Главой Антитеррористического центра СНГ стал начальник Академии ФСБ

Эксперт: Возвращение Украины к российской энергосистеме потребует от Киева денег

«Киев может снова попросить российской электроэнергии, но это поставит его в неловкое положение и приведет к дополнительным тратам», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович, комментируя планы Украины о десинхронизации с объединенной энергосистемой России и Белоруссии.

«Десинхронизация ожидается только в 2023 году. Этот срок называют те, кто ждет на Украине этой десинхронизации, а ждут ее далеко не все, – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. – Для десинхронизации нужно будет провести соответствующие инфраструктурные работы, чтобы отсоединиться от России и присоединиться к той части энергосистемы Европы, которая называется ENTSO-E».

Украина может совершать экспортные и импортные энергооперации с Евросоюзом с так называемого «Бурштынского энергоострова» – участка электроэнергетической системы на западе страны, пояснил эксперт. «Сейчас электроэнергия в Европе очень дорогая. Если такая цена сохранится через два года, Украине это влетит в копеечку. Возможно, в Киеве рассчитывают, что через два года свет в Европе подешевеет. Но гарантий для этого нет. Отсоединяя свою электроэнергетику от нас, Украина отказывается от того, что работает надежно – в пользу того, что никак не гарантировано», – заявил собеседник.

В случае десинхронизации импорт энергии из России и Белоруссии станет невозможным. «Если только Украина не совершит потом ряд обратных структурных работ для того, чтобы снова примкнуть к России – заметил Митрахович, – но это потребует дополнительных экономических и инфраструктурных усилий. К тому же, придется объяснять населению, зачем было отсоединяться от России и тратить на это деньги, а потом снова присоединяться и снова тратить на это деньги. Немножко глупо».

Украина уже была в подобной ситуации, когда весной 2020-го публично отказалась от импорта российско-белорусской энергии, однако на Новый год вдруг возобновила поставки.

«Часть времени года импорт запрещается, а другую, холодную часть года – разрешается. В последнюю зиму украинский импорт из России и Белорусии достигал 10%, – напомнил эксперт. – Без этого импорта стране пришлось бы отключать промышленные предприятия, чтобы сэкономить электричество для населения, а это была бы неприятная история, которая ударила бы по экономике и повлияла бы в итоге на украинский валютный курс».

Для России потеря украинского энергорынка не будет существенной, считает Митрахович. «Это небольшой рынок, можно обойтись и без него. Но обычно в экономике не принято отказываться от любого рынка, а политический фактор пока не слишком силен. Россия экспорт на Украину не запрещала. Такой вариант, я думаю, будет «лежать на столе» в Москве только в случае начала масштабных наступления на Донбасс. Слова же нашего министра Николая Шульгинова можно понимать так: если попросят продать электроэнергию этой зимjq – продадим, если потом будут просить продавать – значит, надо будет после отсоединения снова делать механизм присоединения. Что касается угля, мы его Украине спокойно продаем – столько, сколько она просит».

Этой зимой украинцам может грозить дефицит электроэнергии из-за недостаточного качества планирования и недостаточных запасов угля, добавил Митрахович.

«Угля у них накоплено не очень много, надо было накапливать больше. Но для этого надо платить заранее, платить за хранение, а они же пытаются экономить на этом. А экономить на безопасности – дело рискованное. Если придут холода – значит, не повезло, придется отключать часть потребителей. Плюс к тому – уголь в мире подорожал. Также надо отметить, что значительная часть украинских энергоблоков и электросетей изношена», – заключил собеседник.

О том, что Россия готова к десинхронизации энергосистемы с Украиной, но при этом не исключает поставок в будущем в случае необходимости, заявил накануне глава Минэнерго Николай Шульгинов. «В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют», – сказал российский министр.

По его словам, если Украина столкнется с дефицитом мощности энергии, то российская энергосистема готова осуществить импорт, но «все будет зависеть от коммерческих условий».

О планах Украины по отсоединению от белорусской и российской энергосистем (существует с советских времен) до конца 2023 года говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Еще в 2018 году «Укрэнерго» и «Молдэлектрика» согласовали планы синхронизации энергосистем двух стран с объединенным рынком электроэнергии стран ЕС (ENTSO-E).

Минэнерго Украины пообещало в ноябре возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии – для решения «энергетического кризиса». В сентябре украинские власти продлили введенный ранее запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии сроком на месяц.