам, трое мужчин пили принесенный с собой алкоголь в кафе, после чего они угодили с отравлением в больницу, один из них скончался.
«Следствием проверяется информация о покупке одним из потерпевших нелицензированной алкогольной продукции с признаками контрафактности. Следствие не связывает данный случай с аналогичными происшествиями в других регионах», – пояснила Иванова.
Проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего, запрашивается информация о состоянии здоровья госпитализированных.
Между тем в прокуратуре Москвы сообщили, что поставили расследование дела на контроль.
Напомним, после употребления метилового спирта в Свердловской области умерли 24 человека.
Координатор проекта ЕР «Народный контроль» по региону Дмитрий Чукреев, первым сообщивший о жертвах суррогатного алкоголя в Свердловской области, отмечал в среду, что количество погибших от отравления метанолом выросло до 26 человек.