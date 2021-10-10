Врач рассказал о состоянии пострадавших в крушении самолета в Татарстане

Пятеро из шести пострадавших в крушении самолета в Татарстане, которые были доставлены в Набережные Челны, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил главврач городской больницы скорой медицинской помощи Марат Мухамадеев.

«Нужно сказать, что состояние всех пациентов тяжелое, но стабильное. Ни один пациент не находится на искусственной вентиляции легких, то есть с достаточно стабильными параметрами давления пульса и дыхательной функции», – передает его слова РИА «Новости».

Он сообщил, что в скорую поступили пять человек в возрасте от 30 до 50 лет, все были обследованы, находятся в реанимации.

«По характеру травм это преимущественно переломы костной ткани, это ушибы легких, это пневмотораксы, то есть, попадание воздуха в плевральную полость», – рассказал главврач.



В воскресенье в городе Мензелинске в Татарстане упал самолет L-410, на борту которого находились 20 парашютистов и двое членов экипажа: 16 человек погибли, шестеро госпитализированы. Сообщалось, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что пилоты самолета L-410 перед крушением доложили об отказе левого двигателя.

Напомним, 12 сентября пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, примерно в 500 км от Иркутска. На борту находились 16 человек, включая экипаж. Четверо из них погибли, остальные пострадавшие были доставлены в больницу. Главред портала Avia.Ru Роман Гусаров рассказал газете ВЗГЛЯД, что самолет модели L-410 является лучшим в региональном сегменте и замены ему нет.

В июне самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай. При крушении погибли семь человек, позже стало известно, что число жертв увеличилось до девяти. Пилотировал самолет глава местной ассоциации парашютного спорта, опытный летчик-инструктор Александр Шейкин. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).