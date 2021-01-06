Россияне назвали желаемый размер зарплаты

Россияне в 2021 году хотели бы получать зарплату в 158 тыс. рублей, ожидания жителей Москвы и Санкт-Петербурга выше, показало исследование сервиса «Работа.ру».

Согласно данным исследования, в среднем россияне хотели бы получать 158 тыс. рублей каждый месяц. При этом уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 175 тыс. рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга – 164 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Только 7% хотели бы зарабатывать до 29 тыс. рублей в 2021 году. От 30 тыс. до 49 тыс. рублей хотят получать 18% опрошенных. Четверть респондентов (24%) указали желаемую зарплату от 50 тыс. до 69 тыс. рублей.

Еще 15% участников исследования указали суммы от 70 тыс. до 99 тыс. рублей, а 17% опрошенных хотят зарплату от 100 тыс. до 149 тыс. рублей, пятая часть (19%) – от 150 тыс. рублей.

Исследование проводилось среди 3 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

Предыдущие исследования показали, что каждый девятый россиянин больше всего боится, что 2021 год окажется хуже 2020 года. Большинство беспокоит страх безработицы и безденежья.