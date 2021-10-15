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Академик РАН призвал удвоить число вакцинированных до конца года
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Число прошедших полную вакцинацию от COVID-19 необходимо удвоить до конца 2021 года, заявил академик-секретарь Отделения медицинских наук РАН, Владимир Стародубов.
«Условно, у нас на сегодня чуть-чуть не хватает до 31% (прошедших полный курс вакцинации от коронавируса – прим. ВЗГЛЯД). <...> Нам нужно по минимуму 70-75%, считайте – нужно удвоить. <...> Условно говоря, наилучший вариант <...> – хотя бы за два с половиной месяца привить еще столько же населения, сколько привили до этого», – цитирует Стародубова ТАСС.
Это послужит формированию коллективного иммунитета, отметил ученый. По его словам, иммунный статус держится после вакцинации шесть-восемь месяцев.
За последние сутки в России выявили 32 тыс. 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
Врач описал простой механизм препятствования распространению COVID-19 через школьников
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Если у кого-то из проживающих в одной квартире со школьником появились симптомы ОРЗ, то ребенку не следует идти в школу как минимум до получения результата теста на COVID, сказал газете ВЗГЛЯД профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Такие меры следует принять для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В большинстве случаев, если в семье кто-то заболевает, имея симптомы ОРВИ, родители все равно отправляют ребенка в школу. Делают они это с благими намерениями: чтобы школьник не сидел в одной кваритире с заболевшим. Однако такое решение ошибочно.
В связи с тем, что дети в большинстве случаев переносят COVID-19 бессимптомно, родители даже могут не понять, что они заболели, объясняет Малышев. В случае, если кто-то из домашних заболел, а в будущем выявляется, что это коронавирусная инфекция, ребенок может стать ее распространителем. Он передает вирус другим ученикам, а те приносят его в свои семьи.
«Если у ребенка нет никаких клинических проявлений, но он находится в одной квартире с заболевшим с симптомами ОРЗ, то ему обязательно нужно остаться дома. А когда у заболевшего уже возьмут тест, и в итоге окажется, что у него не коронавирус, то ребенок снова может пойти в школу. Однако если коронавирус у заболевшего подтвердится, то ребенок остается дома на обсервацию (изоляция в течение определенного срока в квартире под медицинским наблюдением), даже если у него ПЦР-тест отрицательный», – говорит инфекционист.
Кроме того, врач подчеркнул, что если у ребенка выявляются любые симптомы ОРЗ, ему также следует остаться дома. «Даже если потом окажется, что как таковой инфекции нет, то все равно пусть несколько дней полежит, а потом со справкой отправится на занятия», – заключил Малышев.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в десяти школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в полтора раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.
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Замглавы ФМБА: Жесткие меры не заставят россиян вакцинироваться
Жесткие меры не помогут привлечь большее количество людей к вакцинации от коронавируса, человек должен сам отвечать за свое здоровье, заявила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.
«Сколько бы вы жестких мер не вводили, не поможет... Не государство, а человек должен отвечать за свое здоровье, мы никакими жесткими мерами не наладим ничего», – приводит РИА «Новости» слова Яковлевой.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 239,2 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 892 980 случаев заражения, выздоровели 6 937 756 человек, умерли 220 315.
Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса.
Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
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Проценко счел ситуацию с COVID близкой к критической
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической.
«В инфекционных моногоспиталях сейчас очень напряженно. Много пациентов. Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации», – передает РИА Новости слова Проценко.
Проценко объяснил, что большое число пациентов в реанимациях связано с распространением дельта-штамма, с которым не справляются на должном уровне действующие алгоритмы лечения.
Он посоветовал как можно скорее вакцинироваться, своевременно проходить диагностику при первых симптомах болезни и соблюдать меры предосторожности – прежде всего носить маски в общественных местах.
«Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем», – добавил Проценко.
Ранее Проценко рассказал о стремительно наполняющейся больнице в Коммунарке.
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РФПИ опубликовал итоги испытаний комбинации «Спутника Лайт» c зарубежными вакцинами
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Вакцина «Спутник Лайт» отлично показала себя в роли бустерной при комбинации с вакцинами Moderna и AstraZeneca, связка с китайским препаратом Sinopharm оказалась неэффективной.
«Первое в мире комбинированное исследование в Аргентине, проведенное при поддержке РФПИ, показало, что вакцины «Спутник Лайт» и Moderna в качестве бустеров вызвали сильный иммунный ответ к COVID-19. Комбинация [вакцины от] AstraZeneca и «Спутника Лайт» показала отличный результат», – указано в сообщении в Twitter-аккаунте разработчиков «Спутника V».
Разработчики опубликовали копию сравнительной таблицы испытаний различных комбинаций вакцин, из которой следует, что для людей, привитых двухкомпонентной вакциной от AstraZeneca, лучше всего показали себя бустерные уколы в комбинациях AstraZeneca и Moderna (повышается содержание всех антител), AstraZeneca и «Спутник Лайт» (повышается содержание двух типов антител из трех). У привитых обоими компонентами российской вакцины лучше всего себя показало сочетание «Спутника Лайт» и Moderna. При этом наихудшим вариантом, если судить по уровню иммунного ответа, оказалось сочетание «Спутника Лайт» с китайской вакциной Sinopharm. Уровень антител всех трех типов после этой комбинации снизился.
Ранее проводимое в Аргентине исследование не выявило серьезных побочных эффектов при комбинации первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») с препаратами компаний AstraZeneca и Sinopharm.
Напомним, в мае Минздрав России, НИИ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. В конце июня первые серии «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что антитела появляются через 21 день после вакцинации «Спутником Лайт».
Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Спутником Лайт» смогут привиться граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией.
Напомним также, в феврале начались совместные испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре 2020 года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина компании AstraZeneca недостаточно эффективна. Он предложил исправить это за счет использования второго компонента российского препарата «Спутник V».
В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи предложили британско-шведской компании AstraZeneca использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. AstraZeneca приняла предложение РФПИ.
Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов.
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Верховный суд признал игнорирование масочного режима в пандемию значительным правонарушением
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Верховный суд России назвал значительным правонарушением присутствие в магазине без маски во время пандемии коронавируса, сказано в постановлении судебной коллегии.
С жалобой до ВС дошел житель Якутии, которого привлекли по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), передает РИА Новости.
Полицейские обнаружили его без маски в магазине «Колобок» в Якутске и составили протокол. Суд назначил ему минимально возможное наказание, ограничившись предупреждением. Мужчина обжаловал это в нескольких инстанциях, прося отменить решение суда или признать свой проступок малозначительным, что освободило бы его от наказания, но нигде не нашел понимания.
ВС напомнил, что по указу главы республики граждане должны носить маски в общественном транспорте и такси, в аптеках, магазинах. «Доводы настоящей жалобы сводятся к несогласию с действиями должностных лиц МВД России «Якутское» и требованиями, установленными главой республики Саха (Якутия)... и не могут быть рассмотрены по существу в рамках настоящего дела», – отмечается в постановлении суда.
«С учетом характера совершенного деяния, фактических обстоятельств настоящего дела судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (о малозначительности преступления и освобождении от наказания)», – заключил суд.
Ранее Верховный суд решил не считать братьев и сестер членами семьи.
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Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «ТВ Центр» объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию от COVID-19.
«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать десять квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку», – передает слова Собянина агентство городских новостей «Москва».
Он отметил, что это может стать дополнительным стимулом для вакцинации. «Но все это дополнительные стимулы. Но главный стимул – это собственное здоровье», – подчеркнул мэр столицы.
Граждане России старше 18 лет, обладающие московским полисом ОМС, получившие первый компонент вакцины от COVID-19 или прошедшие повторную вакцинацию (однокомпонентной вакциной или первым компонентом двухкомпонентной вакцины), примут участие в розыгрыше однокомнатных квартир в Москве, сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.
Еженедельно на протяжении пяти недель начиная с 27 октября будет разыгрываться по две однокомнатные квартиры в Москве. Новая акция «Вакцина – твой ключ к здоровью!» – продолжение стимулирующих вакцинацию мер, проведенных в Москве весной и летом. Акция инициирована Московской торгово-промышленной палатой, а призы предоставляются застройщиками.
Для участия в акции в период с 18 октября по 21 ноября получите первый компонент вакцины от COVID-19 или пройдите ревакцинацию (однокомпонентной вакциной или первым компонентом вакцины). Акция распространяется на граждан России старше 18 лет с московским полисом ОМС, которые в пункте вакцинации дали согласие на участие в розыгрыше.
Первый розыгрыш состоится в среду, 27 октября, в прямом эфире телеканала «Москва 24». В нем примут участие те, кто вакцинировался на предыдущей неделе – с 18 по 24 октября. Далее розыгрыши будут проходить каждую среду, последний – 24 ноября. Еженедельно в течение пяти недель будут разыгрывать по две квартиры среди прошедших вакцинацию и ревакцинацию москвичей. Информацию о победителях объявят в прямом эфире телеканала «Москва 24» и опубликуют на mos.ru.
В начале октября мэр столицы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве не может не вызывать тревогу, поскольку идет рост заболеваемости.
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В Крыму планируют ввести QR-коды
На Крымском полуострове планируется ввести систему QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике, сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.
«Задачу такую поставил глава республики [Сергей Аксенов]. Эту работу мы начинаем, [находимся] в начале пути. Такое мероприятие, возможно, будет введено в Крыму», – заявил Гоцанюк в эфире «Крым-24», передает ТАСС.
Он добавил, что руководство региона не намерено вводить локдаун. «Постараемся этого не допустить», – сказал глава совета министров.
В последние несколько дней в Крыму наблюдается резкий рост заболеваемости, 552 случая зафиксировано за последние сутки, что является максимумом за пандемию.
В четверг власти Белгородской области решили ввести в регионе QR-коды для посещения общественных мест.
До этого власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров.
Врач объяснил необходимость экспресс-тестирования детей на COVID
Раннее выявление коронавируса у детей поможет вовремя начать лечение и предотвратить тяжелое течение заболевания, заявил педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ им. Башляевой Исмаил Османов.
«Появление экспресс-тестов на коронавирус поможет эффективно выявить вероятность заболевания на ранних сроках и у детей, и у взрослых. Это во многом поможет упредить возможные осложнения благодаря своевременному началу лечения. Одной из частых причин, по которой к нам поступают маленькие пациенты в среднетяжелой и тяжелой форме, – это позднее обращение к врачу. Те осложнения, которые возникают у детей, никак не сопряжены с тяжестью течения заболевания. Врачи часто отмечают постковидный синдром даже у детей, которые бессимптомно перенесли заболевание», – приводятся его слова в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в десяти школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в полтора раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.
Россия договорилась с Мексикой о передаче технологии производства «Спутник V»
Мексика и Россия договорились о передаче технологии производства вакцины «Спутник V» на территории Мексики, сообщил глава лаборатории Birmex Педро Сентено.
«Это соглашение устанавливает необходимые механизмы и условия для упаковки вакцины на территории Мексики, а также способствует укреплению отношений между нашими странами», – цитирует РИА «Новости» Сентено.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве
Текущая осенняя волна коронавируса в Москве сложная и с высокой динамикой, рост заболеваемости за последние недели составляет 20-30%, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы видим, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой», – цитирует мэра Москвы телеканал ТВЦ.
По его словам, за последние недели в Москве рост заболеваемости коронавирусом составляет 20-30%. Также мэр заявил, что в Москве возможны краткосрочные ограничительные меры из-за ситуации с COVID, передает ТАСС.
Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в российской столице необходимо усилить ограничения по коронавирусу, это позволит остановить рост заболеваемости.
Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса, наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6712.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
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Депутат разъяснила феномен психологического колпака при вакцинации
Россияне скрылись от информации о росте заболеваемости коронавирусом и от необходимости вакцинироваться под «психологическим колпаком», заявила депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.
Соломатина заявила, что для нее 10 тыс. случаев коронавируса в день «стали психологической отметкой», и ее поражает, что «до сих пор люди к этой ситуации относятся, мягко говоря, спокойно», передает радио Sputnik.
«Даже 30 тысяч заболевших в сутки – я не уверена, что положение изменится. У медиков уже сил не хватает кричать об этой ситуации, но какой-то психологический колпак надет на сознание наших людей», – сказала она.
Причем пробить этот «колпак», по ее мнению, пока не удается: некоторые россияне не идут прививаться даже после того, как заболевают их близкие.
Она признала, что непонятно, как можно побудить таких людей прислушаться к голосу разума. В любом случае сейчас «на каждом углу» нужно рассказывать об опасности COVID-19, убеждена Соломатина.
«Даже и не знаю, что делать. Жесткие меры мы не можем принимать. Но как достучаться? Наверное, что-то надо делать в рамках информационного пространства. Нужно, чтобы люди на каждом углу слышали про COVID-19 и чем он грозит. Люди должны слышать, что вирус очень агрессивный, очень быстро идет поражение органов у больных, а из-за этого растет смертность», – уверена кандидат медицинских наук.
Ранее в России выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест
Власти Белгородской области вводят в регионе QR-коды для посещения общественных мест, сообщает облправительство.
«Согласно документу, деятельность организаций, учреждений досуговой, культурной, спортивной направленности осуществляется в рамках соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и социальной дистанции. Также обязательным условием для работы этих учреждений станет наличие у всех работников и посетителей QR-кодов о полной вакцинации, либо справки, подтверждающей, что человек перенес COVID-19 не ранее 6 месяцев назад, либо же отрицательного результата ПЦР-исследования, которое проведено не ранее 72 часов назад», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Также QR-коды или справки о перенесенном менее полугода назад коронавирусе должны будут предоставить жители, записавшиеся на личные приемы.
Власти решили ограничить пребывание детей до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях общественного питания и торговых центрах, проведение корпоративов, банкетов, свадеб и иных праздничных мероприятий с численностью более 50 человек.
В области приостановлены коллективные профилактические медицинские осмотры работающих белгородцев и диспансеризация.
Отмечается, что ограничительные меры связаны с ростом числа выявленных в регионе случаев COVID-19. За неделю заболеваемость увеличилась на 25%.
Напомним, власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров. В Свердловской области с 8 ноября будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. Власти еще семи российских регионов – от Татарстана до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии.
Матвиенко не нашла оснований для введения общефедерального локдауна
Оснований для введения общефедерального локдауна нет, хотя ситуация с коронавирусом в России непростая, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», – передает РИА Новости слова Матвиенко.
Ранее Матвиенко отвергла возможность введения принудительной вакцинации от коронавируса.
Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций для лечения COVID
Минздрав выпустил обновленную, 13-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Минздраве сообщили, что «в новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции». Также «разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения», передает ТАСС.
Документ подготовлен ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных.
«В обновленной версии (...) представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах – моноклональных антителах (клонированные молекулы, вырабатываемые иммунной системой и способные связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания). Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания. Также усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию», – отмечают в пресс-службе.
Новая версия методических рекомендаций уже направлена в регионы.
Ранее в России выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В России выявили 32,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 32 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 32 196 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6631, Санкт-Петербурге – 2632, Московской области – 2110.
Всего в стране выявили 7 925 176 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 960 024 человек, из них вылечились за сутки 22 268 человек.
Также за сутки зафиксировано 999 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 221 313 человек.
Накануне, 14 октября, в России выявили 31 299 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 897.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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