Погибшая в Капитолии женщина оказалась сторонницей теории заговора о демократах-педофилах

Погибшая во время беспорядков в Капитолии ветеран ВВС США Эшли Бэббит была активной сторонницей теории заговора QAnon, согласно которой Дональд Трамп пытался спасти мир от педофилов-сатанистов, к числу которых сторонники этой теории относят Джо Байдена, демократов и голливудских знаменитостей, пишет The Guradian.

Издание проанализировало публикации Бэббит в Twitter. Сообщается, что в среднем женщина публиковала около 50 сообщений в день, а в день выборов в США она оставила 77 твитов, передает РИА «Новости».

Сообщается, что накануне дня акции протеста в твите Бэббит была отсылка к теме движения. Она завершила его словам «От тьмы к свету» (Dark to light), что является одним из слоганов QAnon.

Первоначально эта теория заговора, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но в последние месяцы проникла в политику. Даже сам Трамп ретвитнул некоторые записи, связанные с ней. Тем не менее, позже он заявил, что ничего не знает об этой теории, но слышал, что они борются с педофилами. С 2018 года QAnon было признано в США «потенциальной внутренней террористической угрозой».

Издание сообщает, что после президентских выборов Бэббит активно писала в поддержку идеи их фальсификации. Она выражала скептическое отношение к общепринятым мерам безопасности, связанным с коронавирусом, таким как ношение масок, а также критиковала распоряжения властей, предписывавшие гражданам оставаться дома.

Как пишет The Guardian, в прошлом были ситуации, когда женщина вела себя агрессивно. В 2016 году ей были предъявлены обвинения в опрометчивом подвергании опасности, опасном вождении и намеренной порче имущества в штате Мэриленд, однако затем они были сняты. В жалобе бывшей девушки ее мужа в адрес Бэббит говорилось, что та преследовала ее на машине, три раза врезалась в нее сзади, кричала и угрожала.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.