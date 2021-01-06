Россияне назвали желаемый размер зарплаты

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Деньги богатых лучше помогут бедным

В 2021 году семьи с детьми получат дополнительную поддержку от государства Владимир Песня/РИА Новости
В 2021-м году некоторые группы граждан получат новые налоговые обременения, зато другие - дополнительные льготы, субсидии и выплаты. Главным принципом для определения того, с кого государство будет брать больше, а кому больше отдавать, станет социальная справедливость. Кого и каким образом коснется новая налоговая политика?  Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Воссозданию научного флота России помогут подводные роботы

Проектное изображение научно-исследовательского судна пр.123 cdb-lazurit.ru
Одним из важнейших событий 2020-года стало начало возрождения российского научно-исследовательского флота. Впервые за долгие годы выделены деньги на создание новых научно-исследовательских судов (НИС). Какими характеристиками будут обладать новые научные корабли России и почему их скорейшее создание имеет такое большое значение для страны? Подробности...
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США выбрали ключевой плацдарм для борьбы с Россией в Черном море

Беспилотники США в Румынии нацелены на Черноморский флот России и Крым ga-asi.com
Соединенные Штаты в 2021 году продолжили наращивать военный потенциал НАТО, ориентированный на Россию. Так, ВВС США разместили на территории Румынии разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper и около ста военнослужащих. По мнению экспертов, тем самым Вашингтон подтвердил стратегию НАТО в отношении всего черноморского региона. В зачем заключается суть этой стратегии и какие риски она несет для России?  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Рождество – это поиск радости

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В медицине есть понятие «детоксикации» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой. Подробности...

Молодежь сейчас точно такая же, как во времена Сократа

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Инфантильность, ведомость, чрезмерная чувствительность, привычка к комфортной и максимально безопасной среде, которую, по их мнению, им обязаны обеспечивать. В общем, поколение снежинок, как оно есть. Подробности...
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Мужчины перестали стыдиться бутылки и стакана

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 10 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

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  • Таким же
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Россияне назвали желаемый размер зарплаты

    6 января 2021, 10:56

    Текст: Алина Назарова

    Россияне в 2021 году хотели бы получать зарплату в 158 тыс. рублей, ожидания жителей Москвы и Санкт-Петербурга выше, показало исследование сервиса «Работа.ру».

    Согласно данным исследования, в среднем россияне хотели бы получать 158 тыс. рублей каждый месяц. При этом уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 175 тыс. рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга – 164 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Только 7% хотели бы зарабатывать до 29 тыс. рублей в 2021 году. От 30 тыс. до 49 тыс. рублей хотят получать 18% опрошенных. Четверть респондентов (24%) указали желаемую зарплату от 50 тыс. до 69 тыс. рублей.

    Еще 15% участников исследования указали суммы от 70 тыс. до 99 тыс. рублей, а 17% опрошенных хотят зарплату от 100 тыс. до 149 тыс. рублей, пятая часть (19%) – от 150 тыс. рублей.

    Исследование проводилось среди 3 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

    Предыдущие исследования показали, что каждый девятый россиянин больше всего боится, что 2021 год окажется хуже 2020 года. Большинство беспокоит страх безработицы и безденежья. 


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