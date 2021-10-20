Эксперт назвал вероятные причины увольнения начальников отделов МВД в Екатеринбурге

«Это не демарш. Они добросовестно отработали, что положено и заслуживают выхода на пенсию по достижению выслуги лет или возраста», – сказал газете ВЗГЛЯД подполковник запаса МВД Олег Иванников. Так он прокомментировал сообщения о том, что в Екатеринбурге четверо начальников отделов полиции выразили желание уйти в отставку.

«Решение об уходе нескольких руководителей отделов – обычная ротация кадров, не связанная ни с какими-то криминальными эпизодами, ни с неким демаршем, вызванным якобы низкими зарплатами», – отметил подполковник запаса МВД Олег Иванников.

В среду стало известно, что в Екатеринбурге четверо начальников отделов полиции выразили желание уйти в отставку по собственному желанию. Как уточнил региональный портал E1.ru, один из начальников уже уволился, еще трое ждут окончания отпуска, но заявления уже написаны. «Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию, на заслуженный отдых, без какого-либо криминала», – заявил РИА «Новости» руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

В свою очередь источники уральского портала Ura.Ru утверждают – усилился отток из органов, в кадровую службу полиции поступает по двадцать рапортов в день. По словам источников, причинами массового увольнения стали большая нагрузка и низкая зарплата.

«Новость в таком ключе разгоняют либеральные СМИ. Заработная плата начальника отдела полиции достаточно высока, после последних повышений она составляет около 90 тысяч рублей. что позволяет вести нормальный образ жизни», – отметил Иванников.

Вероятная причина отставки сразу нескольких сотрудников уровня руководителя отдела – рост нагрузки на начальников среднего звена, полагает собеседник. «Не все справляются, – отметил Иванников. – События в Екатеринбурге, вероятно, являются тем случаем, когда сотрудники выработались и не осуществляют должный контроль за личным составом и раскрываемостью преступлений. Это может быть связано с организаторскими способностями».

«Буквально каждый месяц требования к сотрудникам органов внутренних дел увеличиваются. Мы сейчас будем сталкиваться с усилением несения службы сотрудниками органов внутренних дел – это связано с антиковидными ограничениями. Многие предвидят, что придется выполнять дополнительный объем работы, имея уже возможность выхода на пенсию, подали рапорта», – добавил эксперт.

Собеседник отметил, что отставки в Екатеринбурге увязаны с выходом начальников отдела полиции на заслуженный отдых. «Так что это не демарш. Они добросовестно отработали, что положено и заслуживают выхода на пенсию по достижению выслуги лет или возраста», – уверен Иванников. Ротация кадров на уровне города не снизит эффективности правоохранительных органов региона, «это примерно, как одну лампочку выкрутить, другую закрутить», подчеркнул собеседник.

«Есть кадровый резерв, есть заместитель, которые готовы в случае такого развития ситуации занять должность своего руководителя и поэтому это хороший процесс, социальный лифт, который позволяет сотрудникам занять вышестоящую должность», – заметил эксперт.

Добавим, что в августе президент Владимир Путин выпустил указ, согласно которому от занимаемых должностей освобождаются сразу несколько высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел.