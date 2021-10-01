Эксперт: Поддержанные президентом проекты нацелены на поддержку развития юных талантов

«Президент поддержал развитие наиболее ярких и популярных проектов последних лет для молодежи. Эти проекты в том числе обеспечивают реализацию одной из пяти национальных целей – создание условий для развития талантов», – сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Наталья Кравченко, комментируя обнародованный в пятницу список поручений президента по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования.

«Так, например, конкурс «Большая перемена» создает целую систему, которая помогает ребятам разных возрастов осознать свои сильные и слабые стороны, – и выбрать траекторию своего дальнейшего развития», – считает глава комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности, директор по стратегическому развитию Кружкового движения Наталья Кравченко.

«Исторические парки, которые открыты уже в 23 городах от Владивостока до Москвы и Петербурга – это важные звенья в патриотическом воспитании молодого поколения. Благодаря им российская история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное, объективное повествование. В них каждый посетитель может почувствовать сопричастность к событиям более чем тысячелетней истории своего Отечества. Конечно, создание таких парков позволит влюбить в историю своей страны еще больше россиян», – подчеркнула Кравченко.

Президент Владимир Путин поручил обеспечить с 2022 года финансирование Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Такое поручение содержится в перечне других, опубликованных на сайте Кремля в пятницу. Перечень подготовлен по итогам августовской встречи Путина с общественностью, посвященной вопросам общего образования.

Во время августовской встречи Путин, в частности, поддержал идею студентки факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерины Гришиной, которая предложила объявить в стране Год учителя и наставника. В опубликованном в пятницу перечне есть и поручение подготовить проведение в России Года педагога и наставника в 2023 году. Кроме того, правительство должно утвердить план мероприятий по празднованию 200-летия основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского.

Также поручено обеспечить деятельность 24 существующих исторических парков «Россия – моя история». Кроме того, поручено создать новые исторические парки в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование». Кроме того, Путин поручил разработать концепцию создания цифровой платформы для оказания психологической помощи детям и их родителям или опекунам.

Комментируя это решение, Кравченко отметила: «В свете последних трагических событий сегодня уделяется повышенное внимание психологическому состоянию детей и подростков. Эксперты сферы образования и психологи обсуждают новые инициативы, которые могут дополнить существующую «Концепцию развития психологической службы в системе образования России».

Именно поэтому и возникла идея специального онлайн-сервиса, который будет доступен детям и подросткам в любое время, пояснила член ОП. «Если у молодого человека возникает проблема в семье, школе, колледже, вузе, в личных отношениях, у него всегда должна быть возможность обратиться к профессионалу и получить необходимую помощь», – считает она.

Кравченко рассказала также, что в ОП ранее обсуждалась инициатива по включению в школьную программу предмета «Психология». «Есть методические разработки, позволяющие запустить в школах новые уроки, на которых дети могли бы получать необходимые знания и навыки для построения межличностных отношений, для понимания, что с ними происходит по мере взросления. Конечно, это сложное комплексное решение, которое требует тщательной проработки, в том числе подготовки педагогов, но такой шаг будет способствовать гармоничному развитию личности детей и подростков», – подчеркнула собеседница.