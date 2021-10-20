Саакашвили согласился на госпитализацию

Тбилиси запросил у Киева помощь в расследовании нарушения Михаилом Саакашвили госграницы

Генпрокуратура Грузии обратилась к Украине в контексте расследования дела о нарушении границы Грузии украинским гражданином экс-президентом Михаилом Саакашвили, главой украинского исполкома реформ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В связи с предъявлением Саакашвили обвинением по этому делу, посредством управления по международным отношениями Генеральной прокуратуры направлено ходатайство «компетентным органам Украины», сообщила прокуратура Грузии в среду.

В настоящее время в тюрьму в Рустави прибыл прокурор Леван Вепхвадзе, чтобы проинформировать Саакашвили о выдвинутом обвинении, которое грозит ему штрафом либо осуждением на срок от двух до пяти лет.

«Проведены следственные действия, затребованы видеоматериалы, изъяты телефоны», – отметил прокурор, напомнив о том, что уже задержаны 4 сообщника бывшего президента.

По этому делу допрошено 69 человек.

Саакашвили вернулся в Грузию 28 сентября из Украины, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией на пароме «Вильнюс».

Выйдя из грузовика в Грузии в порту Поти в 1 час 4 минуты местного времени, он таким образом незаконно пересек границу. отметили в Генеральной прокуратуре Грузии.

Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.

МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.

Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне Саакашвили.

Грузинские СМИ сообщили, что два гражданина Грузии, задержанные по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, являются сотрудниками морского порта Поти.