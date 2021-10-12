Ростуризм заявил о незаконном сборе денег с туристов во время карантина в турецких отелях

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что обсудила на переговорах с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем случаи, когда турецкие отели незаконно требуют плату с находящихся на карантине российских туристов.

«Согласно правилам, если турист болеет (коронавирусом) на территории Турции, то он бесплатно может пройти карантин. Однако ряд отелей в нарушение правил требуют деньги с туристов. Мы этот вопрос с господином министром проработали», – приводит ее слова ТАСС.

Она отметила, что обсудила с турецким коллегой все жалобы и обращения российских туристов.

Догузова сообщила, что Россия и Турция договорились усилить обеспечение безопасности российских туристов на турецких курортах.

«Вчера в Анталье мы обсудили вопросы обеспечения безопасности российских туристов на турецких курортах. Договорились усилить работу по контролю обеспечения безопасности туристов в транспорте, в частности в автобусах, а также по контролю за происшествиями на территории гостиниц, включая зоны бассейнов», – подчеркнула она.

По словам Догузовой, Россия рассчитывает в значительной степени расширить охват использования российской национальной платежной системы «Мир» в Турции. «В настоящее время с российской национальной платежной системой «Мир» работают три турецких банка, это где-то примерно 35% охвата туристической отрасли Турции. Мы хотели бы расширить это присутствие до 80%, чтобы практически в любой гостинице и в любом месте туристической инфраструктуры ею можно было пользоваться», – сказала она.

Ранее Турция изменила правила въезда россиян с 14 сентября: теперь посещать страну без ПЦР-теста на коронавирус могут только россияне, вакцинированные «Спутником V».