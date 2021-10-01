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Названо место пребывания Михаила Саакашвили
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Один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе на брифинге заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, глава украинского исполкома реформ, находится не в Батуми, а на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Саакашвили находится на Украине, на курорте Трускавец, в отеле «Риксос», – заявил он.
По его словам, можно считать, что «фейками» Саакашвили завершил карьеру политика.
Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».
Об этом он сказал на основании «активных коммуникаций с украинской стороной».
«Саакашвили не пересекал госграницу Грузии», – заявил он.
Александр Дарахвелидзе при этом отказался комментировать видео экс-президента, на которых тот говорит, что находится в Батуми.
Эксперт: Доброхотов мог сбежать на Украину только с помощью иностранных спецслужб
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Этот побег был операцией британских спецслужб по эвакуации своего агента, предположил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он отреагировал на информацию ФСБ о том, что главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов нелегально покинул Россию «при посредничестве иных лиц».
«Ничего случайного тут нет – это классический переход границы, классическая эвакуация своего агента. Издание The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) и Bellingcat – это не средства массовой информации, а инструменты, созданные британскими спецслужбами для продвижения своих интересов, для организации информационных диверсий против России», – убежден директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Переход границы ночью – слишком рискованная акция, поскольку можно было напороться на огонь не только российских, но и украинских пограничников, полагает эксперт. «Очевидно, что переход был заранее организован украинскими силовиками», – полагает Мартынов. «Но они вряд ли были организаторами, скорее – просто исполнителями. Доброхотова, предположительно, курировала британская разведывательная служба MI6. Куда еще его было эвакуировать из Москвы? Украина ближе всего. Украинские спецслужбы в большей степени находятся под контролем и управлением американцев. Но здесь, вероятно, помогли тесные отношения американских и британских разведок», – пояснил политолог.
«Кстати, думаю, именно поэтому Киев за минувшие два месяца ни разу не использовал фигуру Доброхотова в пропагандистском плане. Им сказали – они сделали. Сыграли в этой акции роль простых исполнителей», – полагает Мартынов.
О бегстве Доброхотова на Украину в четверг сообщили в ФСБ. По информации ведомства, в ночь на 1 августа Доброхотов прибыл в приграничное с Украиной село Колещатовка Воронежской области и «скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска».
«Интересно, копыта привязывал к ногам, или и без них следы не выдали?» – сыронизировала в своем телеграм-канале по этому поводу представитель МИД Мария Захарова.
В четверг в эфире украинского ТВ главный редактор The Insider подтвердил, что покинул Россию, но не уточнил точного места своего нынешнего пребывания. Ранее Доброхотов сообщал, что сотрудники ФСБ проводят в его квартире обыски по делу о незаконном пересечении госграницы. Обыски также проходили в квартире его родителей и в квартире, где находятся супруга и дети Доброхотова.
Ранее Доброхотов открыто признавался в симпатии к украинским силовикам. «Если хохлы нас победят – я не буду сильно возражать. Может, буду даже встречать их на Красной площади с галушками и хреновухой», – написал Доброхотов в марте 2014 года.
В июле издание The Insider было признано на территории России иноагентом. Как отмечает RT, с тех пор оно получило 9,3 млн рублей пожертвований в криптовалюте, что следует из данных анализатора блокчейна Blockchair. Также в июле Доброхотов стал фигурантом уголовного дела о клевете на голландского блогера Макса ван дер Верффа. В расследовании The Insider утверждалось, что ван дер Верфф и другие иностранные журналисты сотрудничают с ГРУ и получают от них деньги за распространение информации о малайзийском Boeing МН17, сбитом в небе Донбасса в июле 2014 года.
Как предполагает Мартынов, о сотрудничестве Доброхотова с иностранными спецслужбами в Москве знали не первый год, но «только сейчас им занялись всерьез». «Публикации The Insider готовились в той же самой стилистике, что и публикации ликвидированного недавно Фонда борьбы с коррупцией (иноагент, признан экстремистской организацией и ликвидирован на территории России), – подчеркнул собеседник. – Эти материалы объединяли фальсификации и откровенные фейки, на которые натягивали заранее сформулированные выводы. Тот факт, что Доброхотов сбежал за границу, да еще и при весьма вероятном посредничестве иностранных разведок, косвенно подтверждает, что The Insider совершенно справедливо получил статус иноагента».
«Чаша терпения российского государства переполнена настолько, что включились в полном объеме все необходимые репрессивные механизмы против откровенных врагов государства, будь то Навальный, The Insider или Bellingcat. У нас очень терпеливое государство. Но, видимо, любому терпению приходит конец», – уверен Мартынов.
Молдавия озвучила цену за 1 тыс. кубометров российского газа в октябре
Кишинев будет покупать российский газ в октябре по 790 долларов за 1 тыс. кубометров, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Спыну сказал, комментируя договоренности о продлении договора на поставку газа в связи с завершившимся в сентябре долгосрочным контрактом, что «цена в размере 790 долларов, которая была в сентябре, будет применяться в октябре», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Газпром и Молдовагаз продлили контракт на месяц.
Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт.
Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке по льготной стоимости завершается в конце сентября.
Бритни Спирс позировала абсолютно голой в Instagram после разрыва с отцом-опекуном
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Признанная частично недееспособной в 2008 году певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram фотографии, на которых предстала абсолютно голой. Накануне суд в США отстранил ее отца Джейми Спирса от опеки над дочерью.
Освободившись от опеки отца, Спирс опубликовала в Instagram видеозапись того, как впервые управляет самолетом. После этого появилось еще несколько публикаций, включая фото голой певицы. Она заявила, что «игры в Тихом океане никому не повредят». Также Спирс прокомментировала изгибы ванны на фото. Она, сопровождая запись множеством смайликов, заявила, что это не фото отредактировали, а сама ванна «кривая».
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Исполнительница была признана частично недееспособной в 2008 году. В 2019 году она заявила, что это произошло из-за ложных обвинений со стороны бывшего мужа Кевина Федерлайна и предательства ее собственной команды. Она легла в клинику для страдающих психическими расстройствами. В августе 2021 года отец Бритни Спирс согласился на отказ от опекунства.
В сентябре Бритни Спирс объявила о помолвке с 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. 30 сентября сообщалось, что суд в Лос-Анджелесе постановил отстранить Джейми Спирса от опеки над дочерью.
Украина заявила об остановке транзита российского газа в Венгрию
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Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне, сообщили в компании «Оператор ГТС Украины».
В организации заявили, что «с учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют», передает ТАСС.
Там указали, что «с начала новых газовых суток (7.00) 1 октября 2021 года приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», заявки на транзит не поступили, «несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн кубометров в сутки», передает РИА «Новости».
Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.
«Украинский маршрут – экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию (...) Монополизация газовых маршрутов Газпромом, которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», – заявил он.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.
В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.
При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью».
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
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Таджикский блогер извинился за оскорбляющее чувства верующих фото в центре Москвы
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Сделавший провокационный снимок пранкер из Таджикистана Руслан Бобиев, на котором девушка в полицейской форме на фоне храма Василия Блаженного сидела перед ним на коленях, извинился за свой поступок.
«Фоткался возле храма. Я извиняюсь, я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду делать», – заявил блогер. Ролик с извинениями опубликовал телеграм-канал Mash.
Отмечается, что молодого человека могут депортировать из России.
Бобиев рассказал, что раньше снимал пранки, на него в Instagram было подписано порядка 100 тыс. человек, но сейчас аккаунт заблокирован, и он больше не сможет публиковать записи.
Напомним, Бобиева задержали в четверг, в Сети призвали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.
На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Снимок опубликован 29 сентября, уже на следующий день молодого человека задержали. Сейчас момент страницы блогера в Instagram и TikTok скрыты или удалены.
В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение.
Телеведущий Владимир Соловьев призывал не переживать за судьбу комика, в комментарии газете ВЗГЛЯД он предполагал, что на Украине или на Западе артисту предложат новые контракты.
В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы.
В Киеве похвастались способностью помешать России применить ядерное оружие
Внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович рассказал, почему, по его мнению, Россия не использует ядерное оружие против Украины.
«Мы используем свои возможности в России, о которых они прекрасно знают, поэтому они не пойдут на это», – передает РИА Новости ответ Арестовича в интервью YouTube-каналу Politka-live на вопрос о том, что будет делать Украина, если Россия использует ядерное оружие.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России. По его словам, Киев работает над созданием условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию». В четверг сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что заявления украинских политиков – это пиар-шоу. Им нужно показать обществу, что они хоть чем-то занимаются.
СМИ: Вице-президент Сбербанка Ракова намерена сбежать от следствия на Украину
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Вице-президент Сбербанка Марина Ракова может попытаться сбежать от следствия на Украину, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», розыск Раковой результатов пока не дал, но у оперативников есть уверенность, что территорию России она не покидала.
При этом, по данным издания, полицейские полагают, что скрыться Раковой помогает ее близкий знакомый, бывший сотрудник Фонда новых форм развития образования. Ракова возглавляла этот фонд до весны 2020 года, являясь также замминистра просвещения.
Организованный при министерстве фонд обеспечивает методическую и информационную поддержку проектов по разработке и внедрению «уникальных образовательных методик и педагогических инициатив». Его основными задачами является выявление юных талантов, развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молодежи и т. д.
По данным издания, у знакомого Раковой украинское гражданство и есть родственники в этой стране. Скорее всего, пара стремится попасть на украинскую территорию, считают оперативники, так как граница с ней не особо тщательно охраняется, а власти Киева чрезвычайно неохотно выдают России фигурантов уголовных расследований.
На должность Раковой, которая в статусе вице-президента Сбербанка возглавляла дивизион «Цифровые образовательные платформы», уже назначен другой человек.
Следственный департамент МВД подозревает Ракову в том, что, находясь на должности замминистра просвещения, она в 2019 году вначале пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования (ФНФРО) бюджетных средств, предназначенных на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» – составной части нацпроекта «Образование». Затем, как выяснилось во время расследования, в качестве подрядной организации руководством фонда была привлечена Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка»). Однако, сделало вывод следствие, выполненные работы «по качественным характеристикам» не соответствовали требованиям, а указанные в техническом задании цели не были достигнуты. В МВД уверены, что акты выполненных работ были фальсифицированы.
Ранее Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина.
Напомним, Ракова, которая сейчас, предположительно, скрывается от следствия, стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой».
ЕС без объяснения причин отложил переговоры с Австралией
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Евросоюз отложил переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией на месяц без объяснения причин, сообщил австралийский министр торговли, инвестиций и туризма Дэн Теан.
По словам министра, переговоры, 12-й раунд которых был запланирован на октябрь, были отложены по инициативе ЕС до ноября. «Соглашение о свободной торговле отвечает интересам Австралии и Европейского союза и укрепит наши отношения, основанные на общей приверженности демократии, правам человека, верховенству закона и экономической открытости», – передает ТАСС слова Теана.
«Мы понимаем реакцию Франции на наше решение о (разрыве соглашения) о строительстве подводных лодок, но любая нация должна действовать в своих национальных интересах, что и сделала Австралия», – подчеркнул он.
Также Теан сообщил, что проведет ряд встреч с коллегами из стран ЕС на следующей неделе, чтобы обсудить новые сроки и детали переговоров по торговому соглашению. «Опираясь на прогресс, достигнутый ранее, мы продолжим подготовку новому раунду переговоров и будем работать над заключением соглашения о свободной торговле», – заключил он.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Australian Financial Review, источники в Еврокомиссии сообщили, что переговоры не могут состояться, как планировалось, из-за ряда нерешенных вопросов. По их словам, есть возможность их проведения через месяц. Один из наблюдателей, близкий к переговорному процессу, подтвердил изданию, что перенос переговоров связан с подлодками.
Теан, который специально прибыл в Европу, чтобы обсудить предстоящие консультации с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом, заявил, что будет исходить из того, что речь действительно идет о переносе переговоров, а не об их отмене. Как отмечает издание, австралийский министр, который на следующей неделе посетит Париж, все еще не согласовал встречу со своим французским коллегой Франком Ристером. Союз французских предпринимателей MEDEF отменил встречу с Теаном.
Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюз вряд ли сможет продолжать вести переговоры с Австралией о свободной торговле после того, как доверие было подорвано из-за отказа Канберры от французских подлодок.
Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Австралия повторяет страшную ошибку из прошлого.
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Психиатр об убийстве студенток под Оренбургом: Преступление в стиле 70–80-х годов
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Причинами убийства троих девушек под Оренбургом могли стать бытовой конфликт, разбирательство какой-то произошедшей ранее ситуации, которое привело к импульсивно-компульсивным действиям, или психическое расстройство, сказал газете ВЗГЛЯД сотрудник Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаила Виноградова, доктор медицинских наук, психиатр Михаил Ключиков.
В Оренбургской области были обнаружены тела трех студенток 17, 18 и 19 лет с признаками насильственной смерти: два на месте пожара в квартире в городе Гае, а еще одно – во дворе этого дома. Преступнику удалось скрыться, в убийстве подозревается 18-летний парень, который встречался с младшей из убитых, сообщили знакомые с ситуацией источники.
«Порой определить, был ли это бытовой конфликт, какие-то спонтанные действия или что-то другое, без дополнительной информации очень трудно. Поэтому очень важно в таком случае обратить внимание на личность совершившего преступление, на его психическое состояние. Удивительно, когда один молодой человек наносит колото-резаные раны сразу трем девушкам. Не на одну нападает, вследствие чего убивает не только ее, а сразу троих», – говорит Ключиков.
Это наталкивает на вопрос о психическом состоянии совершившего преступление, продолжает врач. А все потому, что жертва преступления не одна, пожар может говорить о желании замести следы, а то, что он до сих пор не сдался полиции, наталкивает на то, что он сам ожидал, что способен на подобное, и для него произошедшее не было таким потрясением.
Врач подчеркивает, что молодежь все чаще обвиняют в неком инфантилизме, примитивном взгляде на жизнь, однако данное преступление по стилю больше свойственно 70-м – началу 80-х годов: в это время похожего рода убийства наблюдались в Татарстане. Участниками этих преступлений также были молодые ребята, подростки.
«Но и вероятно, что между убитой и молодым человеком что-то произошло, после чего он решил прийти к ней домой, чтобы прояснить какие-то моменты или в принципе получить какие-то объяснения. Но в ходе разговора разгорелся конфликт, который вызвал импульсивно-компульсивное действие, в ходе которого он напал на девушку и ее подруг, которые, например, могли накинуться на него, чтобы спасти друг друга», – полагает психиатр.
Специалист допускает, что среди подростков, младшекурсников, конфликты часто возникают на почве тотального контроля, вследствие которого вскрывается измена или еще какие-либо факты. Кроме того, девушки с небольшим опытом отношений часто недооценивают возможные последствия своих действий и сами выступают в роли провокаторов. Молодые парни того же возраста легко на это поддаются, особенно когда дело касается их сексуальности или кто-то ставит под сомнения их умения, мужественность и физические возможности.
«Считается, что на комментарии о внешности чаще обращают внимание женщины, но и юноши нередко злятся, когда их с кем-то сравнивают по красоте, потому что это тоже очень сильно бьет по несформировавшемуся самолюбию», – объясняет Ключиков.
Для того, чтобы избежать подобного исхода событий, специалист настоятельно рекомендует абсолютно всем девушкам, независимо от того, наедине они с мужчиной или в окружении подруг, как только почувствуют, что ситуация становится напряженной, сразу же покинуть помещение. Лучше даже уйти из квартиры на время. Он подчеркивает, что, даже если мужчина на вид кажется хилым, он все равно, скорее всего, сильнее.
«Лучше остаться живой, нежели заботиться о каких-то ценностях. За эти несколько часов, пока девушки не будет в ее квартире, мужчина, скорее всего, уйдет, поскольку ему просто нечего делать не у себя дома. Да даже если он и останется, то за это время, пока она отсутствует, эмоциональное напряжение, которое достигло пика во время конфликта, к возвращению уже спадет», – считает психиатр.
То же самое касается и молодых парней, продолжает собеседник. Если ситуация становится опасной, нужно сразу же уходить из помещения, а если конфликт происходит на улице – направляться в другую сторону, подальше от разгоряченных людей.
«Признаки этой напряженной ситуации: крик, когда человек слишком яростно доказывает свою точку зрения, угрозы, несоблюдение дистанции при разговоре. Особенно внимательными в таких ситуациях нужно быть, если присутствует алкоголь», – заключил Ключиков.
Представитель регионального следственного управления СК Радик Галимов сообщил, что на месте преступления найдено орудие убийства – нож, по виду кухонный.
Прокачка по газопроводу «Ямал – Европа» упала втрое
Прокачка голубого топлива по газопроводу «Ямал – Европа» в пятницу сократилась в 2,8 раза по отношению к уровню предыдущего дня, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.
За период с 7.00 до 8.00 мск прокачка составила около 0,8 млн кубометров в час, тогда как в четверг в среднем она была на уровне 2,2 млн кубометров.
При этом снижение поставок по газопроводу началось во вторник, когда они упали с уровня 3,4 млн кубометров в час в более чем в два раза. Газпром объяснял, что выполняет все заявки на поставку газа в Европу, а снижение потока по газопроводу «Ямал – Европа» временное, связанное с заявками одного из клиентов.
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран: России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
Накануне сообщалось, что прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» в среду увеличилась почти на 60% после более чем двукратного падения накануне.
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Эксперт оценил риски для «Северного потока – 2» из-за прекращения транзита через Украину газа для Венгрии
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«Претензии Украины из-за контракта Газпрома с Будапештом никак не повлияют на процесс сертификации «Северного потока – 2», потому что он четко прописан в европейском законодательстве», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Киеве обвинили Газпром в монополизации газовых маршрутов из-за остановки транзита газа в Венгрию через территорию Украины.
«Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», – заявил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
По мнению экспертов, тем самым Киев пытается выдать подписание газового контракта между Россией и Венгрией за якобы нарушение сделки по «Северному потоку – 2» между Германией и США, что в теории может повлечь за собой проблемы с процедурой сертификации газопровода.
«В германо-американском соглашении никто никому ничего не гарантирует после 2024 года, то есть после истечения срока действия газового контракта между Украиной и Россией», – напомнил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Там сказано, что Германия приложит все усилия для заключения транзитного договора между Россией и Украиной. Но если этого договора не будет, то санкции никто вводить не обязан», – подчеркнул эксперт.
При этом прекращение транзита газа через Украину в Венгрию не повлияет на сертификацию «Северного потока – 2». «Процесс сертификации прописан в европейском законодательстве. Там есть четкие нормы. Более того, говорить о том, что таким образом Украине нанесен какой-то серьезный урон, нельзя. Она будет получать деньги за транзит и сохранит возможность виртуального реверса, – добавил собеседник. – Пусть европейские компании заказывают у Газпрома поставки газа с доставкой на Украину и там перепродают его украинским компаниям. Для этого не нужен транзит российского газа в Венгрию».
«Более того, претензии Украины могут привести к обратному эффекту. В Европе все понимают, что Киев постоянно создает проблемы, вмешиваясь в газовые вопросы по политическим мотивам. К тому же Европе сейчас не до разборок – ей нужно обеспечить надежность газоснабжения на отопительный сезон, – рассказал Юшков. – В таких условиях европейцы могут решить, что им проще взаимодействовать напрямую с Газпромом, чем содействовать сохранению украинского транзита».
Что касается отрезка трубы, идущего в Венгрию, по которой ГТС Украины законтрактовала до октября 2022 года мощности в размере 24,6 млн кубометров в сутки для прокачки российского газа.
«Сейчас главный вопрос будет заключаться в том, перераспределит ли Газпром объемы прокачки, предусмотренные транзитным договором (109 млн кубометров в сутки), в другие страны или же будет физически прокачивать около 80 млн кубометров газа, а за оставшиеся 24,6 млн кубометров будет просто платить Украине, – предположил Юшков. – Если Газпром решит перераспределить объемы поставок в другие страны, тогда украинская труба может использоваться для поставок топлива в Польшу или Австрию. Если не перераспределит, то труба будет простаивать еще год».
«В таком случае Украина может использовать ее в режиме обратного реверса. Но зачем? Сейчас Киев хочет понять, будет ли Россия когда-либо пользоваться этой и другими трубами украинской ГТС или нет, – уверен собеседник. – Но для этого надо не истерику поднимать, а сесть за стол и поговорить с Россией и Европой о том, сколько газа европейские компании готовы покупать, какую цену за транзит предлагает Украина и устраивают ли эти условия Газпром. Если устраивают, то можно качать газ через Украину, если нет – тогда выгоднее качать в обход нее». «Скорее всего, на границе с Венгрией Газпрому уже никогда не понадобятся трубы, так что Украина может их разобрать», – резюмировал он.
В пятницу в компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне.
В организации заявили, что «с учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют». Там указали, что «с начала новых газовых суток (7.00) 1 октября 2021 года приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», заявки на транзит не поступили, «несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн кубометров в сутки».
Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.
Напомним, также в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе. Ранее в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.
При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью». В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли ЕС блокировать контракт Газпрома и Венгрии из-за Украины.
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Венгрия отказалась учитывать мнение Украины по вопросу поставок газа
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя подписание договора между Будапештом и Газпромом на поставки газа, заявил, что в этом вопросе точка зрения Киева не учитывалась.
Орбан заявил, что Венгрии нужен газ, а Киеву следует «договориться с русскими», передает РБК со ссылкой на Reuters.
«К сожалению, мы не можем принимать во внимание точку зрения украинцев. Я уважаю Украину и желаю украинскому народу больших успехов. Однако на газовом фронте мне нужно соответствовать интересам венгерского народа, а не украинского», – добавил глава правительства.
В свою очередь глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко указал в Facebook, что данный контракт России и Венгрии позволяет Газпрому прекратить перекачку газа через территорию Украины.
«Газпром имеет такое право (...) – не поставлять газ для транзита через зарезервированные мощности, а платить за них. Принцип «качай или плати», – пояснил он.
Так Витренко прокомментировал сообщения о том, что российский холдинг прекратил поставки в Венгрию через украинскую ГТС. По его мнению, это наглядная демонстрация того, что будет происходить после запуска «Северного потока – 2», если Россия не разблокирует транзит через Украину для других стран.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии.
При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий.
В ЕС задумались о блокировке контракта Газпрома и Венгрии из-за Украины.
Между тем цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.
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Главу ФСВТС ужаснуло количество брошенных в Афганистане оружия и техники США
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Сообщения о том, что США оставили в Афганистане оружие и технику на 85 млрд долларов, «просто ужасают», заявил глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
«Вдумайтесь в цифры: 22 тыс. бронированных автомобилей, 358 тыс. автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тыс. грузовиков, транспортные самолеты, больше сотни вертолетов», – приводит его слова «Звезда».
Шугаев отметил, что американцы своим оружием вооружили новые власти Афганистана «до зубов», и «одному Богу известно, чем это все закончится». Он сообщил, что еще в 2011 году Рособоронэкспорт подписал контракт «на поставку 63 военно-транспортных Ми-17В-5 вертолетов», причем «контрактодержателями были американцы, а не афганцы». «Где сегодня эти машины, в чьих они руках можно только догадываться», – заявил Шугаев.
Напомним, США вывели войска из Афганистана, бросив там колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.
Сачков дал показания против осужденного за госизмену экс-полковника ФСБ
Глава Group-IB Илья Сачков, который был арестован по делу о госизмене, давал показания против экс-главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за госизмену, рассказал адвокат экс-полковника Руслан Голенков.
«Сачков проходил свидетелем по делу моего подзащитного (Михайлова), мне не известна суть обвинения, связаны ли эти дела или нет - мне не известно», – приводит его слова РИА «Новости». Голенков уточнил, что показания Сачков давал против Михайлова.
Лефортовский суд Москвы в среду заключил под стражу на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Наказание предусматривает до 20 лет заключения. Накануне в московском офисе Group-IB прошли обыски. В пресс-службе компании уточнили, что силовики покинули офис вечером того же дня.
Дело Сачкова не имеет отношения к инвестиционному климату, речь идет о государственной измене, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
После ареста Сачкова Group-IB возглавит ее второй сооснователь Дмитрий Волков, сообщили РБК в ее пресс-службе. В компании заявили, что не считают Сачкова виновным и будут «держать удар», продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью.
Напомним, в феврале 2019 года сотрудники ФСБ и «Лаборатории Касперского» были осуждены за госизмену. Сергей Михайлов получил 22 года лишения свободы, Руслан Стоянов – 14 лет.
Дело Михайлова и Стоянова связано с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, которого задержали в ноябре 2016-го. На допросе он дал показания против замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Также был задержан коллега Михайлова Дмитрий Докучаев. Им и Руслану Стоянову были предъявлены обвинения в госизмене в пользу США.
По данным СМИ, Михайлов и Докучаев передавали конфиденциальные данные ЦРУ.
Отец девятилетней студентки МГУ заявил об угрозе ее отчисления
Преподаватели угрожали отчислить Алису за непосещаемость и отказывались помогать в досрочном окончании вуза, заявил отец поступившей в МГУ девятилетней девочки-вундеркинда Евгений Тепляков.
«Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет. Вот есть лекции, а дальше нету времени, денег и вообще нафиг вы нам тут нужны», – приводит Lenta.ru слова Теплякова.
Он отметил, что такая позиция была озвучена «существенным количеством сотрудников», отказавшись назвать имена. «Она звучит так: мы ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость», – добавил он, подчеркнув, что официальная позиция факультета заключается в том, что ситуация с Алисой решаема и никто ее отчислять не будет.
Он напомнил, что семья Тепляковых многократно говорила, что «формальные моменты из образовательной программы Алисы нужно убирать», поскольку ей девять лет, и простроить занятия со стопроцентной посещаемостью, которая требуется в вузе для успешной сдачи зачетов и экзаменов, родители девочки не смогут.
Ранее Тепляков отверг обвинения в ссоре с одногруппниками.
Напомним, москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.
Позже стало известно о ее намерении поступить на психологический факультет МГУ, в вузе решили предоставить такую возможность в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Их девочка прошла, однако общего количества баллов за экзамены не хватило, чтобы зачислиться на бюджетной основе, тогда отец юной абитуриентки заявил, что намерен оплачивать обучение.