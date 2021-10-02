Криминальный авторитет арестован в Кургане

Эксперт указал на риски при строительстве новых АЭС в Турции

«В случае строительства новых АЭС в Турции Россия может столкнуться с существенными политическими и экономическими рисками», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики и финансов Сергей Кондратьев, комментируя возможность строительства новых АЭС Россией в Турции.

«К такого рода планам турецкой стороны России нужно относиться очень осторожно», – считает заместитель руководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. По его словам, АЭС «Аккую» строится Росатомом по принципу BOO (от англ. build-own-operate, «строй-владей-эксплуатируй» – прим. ВЗГЛЯД), «в результате чего компания несет все риски, связанные с развитием турецкого рынка электроэнергии».

«Кроме того, влияние оказывает и изменение валютного курса лиры, и риски, связанные с ухудшением экономической ситуации в республике в целом, – пояснил он. – В этом плане очень важно, чтобы проект был достроен и запущен. После этого должно пройти минимум три–пять лет, чтобы можно было оценить окупаемость проекта и перейти к реализации следующих АЭС». Эксперт напомнил, что «Аккую» – это масштабный проект, включающий строительство четырех энергоблоков. Инвестирование проекта предусматривает 22 млрд долларов.

«С другой стороны, сейчас в мире очень высокие цены на традиционные энергоносители, что увеличивает интерес к атомной энергетике, поскольку там традиционно меньшие колебания стоимости. С этой точки зрения России выгодно развивать проекты по атомной энергетике», – отметил Кондратьев.

Однако в случае с Турцией России следует учитывать ряд факторов. «Во-первых, в ближайшие годы в мире может существенно сократиться спрос на электроэнергию, в результате чего возникнет недозагрузка отдельных мощностей. Если сейчас мы заключим соглашение с Турцией о строительстве новых АЭС, то к моменту выхода энергоблоков на рынок может сильно измениться конъюнктура и некоторые энергоблоки будут не нужны», – указал эксперт.

«Во-вторых, усилится конкуренция со стороны возобновляемой энергетики, которая будет оказывать давление как на объемы предложения, так и на формирование цен на оптовом рынке, – отметил Кондратьев. – Что может стать серьезным испытанием для таких капиталоемких проектов, как строительство АЭС».

Также нельзя сбрасывать со счетов и определенные политические риски. «Турция достаточно сложный и не всегда надежный партнер, склонный к обострению отношений», – предупредил собеседник.

При этом, по его словам, если Турция сама предложит профинансировать новые АЭС, а российская компания выступит поставщиком и подрядчиком по строительству, то это будет выгодно России. «Хотя в отдаленном будущем такого рода строительство может нанести определенный ущерб уже работающей «Аккую», потому что все работающие АЭС будут конкурировать между собой за турецкого потребителя», – добавил он.

Кондратьев напомнил, что изначально по поводу строительства АЭС «Аккую» в Турции было много аргументов за. «На тот момент перспективы турецкого рынка оценивались более позитивно, так как там наблюдались высокие темпы роста и относительная стабильность экономической ситуации». «В этом плане Росатом хотел выйти и закрепиться на новых рынках за рубежом. Этот опыт могли позитивно оценить страны Ближнего Востока, Северной Африки», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции на встрече в Сочи затрагивали вопрос о возможном строительстве еще двух атомных электростанций (АЭС) в республике с участием России.

Напомним, 10 марта Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС «Аккую». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что строящаяся атомная электростанция является уникальным проектом сразу по нескольким параметрам. Впервые Росатом применяет здесь новую модель работы, которая вызвала зависть в рядах американских и европейских конкурентов. Более того, эта станция обещает России и Турции целый век тесного сотрудничества.

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